XRP Ledger üzerinde yerel kredi işleviyle bağlantılı üç değişiklik teklifi, 17 Kasım’dan bu yana iki ek doğrulayıcı oyu aldı. XRPScan verilerine göre 20 Kasım 2026 itibarıyla Single Asset Vault olarak anılan XLS 65 için 25 oy, Lending Protocol olarak geçen XLS 66 ile LendingProtocolV1_1 yaması için ise 24’er oy bulunuyor.

Oylamada son durum

Bu teklifler henüz devreye girmedi. XRPScan, bir değişikliğin etkinleşebilmesi için doğrulayıcıların yüzde 80’den fazlasının desteğinin 14 gün boyunca korunması gerektiğini belirtiyor. Mevcut 35 doğrulayıcı üzerinden hesaplandığında eşik 29 oy olarak öne çıkıyor.

LendingProtocolV1_1 yaması 29 Eylül 2026’da yayımlanan v3.4.0 sürümüyle birlikte oylamaya açıldı. Oylama geçmişi, yamanın ekim ayının büyük bölümünde yaklaşık 19 oy seviyesinde kaldığını gösteriyor. Oy sayısı ekim sonuna doğru yeniden artış eğilimine girdi.

Bir değişikliğin etkinleşebilmesi için yüzde 80’in üzerinde destek gerekiyor ve bu desteğin 14 gün boyunca korunması şart koşuluyor.

Kredi yapısı nasıl kurgulanıyor

Sistemin öne çıkan yönü, kredi işlevinin XRP Ledger koduna doğrudan yerleştirilmiş olması. Buna göre süreç üçüncü taraf akıllı sözleşmelere dayanmıyor. Ripple, borç verenlerin sermayeyi Single Asset Vault içinde yatıracağını, Lending Protocol yapısının ise kredi aracılarının bu fonları kullanarak kredi vermesine ve geri ödemeleri zincir üzerinde takip etmesine imkan tanıyacağını aktarıyor. Ripple, XRP Ledger ekosisteminin geliştirilmesinde önemli rol oynayan kurumsal teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Modelin işleyişi geleneksel bankacılıktaki kredi yapısına benziyor. Krediler sabit vadeyle ve belirli geri ödeme takvimiyle sunuluyor. Borçlular da kredi kullandırılmadan önce kredi aracıları tarafından değerlendiriliyor.

Devnet gösteriminde RLUSD kullanıldı

19 Kasım’da Clearpool, Ripple’ın RLUSD stabilcoiniyle XRPL Devnet üzerinde tam kredi akışını gösterdi. Gösterimde onaylı bir borç verenin özel bir kasaya fon aktardığı, borçlunun ise aracı tarafından zincir dışında yapılandırılan krediyi kabul edip geri ödediği bir süreç yer aldı. Clearpool, kurumsal kredi çözümlerine odaklanan bir zincir üstü sermaye piyasası platformu olarak tanınıyor.

Onaylı bir borç veren özel bir kasayı fonluyor, borçlu ise aracı tarafından zincir dışında yapılandırılan krediyi kabul ederek geri ödüyor.

Single Asset Vault yapısı kapsamında XRP sahipleri varlıklarını ortak likidite havuzlarına yatırabilecek. Kurumsal borçlular da bu havuzlardan sabit oranla kredi kullanabilecek. Kredi geri ödendiğinde, Clearpool gösterimine göre borç veren taraf daha yüksek pay fiyatı üzerinden çıkış yapabilecek.

Piyasada XRP cuma günü 0,96 dolardan işlem gördü. Ancak değişiklik tekliflerinin kaderi açısından belirleyici unsur fiyat hareketinden çok, doğrulayıcı desteğinin 29 oy eşiğinin üzerine taşınıp taşınamayacağı olacak.