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Kripto para piyasasındaki son toparlanmanın ortasında, DeFi altcoinler’inin birçoğu önemli yükselişler yaptıkları görüldü. Özellikle büyük çıkış yapması pek beklenmeyen Aave (AAVE) gibi altcoinler tam olarak büyük çıkış yaptılar ve adeta yatırımcıları ardından baktırdılar. AAVE fiyatı, 15 Haziran’da son ayların en düşük seviyesi olan 49 dolardan yaklaşık yüzde 60 yükselişle 80 dolar bariyerine aşmayı denese de başarılı olamadı ve bu bir sonraki fiyat hareketinin ne yönde olacağının merak edilmesine neden oldu. 80 dolar bariyerini geçme denemesi başarısız olan AAVE için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Aave Fiyat Analizi

Hızlı toparlanan AAVE, psikolojik açıdan önemli bir seviye olan 80 dolar civarında büyük bir engelle karşı karşıya kalmış durumda. Haftalık zaman diliminde bu yatay engele düşen üçgen formasyonunun aşağı eğimli trend direnç çizgisinin eşlik ettiği görülüyor.

AAVE fiyatı, geçtiğimiz 400 gün boyunca düşen trend çizgisi ve 50-48 dolarda boyun çizgisi bulunan bu üçgen formasyonunun kilit seviyesi civarında hareket etti. Teoride bu formasyon bir düşüş formasyonudur ve fiyatın düşen trend çizgisi desteğini geçememesi ve düşmesi beklenir.

Bu yazının hazırlandığı sırada 76,62 dolardan işlem gören altcoin, gün içinde yüzde 1,8 yükselişle genel trend çizgisinden geri çekildiğini gösteriyor. Kağıt üzerinde, üçgen formasyonunun direnç trend çizgisinin geçilememesi halinde fiyatın boyun çizgisine doğru düşüşü geri çekilmesi beklenir ve bu AAVE fiyatında yüzde 32’lik bir düşüş olabileceğini gösteriyor.

AAVE Fiyatı 70 Dolar Desteğini Kaybedebilir mi?

Bugün yakılan yeşil mum ile alıcılar trendin kontrolünü satıcılardan almak için harekete geçmiş olsalar da henüz kurmak istedikleri baskıyı kurabilmiş değiller. Bu mumun en düşük seviyesi olan 71,67 dolar, alıcıların karşı atağa geçtikleri seviye olmasından dolayı önemli bir fiyat seviyesi olarak değerlendirilebilir. Eğer satıcılar baskıyı artırarak fiyatı 71,67 doların altına hatta 70 doların altına getirecek olurlarsa potansiyel olarak fiyatın 66,1 dolara, 57,5 dolara ve 50 dolara kadar çekilmesi beklenebilir.

Öte yandan alıcıların satıcılar üzerinde gerçek bir baskı kurduklarının teyiti için 80 doların geçişmesi gerekiyor. Bu seviyenin geçilmesiyle fiyatın hızla 97 dolar civarında yükselmesi beklenebilir.

Tüm bunlarla birlikte Aave’nin fiyat grafiğindeki Ortalama Yön Endeksi (ADX) eğiminin yüksek değeri fiyattaki istikrarsızlığı yansıtarak fiyatın düşebileceğini doğruluyor. Bollinger Bandı‘nın (BB) yükselen üst bandı ise yükseliş momentumunun hala varlığını koruduğunu göstererek yükselişe işaret ediyor.