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Haziran ayının ortalarından bu yana belirli bir fiyat aralığında işlem gören Bitcoin (BTC), yeniden 31.400 dolar direnç seviyesini test etti. Bitcoin’de yükseliş ivmesi gelecek mi?

Kripto Para Yükselişi!

Kripto para endüstrisi, son birkaç aydır düzenleyici baskılar ile boğuşmaya devam ediyor. 2023 yılına başarılı bir giriş yapan kripto para piyasası, yıl içerisinde endüstri üzerindeki baskıların artmasıyla yönünü aşağı çevirmişti. Özellikle ABD tarafından gelen yoğun yaptırım eylemleri, piyasayı baskılamaya devam etti.

Bununla birlikte Haziran tarihinde gerçekleştirilen BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusu, kripto para piyasasını yeniden canlandırdı. BlackRock’ın ETF başvurusundan cesaret alan pek çok şirket de peş peşe Bitcoin borsa yatırım fonu başvuruları gerçekleştirmeye başladı.

Spot Bitcoin ETF başvurularının ışığında ise Bitcoin, uzun bir sürenin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bilindiği üzere BTC/USD paritesi bir süredir 30.000 ila 31.400 dolar aralığında işlem görüyordu. Bitcoin, 6 Temmuz itibarıyla yeniden 31.400 dolar direnç seviyesini test etti. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saat içerisinde yüzde 1,40 değer kazanan BTC, yazı kaleme alındığı andan itibaren 31.100 dolar seviyelerinden alıcı bulmaya devam ediyor.

Short Pozisyonlarda Tasfiye!

Son zamanlarda kripto para piyasasına adeta bahar havası hakim. Bitcoin ve genel olarak kripto para birimlerinde son dönemlerdeki fiyat artışları, short pozisyon işlem açan yatırımcıları üzmeye devam ediyor. Coinglass, bugün itibarıyla resmi Twitter hesabı üzerinden çok sayıda short pozisyon işlemin tasfiye edildiğine dair bir uyarıda bulundu. Coinglass’a göre açık pozisyonların sayısı ise artmaya devam ediyor. Coinglass verine göre, son 24 saat içerisinde neredeyse 40.000 yatırımcı likidite edildi. Toplam likidasyon tutarı ise 117,54 milyon dolar. Açılan long pozisyon işlemlerde 68,44 milyon dolar tasfiye olurken, short pozisyon işlemlerde 49,10 milyon dolar likidite oldu. Geride bıraktığımız 24 saatlik zaman diliminde ise en fazla likidasyona 32,91 milyon dolar ile Bitcoin sahip.