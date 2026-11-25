Coinbase, dördüncü çeyrekte hisse geri alımına yeniden ağırlık verdi. Şirketin Üst Yöneticisi Brian Armstrong, yatırımcıların yapay zeka ajanlarına yönelik ödeme iş kolunun potansiyelini yeterince fiyatlamadığını savundu ve bu nedenle geri alım için uygun bir dönem oluştuğunu söyledi. Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak işlem, saklama ve ödeme altyapısı sunuyor.

Geri alım için elde kalan kaynak 1,96 milyar dolar

Armstrong, X üzerinden yaptığı açıklamada şirketin daha önce onaylanan fonları kullanarak hisse geri alımı yaptığını belirtti. Ancak kaç adet COIN hissesi alındığı, işlemlerin hangi fiyattan gerçekleştiği ve toplam ne kadar kaynak kullanıldığı paylaşılmadı.

Brian Armstrong, piyasadaki fiyat uyumsuzluklarından yararlanmanın doğru olduğunu belirterek, yatırımcıların yapay zeka ajanlarına yönelik ödeme işinin potansiyelini gözden kaçırdığını söyledi.

Çeyreğin başı itibarıyla Coinbase’in geri alım için elinde 1,96 milyar dolar bulunuyordu. Şirket, önceki üç ayda toplam 37.995 hisseyi 5,3 milyon dolar karşılığında geri aldı. Bu işlemlerde ortalama hisse fiyatı 139.91 dolar oldu. Üçüncü çeyrek raporuna göre söz konusu geri alımların tamamı ağustos ayında yapıldı.

Yönetim kurulu programı kademeli olarak büyüttü

Coinbase yönetim kurulu, hisse geri alım programını ilk olarak Ekim 2024’te 1 milyar dolar üst sınırla onayladı. Bir yıl sonra bu yetki iki katına çıkarıldı. Şirket ayrıca dolaşımdaki borçlarının bir bölümünü geri alma seçeneği de elde etti.

Yönetim kurulu, Ocak 2026’da limit artışına bir kez daha gitti ve toplam geri alım yetkisini 4 milyar dolara yükseltti. Şirket, bu programın bir bölümünü çalışanlara verilen hisse bazlı ödemelerin etkisini azaltmak için kullandı. Eylül sonu itibarıyla 10,2 milyon A sınıfı hisse geri alındı ve 2024’ün dördüncü çeyreğinden bu yana çalışan ödemeleri kapsamında ihraç edilen hisselerin yüzde 85’inden fazlası iptal edildi.

Yapay zeka ajanları için ödeme ve pazar yeri hedefi

Armstrong, kripto para altyapısı ile yapay zeka araçlarının aynı işlem içinde birlikte kullanılacağı bir yapı öngörüyor. Bu senaryoda yapay zeka ajanları kullanıcıların finansal kararlarına yardımcı olabilir, ardından para transferi kripto ağları üzerinden tamamlanabilir.

Armstrong, yapay zeka ile herkesin cebinde daha iyi finansal kararlar almasına yardımcı olabilecek özel bir bankacı bulunabileceğini ifade etti.

Coinbase, hem insanlar hem de yapay zeka ajanları için hesap, ödeme hizmeti ve pazar yeri sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, cüzdan ve ödeme hizmetlerini Amazon Bedrock AgentCore Payments sistemine ekledi. Böylece geliştiriciler Amazon üzerinde ajanlar oluşturabilecek ve bu yazılımlar ücretli hizmetleri keşfedip gerektiğinde küçük ödemeler yapabilecek.

Mini sözlük: Yapay zeka ajanı, belirli görevleri kullanıcı adına yerine getirebilen yazılım sistemidir. Bedrock AgentCore Payments ise bu ajanların dijital hizmetleri bulup ödeme yapmasına imkan veren bir ödeme altyapısı olarak kullanılıyor.

Armstrong, geliştiricilere uzmanlaşmış yapay zeka modellerini Agentic.Market platformuna ekleme çağrısı da yaptı. Armstrong’un çizdiği modele göre bir yapay zeka ajanı, yapacağı işe göre uygun uzman sistemi yetenek ve fiyat temelinde seçebilecek; Coinbase ise bu ajanların birbirini bulduğu ve ödeme gerçekleştirdiği altyapıyı sağlayacak.