Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!

Bitcoin’de (BTC) Direnç Seviyesi Devrede! Detaylı BTC Analizi!

Özet

  • Bitcoin'de (BTC) 31.400 dolar seviyesi test edildi.
  • BTC'de ETF etkisi yükselişi beraberinde getirmişti.
  • Coinglass'a göre short pozisyonlarda ciddi tasfiyeler gerçekleşti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
16:10
6 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haziran ayının ortalarından bu yana belirli bir fiyat aralığında işlem gören Bitcoin (BTC), yeniden 31.400 dolar direnç seviyesini test etti. Bitcoin’de yükseliş ivmesi gelecek mi?

Kripto Para Yükselişi!

Kripto para endüstrisi, son birkaç aydır düzenleyici baskılar ile boğuşmaya devam ediyor. 2023 yılına başarılı bir giriş yapan kripto para piyasası, yıl içerisinde endüstri üzerindeki baskıların artmasıyla yönünü aşağı çevirmişti. Özellikle ABD tarafından gelen yoğun yaptırım eylemleri, piyasayı baskılamaya devam etti.

Bununla birlikte Haziran tarihinde gerçekleştirilen BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusu, kripto para piyasasını yeniden canlandırdı. BlackRock’ın ETF başvurusundan cesaret alan pek çok şirket de peş peşe Bitcoin borsa yatırım fonu başvuruları gerçekleştirmeye başladı.

Spot Bitcoin ETF başvurularının ışığında ise Bitcoin, uzun bir sürenin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bilindiği üzere BTC/USD paritesi bir süredir 30.000 ila 31.400 dolar aralığında işlem görüyordu. Bitcoin, 6 Temmuz itibarıyla yeniden 31.400 dolar direnç seviyesini test etti. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saat içerisinde yüzde 1,40 değer kazanan BTC, yazı kaleme alındığı andan itibaren 31.100 dolar seviyelerinden alıcı bulmaya devam ediyor.

Short Pozisyonlarda Tasfiye!

Son zamanlarda kripto para piyasasına adeta bahar havası hakim. Bitcoin ve genel olarak kripto para birimlerinde son dönemlerdeki fiyat artışları, short pozisyon işlem açan yatırımcıları üzmeye devam ediyor. Coinglass, bugün itibarıyla resmi Twitter hesabı üzerinden çok sayıda short pozisyon işlemin tasfiye edildiğine dair bir uyarıda bulundu. Coinglass’a göre açık pozisyonların sayısı ise artmaya devam ediyor. Coinglass verine göre, son 24 saat içerisinde neredeyse 40.000 yatırımcı likidite edildi. Toplam likidasyon tutarı ise 117,54 milyon dolar. Açılan long pozisyon işlemlerde 68,44 milyon dolar tasfiye olurken, short pozisyon işlemlerde 49,10 milyon dolar likidite oldu. Geride bıraktığımız 24 saatlik zaman diliminde ise en fazla likidasyona 32,91 milyon dolar ile Bitcoin sahip.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Kripto Paralarda Yüz Milyonlarca Dolar Tasfiyelerin Sebebi Ne?
Kripto Paralarda Yüz Milyonlarca Dolar Tasfiyelerin Sebebi Ne?
Tecrübeli Analistten Uyarı Niteliğinde Paylaşım: Bitcoin (BTC) Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?
Tecrübeli Analistten Uyarı Niteliğinde Paylaşım: Bitcoin (BTC) Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?
Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi: İşte Kripto Para Piyasasındaki Düşüşün Perde Arkası!
Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi: İşte Kripto Para Piyasasındaki Düşüşün Perde Arkası!
Binance CEO’su CZ Açıkladı: Bitcoin (BTC) Boğa Koşusu Bu Tarihte Geliyor – BTC Fiyatı İçin Boğa Yılı!
Binance CEO’su CZ Açıkladı: Bitcoin (BTC) Boğa Koşusu Bu Tarihte Geliyor – BTC Fiyatı İçin Boğa Yılı!
Bitcoin (BTC) Boğa Döngüsünde Belirlenen Hedef Ne? İşte BTC Beklentileri!
Bitcoin (BTC) Boğa Döngüsünde Belirlenen Hedef Ne? İşte BTC Beklentileri!
Ünlü Ekonomist Konuştu: Bitcoin’de 37.000 Dolar için Bu Tarihe Dikkat!
Ünlü Ekonomist Konuştu: Bitcoin’de 37.000 Dolar için Bu Tarihe Dikkat!
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Düşüş Derinleşecek mi?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Düşüş Derinleşecek mi?
Bitcoin’de (BTC) Uzman Görüşü! Üç Farklı Analistten BTC Yorumu!
Bitcoin’de (BTC) Uzman Görüşü! Üç Farklı Analistten BTC Yorumu!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023