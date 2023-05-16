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Bitcoin fiyatı 27.200 doları koruyamıyor ve yatırımcılar daha fazla kayıptan endişe duyuyor. Popüler analiste göre haksız değiller. Kral kripto para birimi yönünü kaybetti ve yatırımcılar için tatsız günler devam ediyor. Azalan hacimler zayıflayan risk iştahı ve Fed faiz indirimlerine dair 2023 umutlarının azalıyor olması kayıplar temelini oluşturuyor.

Bitcoin (BTC)

Yakından takip edilen popüler kripto analistlerinden Crypto Ed bundan sonraki durak için CME vadeli işlemlerinde oluşan boşluğa dikkat çekti. Ed, gün içinde yaptığı son piyasa güncellemesinde “Şu anda hareketin olduğu yer gerçekten daha düşük zaman diliminde; daha yüksek zaman dilimi gerçekten heyecan verici değil” dedi.

CME boşlukları genelde Bitcoin fiyatının ziyaret etmesi muhtemel hedeflerdir. Geçmişte birçok kez Bitcoin fiyatı bu boşlukları doldurmak için hareket etti. Aşağı yönlü CME boşluğu 26.500 ile 26.800 dolar arasında yer alıyor. İkinci seviye yakın zamanda ziyaret edilen bölgesel dibe işaret ediyor.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Crypto Ed, aşağıdaki boşluklara bir ziyaret ve sonrasındaki sıçramanın fiyatı 28.800 dolar ve üstüne götürebileceğini söylüyor. Ancak bir sorun var son ziyaretin ardından gelen tepki alımları Bitcoin fiyatının 28.000 dolar üstünde tutunmasına yardımcı olamadı. Bu da 27.200 dolar altındaki kapanışların daha büyük kayıplara gebe olabileceğini söylüyor.

Crypto Ed hedef olarak 24.000 dolara dikkat çekiyor. İkinci analist Jackis ise haftalık grafikteki yükseliş görünümüne dikkat çekerek günlük grafikteki düşüş kurulumlarının bozulabileceğine inanıyor. Bu amaçla, mevcut geri çekilmeye rağmen haftalık zaman dilimlerinde daha yüksek seviyelerin gelme şansı devam etti.

“Haftalık yapının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ve buradan ya da daha derin bir geri çekilme olması durumunda, aksi kanıtlanana kadar 31K’nın kırılmasına yol açması gereken bir yükseliş eğiliminde potansiyel bir HL olduğunu not etmek önemlidir”.

Öte yandan Cuma günü akşam Fed başkanı Powell açıklamalarda bulunacak. Bu tarihe kadar bugün dahil hafta için tüm günler Fed üyelerinin konuşmalarıyla sallanacak. Dün Haziran ayında tavan ilanı olmayabileceğine dair açıklamalar gördük ve Bitcoin bunu hoş karşılamadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.