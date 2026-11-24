ABD’de kurumsal yatırımcıların XRP bağlantılı borsa yatırım fonlarına ilgisi üçüncü çeyrek itibarıyla genişledi. Atlanta merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Arkadios Wealth Advisors, en son üç aylık bildiriminde bir XRP ETF pozisyonu açıkladı. Şirket, müşteri varlıkları büyüklüğüyle öne çıkan yatırım danışmanları arasında yer alıyor.

Arkadios da XRP fonu tutan kurumlar arasına girdi

BankXRP’nin paylaştığı düzenleyici belgelere göre Arkadios Wealth Advisors, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 23 Kasım’da Form 13F bildirimini sundu. Dosyada 30 Eylül itibarıyla 1.880 kalemde yaklaşık 7,38 milyar dolarlık menkul kıymet yer aldı. Ayrı bir düzenleyici kayıtta ise şirketin yönetimindeki toplam varlık büyüklüğü 8,79 milyar dolar olarak göründü.

Açıklanan belgelerde Arkadios’un tuttuğu XRP fonunun adı, elindeki pay adedi ve yatırımın dolar karşılığı yer almadı. Buna rağmen bildirim, şirketi XRP fonlarına yatırım yaptığı bilinen kurumlar listesine ekledi. Bu grupta Bank of America, National Bank of Canada ve işlem şirketi Susquehanna International Group da bulunuyor.

Arkadios Wealth Advisors, son çeyrek bildiriminde bir XRP ETF pozisyonu açıkladı ancak fonun adı ile pay büyüklüğü kamuya açık belgelerde yer almadı.

Susquehanna alımlarını belirgin biçimde büyüttü

Çeyrek boyunca en büyük artışlardan biri Susquehanna cephesinde görüldü. Şirket, 30 Eylül itibarıyla Bitwise XRP ETF’te 878.786 paya ulaştı. Bu pozisyonun değeri 14,6 milyon dolar olarak kaydedildi. Haziran sonundaki 53.116 paya kıyasla 825.670 paylık ek alım yapıldı.

Aynı dönemde Goldman Sachs’ın Bitwise XRP ETF’te 2,31 milyon payla 38,4 milyon dolarlık daha büyük bir pozisyon taşıdığı bildirildi. National Bank of Canada ise aynı fonda 330 payla yaklaşık 5.500 dolarlık daha sınırlı bir varlık bildirdi.

Kurum Ürün Pozisyon Goldman Sachs Bitwise XRP ETF 2,31 milyon pay, 38,4 milyon dolar Susquehanna Bitwise XRP ETF 878.786 pay, 14,6 milyon dolar National Bank of Canada Bitwise XRP ETF 330 pay, 5.500 dolar

Susquehanna yalnızca Bitwise ürününde değil, diğer XRP fonlarında da alım yaptı. Franklin XRP ETF’te 399.571 pay ekleyerek toplamını 421.700 paya çıkardı. Bu pozisyonun değeri 6,82 milyon dolar oldu. Ayrıca Grayscale XRP fonunda 199.374 pay ve 5,74 milyon dolarlık varlık bildirildi. Böylece şirketin Bitwise, Franklin ve Grayscale ürünlerindeki toplam XRP bağlantılı pozisyonu çeyrek sonunda yaklaşık 27,2 milyon dolara ulaştı.

Susquehanna, Bitwise, Franklin ve Grayscale ürünlerindeki XRP bağlantılı varlıklarını çeyrek sonunda yaklaşık 27,2 milyon dolara çıkardı.

EP Wealth alım yaptı, Bank of America pozisyonunu korudu

Diğer yandan iki yatırım yöneticisi Volatility Shares XRP ETF’te, yani XRPI koduyla işlem gören üründe pozisyon bildirdi. EP Wealth Advisors üçüncü çeyrekte 4.975 pay ekleyerek varlığını önceki çeyreğe göre yüzde 37 artırdı. Şirketin 30 Eylül itibarıyla elinde 18.400 pay bulunuyordu ve bu pozisyon 147.936 dolar değerindeydi.

Bank of America ise aynı fonda 13.260 pay bildirdi. Bu varlığın değeri yaklaşık 106.600 dolar olarak kayda geçti. Belgeler, bankanın söz konusu üründe yeni bir artış yapmadığını, pozisyonunu koruduğunu gösterdi.

Bitwise XRP ETF, XRP’yi doğrudan tutuyor ve yatırımcılara aracı kurum hesapları üzerinden tokene dolaylı erişim sağlıyor. XRPI ise vadeli işlem sözleşmeleri kullanarak XRP fiyat hareketlerini izliyor. Bu yapı, farklı risk ve takip mekanizmalarına sahip iki ayrı yatırım yaklaşımına işaret ediyor.