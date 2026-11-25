Morgan Stanley, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu üçüncü çeyrek 13F bildiriminde kripto bağlantılı varlıklarının son durumunu açıkladı. Bankanın ABD hisse senedi portföyü 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 1,96 trilyon dolar oldu. Bu tutar, haziran sonundaki 1,89 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin bağlantılı pozisyonlar öne çıktı

Bildirime göre Morgan Stanley’nin kripto bağlantılı pozisyonlarının büyük bölümünü Bitcoin ürünleri ile Bitcoin’e bağlı hisseler oluşturdu. En büyük kalem ise Strategy hisseleri oldu. Banka, eylül sonunda yaklaşık 10,88 milyon MSTR hissesi taşıdı. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 1,67 milyar dolar olarak kayda geçti. İkinci çeyrek sonunda bu sayı 9,33 milyon seviyesindeydi.

Morgan Stanley ayrıca BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonundaki payını 16,48 milyon hisseden 19,52 milyon hisseye yükseltti. IBIT pozisyonunun 30 Eylül itibarıyla değeri yaklaşık 924 milyon dolar oldu. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve iShares markası altında çok sayıda borsa yatırım fonu sunuyor.

Morgan Stanley’nin üçüncü çeyrek bildiriminde en büyük kripto bağlantılı kalemler Strategy hisseleri ile BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i oldu.

Banka, kendi ürünü olan Morgan Stanley Bitcoin Trust tarafında da artış bildirdi. Haziran sonunda 2,57 milyon adet olan MSBT pozisyonu, eylül sonunda 6,72 milyon adede çıktı. İkinci çeyrek bildiriminde bu pozisyonun değeri 43,3 milyon dolar olarak yer almıştı.

MSBT, nisan ayında NYSE Arca’da işleme açıldı. Ürün, büyük bir ABD bankasının çıkardığı ilk spot Bitcoin ETF’i olarak kayda geçmişti.

Kripto hisseleri ve XRP ETF’leri

Kripto bağlantılı hisseler tarafında Morgan Stanley, yaklaşık 10,54 milyon Robinhood hissesi taşıdı. Bu pozisyonun değeri 1,19 milyar dolar oldu. Banka ayrıca 3,72 milyon Coinbase hissesi bildirdi ve bu payın değeri yaklaşık 694 milyon dolara ulaştı. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto varlık alım satım platformlarından biri olarak biliniyor.

XRP bağlantılı tarafta ise daha sınırlı bir büyüklük görüldü. Morgan Stanley, 30 Eylül itibarıyla toplam 116.097 dolarlık XRP ETF varlığı bildirdi. Bunun 111.885 doları Franklin’in XRP fonunda, 3.098 doları REX Osprey fonunda, 1.114 doları ise Bitwise XRP ETF’inde yer aldı.

Banka, haziran sonunda da aynı üç XRP fonunda pozisyon taşırken üçüncü çeyrekte toplam XRP ETF varlığını 116.097 dolar olarak bildirdi.

İkinci çeyrekte banka, Franklin fonunda 6.715 adet, REX Osprey fonunda 255 adet ve Bitwise fonunda 67 adet pay açıklamıştı. İlk çeyrek bildiriminde ise Volatility Shares XRP ETF ile Grayscale XRP Trust ETF dahil olmak üzere toplam 15.488 dolar değerinde XRP bağlantılı pozisyon yer almıştı.

Bankalar arasında dağılım

Morgan Stanley, üçüncü çeyrek 13F bildirimlerinde XRP bağlantılı ETF varlığı açıklayan yedi banka arasında yer aldı. Bu yedi bankanın toplam XRP ETF pozisyonu 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 29,4 milyon dolara ulaştı. Bu toplam içinde en büyük payı 27,21 milyon dolarla İtalya’nın Intesa Sanpaolo bankası aldı.

Goldman Sachs tarafında ise XRP pozisyonları daha yüksek seyretti. Bankanın XRP ETF varlıkları ikinci çeyrekteki 87 milyon dolardan üçüncü çeyrekte 144 milyon dolara yükseldi. Goldman Sachs’ın toplam kripto portföyü ise yaklaşık 2,64 milyar dolar olarak bildirildi.