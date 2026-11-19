XRP, Japonya kripto para piyasasında işlem hacmi bakımından güçlü konumunu korudu. Eylül 2026 verilerine göre varlık, ülkedeki spot piyasada 132,8 milyar yenlik hacme ulaşarak Bitcoin ve Ethereum’un ardından üçüncü sırada yer aldı.

Japonya piyasasında üçüncü sıraya yerleşti

Ripple ekosistemiyle bağlantılı XRP hazine şirketi Evernorth, Japonya Sanal ve Kripto Varlıklar Borsa Birliği verilerini paylaşarak XRP’nin ülkedeki son performansını öne çıkardı. Kurumun aktardığı aylık tabloya göre XRP, Eylül 2026 döneminde yaklaşık 880 milyon dolara karşılık gelen 132,8 milyar yenlik spot işlem hacmi oluşturdu.

XRP, Eylül 2026’da Japonya’da 132,8 milyar yen spot işlem hacmine ulaşarak ülkenin en çok işlem gören üçüncü kripto varlığı oldu.

Bu tutar, Japonya’daki aylık toplam kripto spot işlem hacminin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geldi. Böylece XRP, küresel kripto para sıralamasında ilk dörtteki yerini kaybetme riski taşısa da Japonya pazarında en büyük üç dijital varlık arasında kalmayı sürdürdü.

Solana ve Dogecoin ile fark açıldı

Aynı veri setinde Solana dördüncü, Dogecoin ise beşinci sırada yer aldı. Ancak XRP ile bu iki varlık arasındaki fark belirgin seviyede oluştu. Solana’nın aynı ay içindeki spot hacmi 19,47 milyar yen, Dogecoin’in hacmi ise 11,27 milyar yen olarak kaydedildi.

Varlık Sıralama Spot hacim XRP 3 132,8 milyar yen Solana 4 19,47 milyar yen Dogecoin 5 11,27 milyar yen

Rakamlar, XRP’nin Japonya’daki işlem aktivitesinde diğer büyük altcoinlerin önünde bulunduğunu gösterdi. Özellikle Solana ve Dogecoin ile kıyaslandığında, XRP’nin spot piyasadaki ağırlığının daha yüksek seyrettiği görüldü.

Fiyat oynaklığına rağmen ilgi sürdü

XRP fiyatındaki dalgalanma devam etse de Japonya’daki yatırımcı ilgisi zayıflamadı. Eylül ayındaki hacim verileri, varlığın ülkede en aktif işlem gören kripto paralardan biri olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Eylül ayı verileri, XRP’nin Japonya’da yalnızca büyük varlıklar arasında kalmadığını, aynı zamanda piyasanın en yoğun işlem gören araçlarından biri olduğunu gösterdi.

Japonya, düzenlenmiş kripto para piyasaları arasında öne çıkan ülkelerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle ülkedeki spot hacim dağılımı, yatırımcı tercihlerini ve belirli varlıklara yönelik talebin yönünü izlemek açısından yakından takip ediliyor.