Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 59.050 dolardan işlem görürken ABD spot Bitcoin ETF’lerinde para çıkışı altıncı işlem gününe uzadı. Fonlardan kasım ayında çıkan net tutar 4,94 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık, borsalardaki Bitcoin rezervlerinin fiyatla birlikte azalması, satış baskısının kaynağı ve olası toparlanma koşulları açısından farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Çekya Merkez Bankası’nın Bitcoin içeren test portföyüne ilişkin ayrıntıları açıklamaması da dikkat çekiyor. Bankanın elindeki Bitcoin miktarı ve alış maliyeti bilinmediği için fiyat düşüşünün portföye etkisi hesaplanamıyor.

Bitcoin ETF’lerinden kasımda 4,94 milyar dolar çıktı

Trader T verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, 24 Kasım’da (dün) toplam 231,56 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece çıkış serisi altı işlem gününe ulaştı.

BlackRock’ın IBIT fonu, 175,30 milyon dolarla günlük çıkışların büyük bölümünü oluşturdu. Fidelity’nin FBTC fonundan 44,03 milyon dolar, ARKB’den 15,80 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB fonundan 10,34 milyon dolar çıktı.

Franklin Templeton’ın EZBC fonuna 6,88 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust’a 3,96 milyon dolar ve Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 3,07 milyon dolar girdi. Diğer ürünlerde net hareket görülmedi.

Son verilerle kasım ayındaki toplam net çıkış 4,94 milyar dolara yükseldi. Yılbaşından bu yana birikimli net çıkış ise 4,52 milyar dolar oldu.

Borsa rezervleri düşüyor, ancak bu tek başına birikim anlamına gelmiyor

CryptoQuant’dan BaykusCharts, 24 Kasım tarihli analizinde Bitcoin’in bir ayda yaklaşık yüzde 26 düşerek 80.700 dolardan 59.600 dolara gerilediğini vurguluyor. Aynı dönemde borsaların toplam Bitcoin rezervi 2,889 milyon BTC’den 2,847 milyon BTC’ye indi. Böylece yaklaşık 42 bin BTC borsalardan çıktı. Analist, 8-11 Kasım dönemindeki gelişmelere özellikle dikkat çekti. Bitcoin 74.000-75.000 dolar aralığında yatay seyrederken borsa rezervleri yaklaşık 15 bin BTC artmış, ardından fiyat 64 bin dolara gerilemişti. BaykusCharts’a göre bu hareket, artan satış baskısının önceden görülebildiği bir örnek oluşturdu.

13 Kasım’dan itibaren ise fiyat ve rezervler birlikte düşüyor. Bu durum, satışların yeni Bitcoin girişlerinden çok borsalarda zaten bulunan varlıklardan kaynaklandığını ve kısa vadeli yatırımcıların baskıda öne çıkmış olabileceğini düşündürüyor.

Ancak borsalardan çıkan her Bitcoin yatırımcı birikimi olarak değerlendirilemiyor. ETF saklama kuruluşlarına, tezgah üstü işlem masalarına veya borsaların kendi cüzdanlarına yapılan transferler de rezervleri azaltabiliyor.

BaykusCharts, satılabilir arzın azalmasının talep geri döndüğünde toparlanmayı destekleyebileceğini belirtti. Buna karşılık, son iki günde rezervlerin yeniden hafifçe artması nedeniyle ay başındakine benzer güçlü girişlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağının izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çekya Merkez Bankası Bitcoin maliyetini açıklamıyor

Çekya Merkez Bankası, 13 Kasım 2025’te Bitcoin, dolar stablecoin’leri ve tokenize dolar mevduatlarından oluşan 1 milyon dolarlık test portföyünü başlatmıştı. Ancak Bitcoin’in portföydeki payı, alış fiyatı ve güncel değeri açıklanmadı.

Duyuru sırasında yaklaşık 98 bin dolar olan Bitcoin, 23 Kasım’da 61 bin dolar civarına geriledi. Buna rağmen bankanın gerçek alış maliyeti bilinmediğinden kar veya zararını hesaplamak mümkün değil.

Banka sözcüsü Jaroslav Krejčí, dağılım, fiyat, işlem tarihleri, platformlar ve karşı taraflara ilişkin ayrıntı paylaşmadıklarını söyledi. İlk Bitcoin alımının yurt dışında düzenlemeye tabi bir platformda yapıldığını, varlıkların dış saklama düzenlemeleriyle tutulduğunu belirtti. İletişim birimi başkanı Jakub Holas da alış fiyatına ilişkin açıklama yapılmadığını ifade etti.

Bankanın 2025 denetlenmiş mali tablolarında Bitcoin, amortismana tabi tutulmadan tarihi maliyetle izlenen maddi olmayan varlık olarak sınıflandırılıyor. Banka, ilk alımdan sonra miktarın değişip değişmediğini veya yıl sonunda değer düşüklüğü kaydedilip kaydedilmeyeceğini açıklamadı. CNB Lab tarafından yönetilen test portföyü döviz rezervlerine dahil değil; banka yatırımın büyüklüğünü aktif biçimde artırmayı planlamadığını daha önce bildirmişti.

ETF çıkışları mevcut talep zayıflığını ortaya koyarken borsa rezervlerindeki düşüş, talep canlandığında satılabilir arzı sınırlayabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak rezerv azalmasını doğrudan alım, Çekya Merkez Bankası’nın portföyünü de maliyet bilgisi olmadan zarar olarak yorumlamak mümkün değil.