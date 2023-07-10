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Kripto para piyasalarındaki Haziran kaosu güzel sonuçlar doğurdu ve Temmuz ayına nispeten iyi bir başlangıç yaptık. Mayıs ayında gelen satışların ardından Haziran başında SEC 2 dev borsaya dava açtı. Tam her şey en kötüye gidiyor derken işler aniden BlackRock eliyle tersine döndü ve kurumsal yatırımcılardaki talep artışa geçti.

Kripto Para Raporu

Kripto para yatırım ürünlerine geçen hafta 136 milyon dolar giriş oldu ve son 3 hafta üst üste girişler 470 milyon dolara ulaştı. Bu rakam son derece önemli çünkü önceki 9 haftalık çıkışları tamamen nötrledi. Yani 2023 başındaki rallinin ardından gelen çıkışlar şimdilik tersine dönmüş görünüyor. Üstelik Temmuz ayında da kurumsalların kripto para iştahı devam ediyor.

Bitcoin, geçen hafta toplam 133 milyon dolarlık girişle yatırımcılar arasında odak noktası olmaya devam ederken, short Bitcoin fonundan 1,8 milyon dolar çıkış görüldü. Blockchain hisse senetleri 15 milyon dolar ile son 1 yılın en büyük girişini gördü.

Kurumsallar Kripto Para

9 haftalık seri çıkışlara rağmen yıl başından bugüne net giriş 231 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, önceki 2 haftadaki ortalama 2,5 milyar dolara kıyasla yatırım ürünlerinin haftalık toplam 1 milyar dolarlık hacme ulaşması ilginin daha da artabileceğini gösteriyor. Kripto para borsalarında da hacimlerin eridiğini düşünürsek bu durum pek şaşırtıcı değil. Girişlerin sürmesi hacim artışıyla birlikte daha büyük talep dalgasının doğmasına neden olabileceği için şimdilik pozitif kabul edilebilir.

Altcoinler cephesinde de zayıf da olsa hareketlilik vardı. Solana, XRP, Polygon, Litecoin ve Aave’ye kurumsal girişler olurken Cosmos, Cardano çıkış gördü.

BlackRock’ın Bitcoin’in benimseme niyeti kurumsal tarafta iştahı artırmış durumda ve ilgi artmaya devam ediyor. Tüm bu tablolar yakın gelecekte piyasaların daha iyi bir noktaya gidebileceğinin sinyali olabilir. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların üzerinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini