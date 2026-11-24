Ripple’ın uzun yıllardır teknik tarafta öne çıkan isimlerinden David Schwartz, kurumların büyük miktarda XRP’yi özel işlem platformları üzerinden alıp bunu açık piyasa fiyatına yansıtmadan gerçekleştirmesinin kolay olmadığını söyledi. Schwartz, bu tür alımlarda en kritik sorunun karşı tarafta yeterli satıcı bulunup bulunamayacağı olduğunu vurguladı.

Özel işlemlerde temel soru satıcı tarafı

Schwartz, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, milyarlarca XRP’nin kapalı devre platformlarda el değiştirmesinin teorik olarak mümkün olabileceğini, ancak bunun pratikte önemli sınırlamalar taşıdığını belirtti. Ona göre alıcı taraf gizli kalmak isteyebilir, fakat böyle bir işlemin tamamlanabilmesi için aynı büyüklükte satış yapmaya hazır bir tarafın da bulunması gerekir.

David Schwartz, kurumların XRP’yi gizli biçimde toplamasına ilişkin soruya, bunun imkansız olmadığını ancak alımın kimden yapılacağı ve satıcıların neden daha yüksek fiyat beklemeyeceği sorularının belirleyici olduğunu vurgulayarak yanıt verdi.

Schwartz’ın işaret ettiği noktaya göre, elinde büyük miktarda XRP tutan ve mevcut fiyatlardan satışa zaten istekli olan bir yatırımcı varsa, kurumlar bu kişi ya da kuruluşla borsa dışında doğrudan anlaşma yapabilir. Böyle bir durumda açık piyasaya büyük bir alış emri düşmeden işlem tamamlanabilir ve fiyat üzerindeki yukarı yönlü baskı sınırlı kalabilir.

Buna karşın, aynı fiyat düzeyinde milyarlarca XRP satmaya hazır yeterli sayıda taraf bulunmaması halinde tablo değişebilir. Bu durumda alıcı kurumun yeni satıcıları ikna etmek için daha yüksek fiyat teklif etmesi gerekebilir. Schwartz, bu nedenle emir büyüklüğünü gizlemenin tek başına yeterli olmadığını, işlemin gerçekleşmesi için mutlaka karşı tarafta likidite bulunması gerektiğini anlattı.

Küçük yatırımcılar için fiyat şeffaflığı zayıflayabiliyor

Schwartz, özel işlem platformlarının küçük yatırımcılar açısından bazı sakıncalar da taşıdığını dile getirdi. En önemli sorunlardan biri, fiyat oluşumunun daha az verimli hale gelmesi. Alış ve satış teklifleri görünmediği için açık piyasadaki yatırımcılar, diğer oyuncuların hangi seviyelerden işlem yapmak istediğini daha sınırlı biçimde görebiliyor.

Karanlık havuz olarak da anılan bu platformlar, büyük emirlerin piyasada ani fiyat hareketi yaratmasını azaltmak için kullanılan özel işlem alanları olarak biliniyor.

Mini sözlük: Karanlık havuz, büyük alım satım emirlerinin kamuya açık emir defterine yansımadan eşleştirildiği özel işlem ortamıdır. Slippage ise bir işlemin beklenen fiyatı ile gerçekleşen fiyatı arasındaki farkı ifade eder.

Schwartz, büyük bir emrin boyutunun gizlenebileceğini ancak emrin gerçekleşmesi için karşı tarafta yine de işlem yapacak bir satıcı ya da alıcı bulunmasının şart olduğunu belirtiyor.

XRP fiyatı ve XRP Ledger etkisi

Schwartz, 9 Kasım’daki başka bir değerlendirmesinde XRP Ledger çevresindeki gelişmelerin neden XRP fiyatında belirgin bir etki yaratmadığı sorusuna da değindi. Bu noktada daha geniş kripto para piyasasının genel yönünün belirleyici olduğunu söyledi.

Ayrıca Ripple’ın yatırımcılardan sakladığı gizli bir plan bulunduğu yönündeki görüşe de karşı çıktı. Şirketin planlarını düzenli olarak paylaştığını ifade eden Schwartz, XRP’nin daha yüksek bir fiyata sahip olmasının likidite sağlamayı ucuzlatabileceğini ve fiyat kaymasını azaltabileceğini kaydetti.

Bununla birlikte Schwartz, işlem ücretlerini ödemek için XRP kullanımından doğan talebin tek başına fiyat üzerinde büyük bir etki yaratacağı görüşüne daha temkinli yaklaştı. Ona göre ağdaki kullanımın bazı faydaları bulunsa da fiyat dinamikleri daha geniş piyasa koşullarıyla birlikte şekilleniyor.