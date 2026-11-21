Dogecoin’in kurucu ortaklarından Billy Markus, kripto piyasasında son günlerde hızlanan satış dalgasının ardından talep zayıflığına işaret etti. X platformunda Shibetoshi Nakamoto adıyla bilinen Markus, 24 saatte 2,56 milyar dolarlık tasfiyenin görüldüğü düşüşün ardından, piyasada bir süredir alım iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Piyasa geneline yayılan satış baskısı

Markus daha önce yaptığı paylaşımda “Kara Cuma erken geldi” ifadesini kullandı. Bu değerlendirme yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmadı. Teknoloji hisseleri, altın, bakır ve Asya borsalarında da gerileme görüldü. Böylece satış baskısı, riskli varlıkların geneline yayılan daha geniş bir tabloyla birlikte öne çıktı.

“Piyasa zaten sürekli yukarı ve aşağı gidiyor; ancak bir süredir talep oldukça düşük görünüyor.”

Markus, Dogecoin topluluğundan gelen bir yoruma verdiği yanıtta kripto varlıkların yüksek oynaklığına dikkat çekti. Fiyatların toparlanabilmesi için gerekli alım ilgisinin zayıf kaldığını vurgulayan Markus, düşüş için belirli bir tetikleyici göstermedi ancak güçlü bir dönüş için talebin belirleyici unsur olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Dogecoin ve Bitcoin cephesinde son görünüm

Cumartesi günü satışlar daha da derinleşirken Bitcoin, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi. Dogecoin de son 24 saatte yüzde 8,13 gerileyerek 0,0528 dolara düştü. Haftalık kayıp yüzde 16’ya ulaştı. Dogecoin gün içinde 0,05 doları da gördü; bu seviye Haziran 2022’den beri kaydedilen en düşük bölge oldu.

Kripto piyasasındaki sert geri çekilme, fiyatların ayakta kalmasını sağlayacak alım ilgisinin yetersiz kaldığına dair kaygıları yeniden güçlendirdi.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam 2,56 milyar dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edildi. Bunun 2,28 milyar dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. Kısa pozisyon tasfiyeleri ise 276.040 dolar seviyesinde kaldı.

Metrik Tutar Pay Toplam tasfiye 2,56 milyar dolar Yüzde 100 Uzun pozisyon tasfiyesi 2,28 milyar dolar Yüzde 89,2 Kısa pozisyon tasfiyesi 276.040 dolar Çok sınırlı

Satışların arkasındaki başlıklar

Analistler, ABD Hazine tahvillerinde enflasyondan arındırılmış getirilerin yükselmesini süren satışların başlıca nedenlerinden biri olarak görüyor. Bu eğilim, geçen yıl ekimde başlayan ayı piyasasının uzadığına işaret eden unsurlar arasında sayılıyor.

Yatırımcılar bir süredir piyasayı destekleyecek yeni bir olumlu gelişme arıyor. Uzun süre önemli bir tema olan ABD kripto düzenlemeleri ise 2026 içinde beklenen etkiyi yaratmadı. Eylülde Clarity Act ile ilgili sürecin aksaması sonrasında daha geniş kripto piyasasında düşüş eğilimi belirginleşti.

Billy Markus, 2013’te Dogecoin’i yazılım mühendisi Jackson Palmer ile birlikte geliştiren isimlerden biri olarak biliniyor. Markus’un son değerlendirmesi, piyasanın yönü kadar alıcı ilgisinin de yeniden izlenen temel göstergelerden biri haline geldiğini gösterdi.