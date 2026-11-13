RIPPLE (XRP)

XRP’de açık pozisyon artarken 1 dolar seviyesi kritik eşiğe dönüştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de açık pozisyonlar artarken 1 dolar seviyesi yeniden kritik eşik haline geldi.
  • 📉 Son 24 saatte 18,83 milyon dolarlık tasfiye yaşandı ve bunun %94’ünü uzun pozisyonlar oluşturdu.
  • 📊 12 Kasım’da spot XRP ETF’lerinde net akış görülmezken spot hacim %46,7 arttı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar yükselirken fiyat üzerindeki baskı da arttı. MEXC borsasında açık pozisyon miktarı yaklaşık %20 artarken, tüm borsalardaki toplam artış %0,86 ile sınırlı kaldı ve 2,25 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, piyasaya yeni ilgi girişinden çok vadeli tarafta pozisyon birikimine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Vadeli işlemlerde yön arayışı sürüyor
2 1 dolar seviyesi piyasanın odağında
3 Fonlama oranı ve spot işlemler farklı sinyal veriyor

Vadeli işlemlerde yön arayışı sürüyor

Açık pozisyonlardaki yükseliş, XRP fiyatına doğrudan destek vermedi. Fiyat gerilerken açık pozisyonların artması, piyasada özellikle kısa yönlü işlemlerin çoğalmış olabileceğini gösteriyor. Vadeli işlemler yüksek likidite sağlasa da sert fiyat hareketlerini de hızlandırabildiği için mevcut görünüm iki yönlü risk taşıyor.

Son 24 saatte XRP pozisyonlarında 18,83 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Bu toplamın %94’ünü uzun pozisyonlar oluşturdu. Bu veri, yükseliş beklentisiyle açılan işlemlerin son düşüşte daha fazla zarar gördüğünü ortaya koyuyor.

XRP’de fiyat düşerken açık pozisyonların yükselmesi, yeni işlemlerin önemli bölümünün kısa yönde açılmış olabileceğine işaret ediyor.

1 dolar seviyesi piyasanın odağında

XRP haber sırasında 1,02 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,46 değer kaybetmiş durumda. Gün içinde 0,9961 dolara kadar inen varlık daha sonra yeniden 1 doların üzerine çıktı. Buna rağmen bu bölgenin hemen altında yoğun uzun pozisyon tasfiyeleri bulunuyor.

1 dolar seviyesi hem psikolojik hem de teknik açıdan en yakın ana eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması halinde fiyatın dengelenmesi mümkün olabilir. Ancak aşağı yönlü kırılma, satış baskısının hızlanmasına zemin hazırlayabilir.

Fonlama oranı ve spot işlemler farklı sinyal veriyor

Fonlama oranı %0,0080 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, piyasanın sınırlı da olsa yükseliş yönüne eğilim gösterdiğini düşündürüyor. Yine de %0,01 referans seviyesinin hafif altında kalması, bu eğilimin güçlü olmadığını ortaya koyuyor.

Öte yandan spot piyasadaki işlem hacmi %46,7 arttı. Satıcılar, alıcılara kıyasla 48,2 milyon dolarlık üstünlük kurdu. Bu fark, satış tarafında belirgin bir ağırlık oluştuğunu gösterirken düşüş eğiliminin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

ABD’de işlem gören spot XRP ETF’lerinde 12 Kasım günü net giriş ya da çıkış kaydedilmedi. Kurumsal taraftaki bu hareketsizlik, kısa vadede fiyatı destekleyecek yeni bir akışın oluşmadığını gösteriyor.

Piyasadaki temel sınav, alıcıların 1 dolar seviyesini koruyup koruyamayacağı olacak.

Mevcut veriler, XRP’de satış baskısının sürdüğünü ancak aynı zamanda denge arayışının da korunduğunu gösteriyor. Açık pozisyon artışı, tasfiyeler ve yükselen spot hacim birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede 1 dolar seviyesi çevresindeki fiyat tepkisi belirleyici olacak.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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