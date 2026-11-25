Chainlink, eylülde kaydettiği yükselişin büyük bölümünü geri verdi ve 9 dolar eşiğinin altına sarktı. Hem kısa hem uzun vadeli grafiklerde görülen zayıf görünüm, satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Kripto veri akışlarında oracle altyapısıyla öne çıkan Chainlink ağına ait LINK tokenı, son toparlanma denemelerine karşın kalıcı bir yön değişimi sergileyemedi.

Teknik görünümde aşağı yönlü tablo

LINK, ekimde 15,5 dolara kadar yükseldikten sonra piyasanın genel zayıflığıyla birlikte hızlı biçimde değer kaybetti. Fiyattaki bu geri çekilmede, güçlü bir temel ivmenin oluşmaması da etkili oldu. Son dönemde görülen death cross oluşumu da düşüş eğilimini destekleyen başlıca teknik unsurlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Death cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın altına inmesiyle oluşan teknik bir kesişimdir. Piyasada genellikle orta vadeli zayıflık sinyali olarak izlenir, ancak tek başına kesin yön garantisi vermez.

50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların aşağı yönlü kesişmesi, daha uzun soluklu bir düşüş trendinin başlamış olabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha kısa vadeli ortalamalar da şu aşamada yukarı yönlü toparlanmayı destekleyen bir yapı ortaya koymuyor. Bu nedenle piyasadaki son tepki hareketi genel tabloyu değiştirmeye yetmedi.

50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların aşağı yönlü kesişmesi, daha uzun süreli bir düşüş eğiliminin başlangıcına işaret ediyor.

Öne çıkan fiyat bölgeleri

Aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 8 ila 8,2 dolar aralığı ilk önemli bölge olarak izleniyor. Bu aralık, LINK’in kasım ayında gördüğü en düşük seviyelerle örtüşüyor. Alıcıların bu bölgede daha önce devreye girmiş olması nedeniyle sınırlı da olsa bir denge noktası oluşabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık, kısa vadeli grafikte görülen toparlanmanın hacim desteği zayıf kaldı. RSI göstergesindeki yön değişimi de yukarı hareketin kısa ömürlü kalabileceğine işaret eden unsurlar arasında bulunuyor. Bu görünüm, fiyatın güçlü bir dönüşten çok geçici tepki üretmiş olabileceği ihtimalini artırıyor.

Kısa vadede baskı sürüyor

Dört saatlik grafikte LINK, hareketli ortalama kümesinin altında işlem görmeyi sürdürüyor. Bu nedenle 8,9 ila 9,2 dolar bandı, yukarı yönlü denemelerde aşılması gereken ilk bölge olarak öne çıkıyor. Ancak belirgin bir hacim artışı olmadan gerçekleşecek yükselişlerin kalıcı bir trend değişimine işaret etmesi zor görünüyor.

LINK, hareketli ortalamalarının altında kalmayı sürdürüyor ve son toparlanma denemesi genel görünümü değiştirmek için yeterli olmadı.

8 ila 8,2 dolar aralığındaki desteğin kaybedilmesi durumunda, piyasada 7,5 dolar çevresi bir sonraki izleme alanı olarak öne çıkabilir. Altcoin piyasasının genelinde süren zayıflık da bu görünümü destekliyor. Alım iştahındaki düşüş devam ettiği sürece LINK üzerindeki baskının hafiflemesi güç olabilir.