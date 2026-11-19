Royal Bank of Canada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 18 Kasım 2026’da sunduğu düzeltilmiş 13F bildirimine göre, ikinci çeyrek sonunda Teucrium 2x Long Daily XRP ETF hissesi taşımadı. Söz konusu fon, yatırımcılara XRP’ye iki kat kaldıraçlı günlük getiri hedefi sunuyor.

Üçüncü çeyrek bildirimleri yayımlandı

Royal Bank of Canada, Kanada’nın en büyük bankalarından biri olarak kurumsal yatırım tarafındaki varlık bildirimleriyle yakından izleniyor. Banka, 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 30 bin dolarlık Bitwise spot XRP ETF hissesi aldığını bildirmişti. XRP perşembe günü 0,99 dolardan işlem gördü.

Kasım ayında yayımlanan son 13F bildirimleri, 30 Eylül’de sona eren üçüncü çeyrek dönemi kapsıyor. Goldman Sachs, üçüncü çeyrek sonunda XRP ETF’lerinde yaklaşık 144 milyon dolarlık pozisyon taşıdı. Bankanın ikinci çeyrek sonundaki XRP ETF varlığı yaklaşık 87 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece çeyreklik bazda belirgin bir artış kaydedildi.

Goldman Sachs, Franklin Templeton, Bitwise, Canary, Grayscale ve 21Shares tarafından sunulan beş spot XRP fonunda pay taşıdı; bankanın toplam kripto portföyü ise 2,64 milyar dolara ulaştı.

Diğer bankalar ve işlem şirketleri de pozisyon açıkladı

İtalya’nın en büyük bankacılık gruplarından Intesa Sanpaolo, XRP fonlarında 27,21 milyon dolarlık varlık bildirdi. Banka, Grayscale XRP Trust ETF’te 712.319 hisseyle yaklaşık 20,52 milyon dolarlık pozisyon tuttu. Buna ek olarak Bitwise XRP ETF’te 402.750 hisselik yeni bir pozisyon açtı; bu yatırımın değeri yaklaşık 6,7 milyon dolar oldu.

Jane Street ise XRP fonlarında yaklaşık 23,5 milyon dolarlık varlık bildirdi. UBS’nin XRP fon pozisyonu 1,91 milyon dolar, Morgan Stanley’in varlığı ise 116 bin dolar olarak kayda geçti. Bank of America da vadeli işlemlere dayalı Volatility Shares XRP ETF’te 13.260 hisse tuttu; bu pozisyonun değeri yaklaşık 106.600 dolar oldu.

Kurum Ürün veya kapsam Tutar Goldman Sachs XRP ETF varlıkları 144 milyon dolar Intesa Sanpaolo XRP fon varlıkları 27,21 milyon dolar Jane Street XRP fon varlıkları 23,5 milyon dolar UBS XRP fon varlıkları 1,91 milyon dolar Morgan Stanley XRP fon varlıkları 116 bin dolar Bank of America Volatility Shares XRP ETF 106.600 dolar

Daha küçük pozisyonlar ve bildirimlerin sınırları

Wells Fargo, Bitwise fonunda yaklaşık 11 bin dolarlık varlık bildirdi. JPMorgan Chase aynı fonda 539 hisseyle yaklaşık 9 bin dolarlık pozisyon taşıdı. National Bank of Canada, Bitwise fonunda 330 hisseyle yaklaşık 5.500 dolarlık varlık tuttu. Bank of Montreal ise REX Osprey ve ProShares Ultra XRP hisselerinde toplam 4.300 dolarlık pozisyon açıkladı.

SoSoValue verilerine göre, ABD’de işlem gören spot XRP ETF’lerinin toplam büyüklüğü 17 Kasım itibarıyla 1,08 milyar dolara ulaştı.

13F bildirimleri, yalnızca belirli bir tarihte ABD’de listelenen menkul kıymetlerdeki uzun pozisyonları gösteriyor; açığa satışlar, türev korunmaları, çeyrek içi işlemler ve ABD dışındaki varlıklar bu kayıtlarda yer almıyor.

Bu nedenle üçüncü çeyrek dosyaları, kurumsal yatırımcıların XRP bağlantılı ürünlerdeki görünür ABD pozisyonlarını ortaya koysa da toplam risk dağılımını eksiksiz yansıtmıyor.