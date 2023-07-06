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Kripto para sektörü hem kurumsal yatırımcının girişi hem de ABD’li düzenleyicilerin baskısı ile içinden çıkılmaz bir hal aldı ve belirsizlik en üst seviyelere ulaştı. Bu durum kripto para sektörünü derinden etkiliyor ve aslında borsaların farklı adımlar atmasını sağlıyor. Binance‘in yaptığı son açıklama da bu kapsamda geldi ve aslında direkt olarak XRP ve Shiba Coin (SHIB) yatırımcılarını etkiliyor.

Binance Ne Kadar SHIB Coin ve XRP Sahibi?

Binance kripto para borsası, Proof of Reserves isimli rezerv kanıtını yayınladı. Yayınlanan güncellenmiş duyuruda toplamda kaç adet SHIB ve XRP‘nin borsa tarafından tutulduğu da ortaya çıktı. Binance kripto para borsası bu kapsamda hiçbir risk almayıp kullanıcı fonlarını en azından 1:1 oranında tutmayı hedefliyor. Bu da aslında herhangi bir kripto para birimi için en az %100’lük oran olması gerektiğine işaret ediyor.

Yayınlanan gönderide de Binance tarafından hangi kripto paranın ne kadar oranında rezerve sahip olduğu açıklandı. Burada en çok dikkat çekenlerden birisi XRP, diğeri ise SHIB Coin oldu.

Aktarılan bilgilere göre Binance kripto para borsasında 597 milyon dolarlık SHIB bulunuyor ve bu da yaklaşık 79 trilyon adete tekabül ediyor. Binance raporu ilk yayınladığı tarihten bu yana rezervlerindeki SHIB miktarını yaklaşık 2 trilyon adet artırdı. SHIB bakiyesinin son üç ayda ciddi bir artış yaşadığı da gözlerden kaçmıyor.

Binance‘in elindeki XRP miktarı da bir hayli önemli. Borsa, 2,69 milyar adet yani 1,29 milyar dolara tekabül edecek kadar XRP tutuyor. Binance’in net XRP bakiyesi, müşteri varlıklarının %103’üne tekabül ediyor ve bunun SEC davasına rağmen devam etmesi oldukça umut verici.

Binance’te Azalan Kripto Paralar

Binance’in Bitcoin rezervine bakıldığında ise bunun azalma yaşadığı görülüyor. Daha önceki aya kıyasla yaklaşık %4’lük azalma var. ETH için de bu azalmanın %3,6 olduğu görülüyor. BNB miktarında ise %6,6 artış olduğu ve toplam 1,83 milyon BNB olduğu vurgulanıyor. USDT miktarında ise %9,45 gibi oldukça sert bir azalma olduğu gözlerden kaçmıyor. Binance tarafından yayınlanan bu veriler aslında sektördeki trendleri anlama konusunda da çok kritik.