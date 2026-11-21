XRP’nin günlük grafiğinde 2026 yılında ilk kez death cross oluştu. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle ortaya çıkan bu teknik sinyal, Kasım 2025’te görülen benzer yapının ardından yaşanan aylar süren düşüşü yeniden gündeme taşıdı. XRP, o dönemde zayıf bir seyir izlemiş, toparlanma ise Ağustos 2026’da gelmişti.

Düzenleme beklentisi zayıfladı

XRP daha önce, kripto paralara yönelik daha olumlu düzenleme beklentilerinin etkisiyle Eylül 2026’da golden cross üretmişti. Ancak bu görünüm kalıcı olmadı. ABD Senatosu’nun kripto piyasa yapısına ilişkin Clarity Act tasarısında ilerleme sağlayamaması, piyasadaki iyimserliği sınırladı. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan bir blokzincir şirketi olarak uzun süredir düzenleyici gelişmelerin merkezinde yer alıyor.

Satış baskısı yalnızca XRP ile sınırlı kalmadı. Ekim ayının son bölümünde yapay zeka şirketlerindeki değerlemeler ve harcama eğilimine ilişkin kaygılar, teknoloji hisselerinde geniş çaplı satışları tetikledi. Bu dalga, kripto varlıklarda da zayıflamayı derinleştirdi. Binance’e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırı ve kurumsal ETF talebindeki zayıflama da risk iştahını aşağı çekti.

ETF çıkışları ve kaldıraçlı işlemler baskı yarattı

SoSoValue verilerine göre ABD spot XRP ETF’lerinde cuma günü 4,97 milyon dolarlık net çıkış görüldü. Çıkışların büyük kısmı Bitwise’ın XRP fonunda toplandı. Kasım boyunca güçlü dolar ve kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri de kripto piyasasında baskının sürmesine yol açtı.

Brad Garlinghouse, son satış dalgasında yatırımcıların fonlarını Anthropic gibi yüksek profilli halka arzlara kaydırdığını, bu sürecin tamamlanmasının ardından kripto piyasasında yeniden toparlanma görülebileceğini söyledi.

Günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi ve böylece death cross formasyonu tamamlandı. Bu kırılma, XRP’nin önemli bir seviyenin altına sarktığı sert düşüşle aynı döneme denk geldi. Kaldıraçlı işlem taşıyan yatırımcılar da bu süreçte ağır kayıplarla karşılaştı.

Aylık grafikte ise XRP, aylık 50 hareketli ortalamanın da altına geriledi. Söz konusu seviye, Kasım 2024’te kaydedilen yüzde 500’lük yükseliş sırasında önemli bir dayanak olarak öne çıkmıştı.

Kısa vadeli tepki olasılığı sürüyor

Buna karşın, günlük göreli güç endeksinin 30 seviyesinin altına inmesi XRP’nin aşırı satım bölgesine geçtiğine işaret ediyor. Bu görünüm kısa vadeli bir tepki yükselişine zemin hazırlayabilir. Yine de tek başına bu gösterge, düşüş eğiliminin tamamen sona erdiğini göstermiyor.

CNBC’de konuşan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto piyasasında yeniden toparlanma ihtimaline işaret etti. Garlinghouse, yatırımcıların son dönemde Anthropic gibi büyük halka arzlara yöneldiğini, listeleme sonrasında ise kripto varlıklara dönüş yaşanabileceğini savundu.

Garlinghouse, benzer bir hareketin SpaceX halka arzının ardından görüldüğünü anımsatarak, bu senaryonun tekrarlanması halinde XRP’nin önce 1 dolara, ardından 1,2 dolara dönebileceğini ifade etti.

Öte yandan satışların sürmesi halinde 0,77 dolar seviyesi izleniyor. Piyasadaki mevcut tablo, teknik zayıflığın sürdüğünü gösterirken, olası tepki alımlarının kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği düzenleme başlıkları, ETF akımları ve genel risk iştahına bağlı olacak.