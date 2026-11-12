DOGECOIN (DOGE)

MyDoge, Bitcoin işlem sorunları için ara güncelleme yayımladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MyDoge, Classic Wallet kullanıcılarını etkileyen Bitcoin işlem sorunları için ara güncelleme yayımladı.
  • 📱 Kullanıcılar uygulamayı kapatıp yeniden açarak güncellemeyi alabiliyor ve sürümü ayarlardan kontrol edebiliyor.
  • 🐶 Dogecoin ekosisteminde $DOGE için DogeOS ana ağ lansmanı yaklaşırken uygulama katmanı çalışmaları da hız kazandı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Dogecoin cüzdanı MyDoge, Classic Wallet kullanıcılarını etkileyen Bitcoin takas ve gönderim sorunları için hafta sonu planlanan 3.1.2 sürümünden önce hızlı bir güncelleme yayımladı. Güncelleme, uygulamanın kapatılıp yeniden açılmasıyla yükleniyor; kullanıcıların ayrıca manuel indirme yapması gerekmiyor.

İçindekiler
1 Geçici düzeltme devreye alındı
2 DogeOS ana ağ lansmanına yaklaşıyor
3 Dogecoin için uygulama katmanı vurgusu

Geçici düzeltme devreye alındı

MyDoge CTO’su Alex, ekibin bildirilen BTC işlem problemlerini daha kapsamlı yazılım güncellemesinden önce gidermek için ara bir düzeltme sunduğunu açıkladı. MyDoge, Dogecoin odaklı bir cüzdan uygulaması olarak biliniyor ve Dogecoin topluluğunda yaygın kullanılan araçlardan biri arasında yer alıyor.

Alex, ekiplerinin BTC takas ve gönderim aksaklıklarını hafta sonu beklenen daha geniş sürümden önce çözmek için ara güncellemeyi kullanıma aldığını duyurdu.

Kullanıcılar güncellemenin yüklenip yüklenmediğini uygulama ayarlarında yer alan “About MyDoge” bölümünden kontrol edebiliyor. Beklenen sürüm numaraları 3.1.1-652.1 veya 3.1.1-652.2 olarak paylaşıldı.

DogeOS ana ağ lansmanına yaklaşıyor

Dogecoin ekosisteminde öne çıkan bir başka gelişme ise DogeOS tarafında yaşanıyor. Proje, DOGE üzerinde geliştiricilere merkeziyetsiz finans, oyun ve farklı uygulamalar oluşturma imkanı sunacak EVM uyumlu bir uygulama katmanını ana ağa taşımaya hazırlanıyor.

Mini sözlük: EVM uyumluluğu, Ethereum için geliştirilen akıllı sözleşme ve uygulamaların benzer araçlarla başka bir ağda da çalıştırılabilmesini ifade eder. Bu yapı, geliştiricilerin mevcut uygulama mantığını daha kolay taşımasına imkan verir.

DogeOS, ekimde Ethereum benzeri alım satım, borç verme ve diğer kullanım alanları için herkese açık bir test ağı başlatmıştı. Bu girişim, Dogecoin sahiplerine ödemeler ve fiyat hareketleri dışında da kullanım alanları sunmayı hedefliyor.

Dogecoin için uygulama katmanı vurgusu

Dogecoin Foundation ürün direktörü Timothy Stebbing, X üzerinden paylaştığı 2026 ekosistem güncellemesinde önümüzdeki üç ila dört yılda Dogecoin’in yönünü büyük protokol değişikliklerinden çok akıllı sözleşme tabanlı uygulama katmanlarının belirleyebileceğini söyledi.

Timothy Stebbing, DogeOS ve benzeri girişimlerin kalıcı geliştirici ilgisi ile gerçek kullanım üretmesi halinde Dogecoin ekosisteminin, birinci katmanın sadeliği ve güvenilirliği korunarak ek işlev kazanabileceğini vurguluyor.

Stebbing, Dogecoin üzerinde yerel kanıt doğrulamasına yönelik önerilen mekanizmanın ise topluluk tartışması ve nihai etkinleştirme sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu nedenle benimsenmenin, ortaya çıkacak uygulamaların kullanıcılar için yeterince faydalı olup olmayacağına bağlı kalacağı değerlendiriliyor.

Buna karşın mevcut mimaride Dogecoin’in birinci katmanının değişim ve değer aktarımı için odaklı yapısını koruyabileceği, çevresindeki ekosistemin ise daha zengin işlevler kazanabileceği ifade ediliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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