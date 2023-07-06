Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   XRP ve Shiba Inu (SHIB) Yatırımcılarına Binance Açıklaması: Ellerinde Ne Kadar Var?

XRP ve Shiba Inu (SHIB) Yatırımcılarına Binance Açıklaması: Ellerinde Ne Kadar Var?

Özet

  • Binance kripto para borsası, Proof of Reserves isimli rezerv kanıtını yayınladı.
  • ayınlanan güncellenmiş duyuruda toplamda kaç adet SHIB ve XRP'nin borsa tarafından tutulduğu da ortaya çıktı
  • Borsanın elinde 79 trilyon SHIB, 2,69 milyar adet XRP var.
  • Piyasaya etkisi: nötr
14:00
6 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü hem kurumsal yatırımcının girişi hem de ABD’li düzenleyicilerin baskısı ile içinden çıkılmaz bir hal aldı ve belirsizlik en üst seviyelere ulaştı. Bu durum kripto para sektörünü derinden etkiliyor ve aslında borsaların farklı adımlar atmasını sağlıyor. Binance‘in yaptığı son açıklama da bu kapsamda geldi ve aslında direkt olarak XRP ve Shiba Coin (SHIB) yatırımcılarını etkiliyor.

Binance Ne Kadar SHIB Coin ve XRP Sahibi?

Binance kripto para borsası, Proof of Reserves isimli rezerv kanıtını yayınladı. Yayınlanan güncellenmiş duyuruda toplamda kaç adet SHIB ve XRP‘nin borsa tarafından tutulduğu da ortaya çıktı. Binance kripto para borsası bu kapsamda hiçbir risk almayıp kullanıcı fonlarını en azından 1:1 oranında tutmayı hedefliyor. Bu da aslında herhangi bir kripto para birimi için en az %100’lük oran olması gerektiğine işaret ediyor.

Yayınlanan gönderide de Binance tarafından hangi kripto paranın ne kadar oranında rezerve sahip olduğu açıklandı. Burada en çok dikkat çekenlerden birisi XRP, diğeri ise SHIB Coin oldu.

Aktarılan bilgilere göre Binance kripto para borsasında 597 milyon dolarlık SHIB bulunuyor ve bu da yaklaşık 79 trilyon adete tekabül ediyor. Binance raporu ilk yayınladığı tarihten bu yana rezervlerindeki SHIB miktarını yaklaşık 2 trilyon adet artırdı. SHIB bakiyesinin son üç ayda ciddi bir artış yaşadığı da gözlerden kaçmıyor.

Binance‘in elindeki XRP miktarı da bir hayli önemli. Borsa, 2,69 milyar adet yani 1,29 milyar dolara tekabül edecek kadar XRP tutuyor. Binance’in net XRP bakiyesi, müşteri varlıklarının %103’üne tekabül ediyor ve bunun SEC davasına rağmen devam etmesi oldukça umut verici.

Binance’te Azalan Kripto Paralar

Binance’in Bitcoin rezervine bakıldığında ise bunun azalma yaşadığı görülüyor. Daha önceki aya kıyasla yaklaşık %4’lük azalma var. ETH için de bu azalmanın %3,6 olduğu görülüyor. BNB miktarında ise %6,6 artış olduğu ve toplam 1,83 milyon BNB olduğu vurgulanıyor. USDT miktarında ise %9,45 gibi oldukça sert bir azalma olduğu gözlerden kaçmıyor. Binance tarafından yayınlanan bu veriler aslında sektördeki trendleri anlama konusunda da çok kritik.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
SHIB Yatırımcıları Dikkat: Tehlike Çanları Shiba Inu İçin Çalıyor Olabilir! Değer Kayıpları Hız Kazanıyor!
SHIB Yatırımcıları Dikkat: Tehlike Çanları Shiba Inu İçin Çalıyor Olabilir! Değer Kayıpları Hız Kazanıyor!
Shiba Inu (SHIB) İçin Beklenen Gelişme Duyuruldu: Shiba Coin Ekibinden Müjde!
Shiba Inu (SHIB) İçin Beklenen Gelişme Duyuruldu: Shiba Coin Ekibinden Müjde!
Ünlü Analistten XRP Fiyatı İçin “Kaçınılmaz” Son: 30 Günlük Gelişme, XRP Fiyatı İçin Bunu Gösteriyor
Ünlü Analistten XRP Fiyatı İçin “Kaçınılmaz” Son: 30 Günlük Gelişme, XRP Fiyatı İçin Bunu Gösteriyor
Son Görüldüğünde Fiyat Yüzde 720 Yükselmişti! Dev Altcoin İçin Dev Sinyal!
Son Görüldüğünde Fiyat Yüzde 720 Yükselmişti! Dev Altcoin İçin Dev Sinyal!
Dev Kripto Para Borsasının Çifte Standartına XRP Yatırımcılarından Tepki Yağıyor!
Dev Kripto Para Borsasının Çifte Standartına XRP Yatırımcılarından Tepki Yağıyor!
Piyasa Gurusu Patlamaya Hazır 2 Altcoin Paylaştı! Üç Haneli Yükseliş Bekliyor!
Piyasa Gurusu Patlamaya Hazır 2 Altcoin Paylaştı! Üç Haneli Yükseliş Bekliyor!
Dünyaca Ünlü Avukattan XRP Coin Yorumu: Bu XRP Yorumu, Gündemi Sarsacak!
Dünyaca Ünlü Avukattan XRP Coin Yorumu: Bu XRP Yorumu, Gündemi Sarsacak!
XRP Coin Yorumları: XRP Fiyatı İçin Beklenen Fırtına Geliyor – Bu Seviye Kritik
XRP Coin Yorumları: XRP Fiyatı İçin Beklenen Fırtına Geliyor – Bu Seviye Kritik
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023