BITCOIN (BTC)

Pompliano, Bitcoin 67 bin dolara inerken sakin kalma çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 24 saatte yüzde 5’ten fazla düşerek 67 bin doları yeniden test etti.
  • 📉 Anthony Pompliano, $BTC’deki geri çekilmeye rağmen yatırımcıları sakin kalmaya çağırdı.
  • 🤖 Pompliano, Bitcoin ile yapay zekanın yatırımcılar için giderek ortak bir tema haline geldiğini savundu.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Bitcoin’de satış baskısı derinleşirken piyasanın geneline yeni bir tedirginlik yayıldı. Fiyatın ağustostan bu yana ilk kez 67 bin dolar seviyesini test etmesi, düşüşün kalıcı bir düzeltmeye mi işaret ettiği yoksa geçici bir geri çekilme mi olduğu sorusunu yeniden öne çıkardı.

İçindekiler
1 Pompliano’dan yatırımcılara mesaj
2 Bitcoin ve yapay zeka bağlantısı
3 Satış baskısı yeniden arttı

Pompliano’dan yatırımcılara mesaj

Bitcoin savunucularından Anthony Pompliano, 13 Kasım’da X üzerinden yayımladığı değerlendirmede yatırımcıları sakin kalmaya çağırdı. Pompliano, piyasadaki zayıflığı kabul ederken Bitcoin’in yalnızca üç ay önce görülen fiyat aralığına geri döndüğünü vurguladı.

Pompliano, Bitcoin’deki son düşüşü yapay zeka alanındaki hızlı büyümeyle birlikte ele aldı. Ona göre iki alan, yatırımcıların giderek daha yakından ilişkilendirdiği büyük bir yatırım temasının parçası haline geldi.

Anthony Pompliano, Bitcoin’in yeniden 67 bin dolara çekilmesine rağmen yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini, kısa vadeli zayıflığın daha geniş eğilimi tek başına değiştirmediğini savunuyor.

Bitcoin ve yapay zeka bağlantısı

Pompliano, Bitcoin ile yapay zekanın nasıl tek bir yatırım başlığında birleştiğini ayrıntılı biçimde açmadı. Ancak değerlendirmesi, teknoloji ve finans piyasalarında yatırımcıların bu iki alanı benzer büyüme beklentileri üzerinden birlikte fiyatlıyor olabileceğine işaret ediyor.

Bu yaklaşım, yapay zekaya yönelen sermaye iştahını besleyen piyasa dinamiklerinin Bitcoin için de orta ve uzun vadede destekleyici olabileceği düşüncesine dayanıyor. Pompliano bu nedenle kısa vadeli oynaklığa karşın Bitcoin’in uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu tutumunu koruyor.

Satış baskısı yeniden arttı

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek yaklaşık 67 bin dolara geriledi. Bu seviye, son üç ayın en düşük bölgesi olarak öne çıkarken piyasada yeni satışların önünü açtı.

Fiyattaki bu hareket, yatırımcılar ve yorumcular arasında görüş ayrılığına yol açtı. Bir kesim geri çekilmeyi geçici bir soluklanma olarak değerlendirirken, başka yorumcular daha derin bir düzeltme riskinin masada kaldığını düşünüyor.

Pompliano’nun değerlendirmesi, Bitcoin ve yapay zekanın artık yatırımcıların gözünde ortak bir işlem temasına dönüştüğü ve bu nedenle iki alandaki iştahın birbirini etkileyebileceği görüşüne dayanıyor.

Piyasadaki yön arayışı sürerken, Bitcoin’deki zayıflığın ne kadar süreceği ve risk iştahının ne zaman toparlanacağı önümüzdeki işlemlerde daha net anlaşılacak.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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