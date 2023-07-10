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Kripto para sektörünün en heyecan verici topluluklarından birisine sahip olan Shiba Inu (SHIB), yeni haberler ile gündemde. Aslında SHIB odaklı haberler hız kesmeden geliyor ve bunlar fiyat üzerinde henüz beklenen etkiyi yaratamıyor. SHIB ekibi ise bu etkiyi yaratmakta oldukça kararlı gibi gözüküyor. SHIB ekibinin liderlerinden olan ünlü geliştirici Shytoshi Kusama ise konu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

SHIB İçin Yeni Haber

Proje lideri Kusama, Telegram üzerinden yaptığı bir açıklamada daha fazla gelişmenin yolda olduğunu bizzat vurguladı. Telegram grubunda yapılan paylaşıma bakıldığında Kusama’nin “çok daha fazlası geliyor” ifadesini kullandığı görülüyor. Bunun kısa süre önce paylaşılan ShibaSwap gelişmesi sonrası gelmesi ise yeni gelişmenin bundan bile daha büyük ve etkili olacağı ihtimalini akıllara getirdi.

SHIB Coin tarafından desteklenen Shiba Inu kripto ekosistemi, son dönemlerde ciddi bir destek elde etti ve bunun devamının gelmesi için çalışmalar başlamış gibi gözüküyor. Projenin katman 2 blockchain ağı Shibarium için Ağustos ayı konuşuluyor ve birçok kullanıcı Ağustos ayına odaklandı.

SHIB Coin İçin Shibarium Yolda

Shibarium aylardır beklenen bir gelişme ve SHIB için kesinlikle değişim getirmesi bekleniyor. SHIB Coin’e ek olarak BONE, LEASH, WOOF ve PAW gibi ekosistemdeki diğer kripto paralar için de Shibarium’un inanılmaz önemli olduğu biliniyor. Kusama daha önce yaptığı bir açıklamada Shibarium için daha fazla bekleyemediklerini vurgulamıştı. Haziran sonunda yapılan açıklama sonrası şimdi yeni bir “daha fazlası geliyor” açıklaması ise heyecana heyecan katıyor gibi gözüküyor.

Katman 2 ağ çözümü ile Shiba Inu’nun kendine özel bir ağa sahip olacağı biliniyor. Bu durum hem işlem ücretlerinde hem de SHIB yakım oranlarında devrimsel değişimlere yol açabilir. Katman 2 ağ trendi son dönemin en çok konuşulan trendlerinden birisi ve aslında bu kapsamda SHIB yatırımcılarının heyecanına heyecan kattığı da kesin. SHIB Coin fiyatı ise son dönemde çok hareket etmedi ve bunun için büyük bir katalizöre ihtiyaç duyulduğu net.