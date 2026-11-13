Dogecoin kurucusu Billy Markus, kimliği sorulunca Shiba Inu yanıtı verdi

Dogecoin’in kurucu ortaklarından Billy Markus, X platformunda kimliğine ilişkin sıra dışı bir soruya esprili bir yanıt verdi. Shibetoshi Nakamoto kullanıcı adıyla paylaşım yapan Markus, bir kullanıcının “Senin bir köpek olduğunu sanıyordum” sözlerine “Ben bir Shiba Inu’yum” karşılığını verdi.

Esprili yanıt sosyal medyada yayıldı

Markus’un yorumu, Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang’ın görevinden ayrılacağına ilişkin haberin ardından sosyal medyada büyüyen tartışmalar sırasında geldi. Kripto para dünyasının dışındaki bu gündeme dahil olması, bazı kullanıcıların da ilgisini çekti.

Dogecoin, Aralık 2013’te Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından Bitcoin’e daha hafif ve mizahi bir alternatif olarak geliştirildi. Projenin kimliği, internetin erken dönem meme kültürüyle ve özellikle Shiba Inu köpeğiyle güçlü biçimde özdeşleşti.

Billy Markus, kendisini köpek temalı kripto parayla özdeşleştiren kullanıcıya, “Ben bir Shiba Inu’yum” sözleriyle yanıt verdi.

Markus, başka bir paylaşımında da aynı çizgiyi sürdürerek “Billy, gözlüklü bir Shiba Inu’dur” ifadesini kullandı. Bu yaklaşım, Dogecoin’in ilk yıllarında öne çıkan mizahi tonun halen korunduğunu gösterdi.

Dogecoin’in sembolü yeniden gündeme geldi

Dogecoin’in görsel kimliğine ilham veren Kabosu, Japonya’da yaşayan bir Shiba Inu olarak “doge” memesinin yüzü haline gelmişti. Kabosu 2024 yılında hayatını kaybetti. Buna karşın Dogecoin’in topluluk kültüründe bu figürün etkisi sürüyor.

Markus, başka bir X yanıtında da “Billy, gözlüklü bir Shiba Inu’dur” ifadesini kullandı.

Piyasalarda baskı arttı

Aynı dönemde küresel piyasalarda satış baskısı güçlendi. Yatırımcılar gelecek ay Fed’den faiz artışı gelebileceğini fiyatlarken dolar güç kazandı, tahvil getirileri yükseldi ve daha riskli varlıklara yönelik iştah zayıfladı.

Nvidia cephesindeki yönetim değişikliği haberi de teknoloji ve kripto piyasalarında ek dalgalanma yarattı. Şirket hisseleri yüzde 4 gerilerken Dogecoin son 24 saatte yüzde 0,93 düşüşle 0.0659 dolara indi. Haftalık kayıp ise yüzde 7 oldu.

Kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeler sert biçimde arttı. Toplam tasfiye tutarı yüzde 150 yükselerek 1,4 milyar dolara çıktı. Bunun 1,16 milyar dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 245 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan oluştu.