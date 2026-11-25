Kripto para piyasasında haftanın ilk gününde sert bir toparlanma görüldü. Bitcoin‘in hafta sonu 55.000 dolara yaklaşan düşüşünün ardından risk iştahı yeniden artarken, ABD’li yetkililer Binance’e yönelik ekim ayındaki saldırıyla bağlantılı dijital varlıkların geri alınması için yeni bir adım attı.

ABD’den Binance saldırısına yönelik yeni adım

ABD Adalet Bakanlığı, 23 Kasım’da açtığı sivil müsadere davasıyla, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından Binance’ten çalındığı öne sürülen 1,1 milyar doların üzerindeki USDC’yi geri almayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı, federal davaları ve soruşturmaları yürüten ana kurum olarak görev yapıyor.

Söz konusu varlıklar daha önce hükümetin aldığı bir tedbir kararı kapsamında dondurulmuştu. Yeni başvuru, 29 Ekim’deki saldırının ardından fonların geri kazanılmasına yönelik sürecin bir sonraki aşaması oldu. Saldırıda 6 milyar doların üzerinde kripto varlığın çalındığı bildirildi.

Dosyada odak noktası, Circle tarafından ihraç edilen ve ABD dolarına bire bir sabitli çalışan stabilcoin USDC olarak gösterildi. ABD’li yetkililer, olaydan bu yana çalınan varlıklarla bağlantılı olarak 2,9 milyar dolardan fazla kripto paranın dondurulmasına, el konulmasına veya iadesine katkı sağlandığını açıkladı.

ABD’li yetkililer, soruşturma kapsamında 2,9 milyar dolardan fazla kripto varlığın dondurulmasına, el konulmasına veya sahiplerine geri dönmesine destek verdiklerini açıkladı.

Strategy alımlarını sürdürdü

Piyasadaki sert satışlara rağmen Strategy bilançosuna yeni Bitcoin ekledi. Şirketin SEC bildirimine dayanan 23 Kasım tarihli veriye göre Strategy, yaklaşık 29,6 milyon dolar karşılığında 457 BTC satın aldı.

Bu alımda ortalama Bitcoin fiyatı 64.898 dolar oldu. Son işlemle birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı yaklaşık 851.305 BTC’ye yükseldi. Strategy’nin bugüne kadar yaptığı toplam harcama 64,23 milyar dolara, ortalama alım maliyeti ise 75.446 dolara ulaştı.

Strategy, piyasadaki geri çekilmeye karşın 457 BTC daha alarak toplam varlığını 851.305 BTC’ye çıkardı.

XRP kısa süreliğine 1 doların üzerine çıktı

Piyasadaki toparlanma sırasında XRP de hızlı bir yükseliş yaşadı. Nvidia’da Jensen Huang’ın CEO ve başkanlık görevlerine dönüşünün ardından ABD teknoloji hisselerinde başlayan ralli, daha geniş riskli varlık grubuna da yansıdı. Bu hareket sırasında XRP kısa süreliğine 1 doların üzerine çıktı.

Binance’teki XRP/USDT vadeli işlem sözleşmesinde fiyat, TSİ 17.00 civarında dakikalar içinde yaklaşık 0,94 dolardan 1,02 dolara yükseldi. Ardından kazançların bir bölümü geri verildi ve fiyat yaklaşık 0,984 dolara çekildi.

CoinGlass verilerine göre XRP’de kısa pozisyon tasfiyeleri, uzun pozisyon tasfiyelerini yüzde 578 aştı. Son 24 saatte kripto para piyasası genelinde 110.663 yatırımcının pozisyonu kapandı ve toplam tasfiye tutarı 660,89 milyon dolara ulaştı. Bunun 515,94 milyon dolarlık kısmını kısa pozisyonlar oluşturdu.