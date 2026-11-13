Coinbase, 12 işlem çiftinde alım satımı 25 Kasım 2026’da durduracak

Coinbase, platformdaki likiditeyi tek elde toplamak ve piyasa yapısını sadeleştirmek amacıyla 12 kripto para işlem çiftinde alım satımı askıya alacağını açıkladı. Karar, Cardano ve Stellar ile bağlantılı iki çifti de kapsıyor: ADA/ETH ve XLM/BTC.

Askıya alınacak işlem çiftleri açıklandı

Borsa, düzenli piyasa incelemeleri kapsamında desteklenmeye devam eden bazı varlıkların ABD doları dışındaki işlem çiftlerini platformdan kaldırma yoluna gitti. Buna göre 25 Kasım 2026 tarihinde, Doğu saatiyle yaklaşık 12.00’de APE/USDT, ATOM/USDT, ALGO/BTC, CRV/BTC, ETC/BTC, ICP/BTC, XLM/BTC, APE/EUR, ADA/ETH, 1INCH/GBP, CHZ/GBP ve SNX/GBP işlemleri duracak.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot ve türev ürünlerde kurumsal ve bireysel yatırımcılara hizmet veriyor. Şirket, söz konusu düzenlemenin desteklenen varlıkların tamamen kaldırılması anlamına gelmediğini, yalnızca belirli işlem çiftlerini kapsadığını belirtti.

Coinbase, genel piyasa sağlığını güçlendirmek ve likiditeyi yoğunlaştırmak için desteklenen varlıkların bir bölümünde ABD doları dışındaki işlem çiftlerini kaldıracağını bildirdi.

Limit emir modu devreye alındı

Karar öncesinde APE/USDT, ATOM/USDT, ALGO/BTC, CRV/BTC, ETC/BTC, ICP/BTC, XLM/BTC, APE/EUR, ADA/ETH, 1INCH/GBP ve CHZ/GBP çiftleri Coinbase Exchange ile Coinbase Advanced üzerinde yalnızca limit emir moduna alındı. Bu uygulama, yatırımcıların piyasa emri veremediği, sadece belirledikleri fiyattan alım ya da satım emri girebildiği bir geçiş süreci anlamına geliyor.

Mini sözlük: Limit emir, yatırımcının alım veya satım için fiyatı kendisinin belirlediği emir türüdür. Emir ancak piyasa o seviyeye geldiğinde gerçekleşir; bu nedenle ani fiyatlardan işlem yapılmasını sınırlayabilir.

Uygun bölgelerde bulunan Coinbase Advanced Trade kullanıcıları ise aynı varlıkları ABD doları bazlı emir defterlerinde işlem görmeye devam edebilecek. Bu durum, varlıkların platformda tamamen erişilemez hale gelmeyeceğini, işlemlerin daha dar bir parite yapısına kaydırılacağını gösteriyor.

Diğer takvim değişiklikleri de duyuruldu

Coinbase, son dönemde Balancer ile Tensor için alım satımı durdurmuştu. Buna karşın kullanıcıların varlık çekme işlemleri açık kalmaya devam ediyor. Borsa ayrıca Stargate Finance ile Vulcan Forged için planlanan askıya alma tarihini 20 Kasım 2026 saat 14.00’e erteledi.

Ayrıca Ampleforth Governance Token için alım satımın 23 Kasım 2026 saat 14.00’te duracağı açıklandı. Neon EVM ile Syndicate işlemlerinin ise 16 Kasım 2026 saat 14.00’te askıya alınması planlanıyor.

Yeni listeleme ve vadeli işlemler adımı

Borsa, bir yandan bazı işlem çiftlerini kapatırken diğer yandan yeni ürünleri devreye alıyor. Pearl için spot işlemlerin 13 Kasım 2026’da açılması planlanıyor. PEARL/USD paritesinde işlemler, likidite koşullarının uygun olması halinde Pasifik saatiyle 09.00’dan sonra başlayacak.

Coinbase, PEARL/USD işlemlerinin yalnızca likidite koşulları karşılandığında ve desteklenen bölgelerde açılacağını kaydetti.

Bunun yanında GRAM, GRASS, QNT ve ZRO için sürekli vadeli işlem piyasalarının da 13 Kasım 2026 tarihinde UTC ile 12.00’den sonra devreye alınacağı duyuruldu. Böylece Coinbase, spot piyasada sadeleşmeye giderken türev tarafta ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor.