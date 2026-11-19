Anza Üst Yöneticisi Brennan Watt, 2026 Breakpoint etkinliğinde Solana ağının bu yıl kaydettiği başlıca gelişmeleri ve 2027 planlarını paylaştı. Solana ekosisteminde çekirdek altyapı geliştiren Anza, ağın teknik yönünü şekillendiren başlıca kuruluşlar arasında yer alıyor.

2026’da öne çıkan teknik değişimler

Watt, 2026’nın Solana için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ağa Alpenglow uzlaşma yapısının eklenmesiyle blok süreleri 400 milisaniyeden 200 milisaniyeye indi, kapasite ise iki katına çıktı. Bu değişim, ağın daha yüksek işlem hacmini daha kısa sürede taşımasına imkan verdi.

Alpenglow güncellemesi 21 Ekim 2026’da ana ağa alındı. Güncellemeyle işlem kesinleşme süresi yaklaşık 12,8 saniyeden 150 milisaniye seviyesine düştü. Yeni yapı, TowerBFT’nin yerini Votor adlı mekanizmaya bıraktı. Votor, ağdaki doğrulayıcıların daha hızlı uzlaşmasına odaklanıyor.

Mini sözlük: Votor, Solana’nın Alpenglow yükseltmesinde kullanılan oylama protokolüdür. Doğrulayıcıların bloklar üzerinde daha kısa sürede uzlaşmasını hedefler; Rotor ise ilerleyen bir sürümde devreye alınması planlanan yeni veri iletim katmanıdır.

Solana ayrıca 1.0 sürümüne geçerek uzun süredir kullandığı “mainnet beta” tanımını geride bıraktı. Bu adım, ağ performansı, dayanıklılık ve geliştirici deneyiminde kaydedilen ilerlemenin bir göstergesi olarak sunuldu.

Protokolü sadeleştireceğiz, eski soyutlama ve arayüzlerin yerine daha güncel yapılar koyacağız, yürütmenin daha büyük bölümünü zincir üzerine taşıyacağız. Brennan Watt, bu yaklaşımın dayanıklılığı artırırken güncellemelerin daha hızlı devreye alınmasını sağlayacağını anlattı.

2027 planları dört ana başlıkta toplandı

Watt, 2027 yol haritasını dört başlık altında anlattı: dayanıklılık, piyasa yapısı, performans ve ifade gücü. Dayanıklılık tarafında protokolün sadeleştirilmesi, istisnai durumların azaltılması ve değişikliklerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Piyasa yapısı bölümünde Alpenglow ve Constellation öne çıktı. Alpenglow daha hızlı blok dağıtımını hedeflerken, Constellation ile sıralama kurallarının daha açık hale getirilmesi ve doğrulayıcılar arasında rekabetin artırılması planlanıyor. Watt, Alpenglow için önemli ek bileşenlerin yolda olduğunu belirtti.

Bu sürecin ilk aşaması olan Votor’un halihazırda ağda çalıştığını söyleyen Watt, ikinci aşama olan Rotor’un daha sonraki bir sürümde yayımlanacağını aktardı. Rotor’un, blok verisini ağ geneline yayan Turbine protokolünün yerini alması öngörülüyor.

Watt, Alpenglow’un önemli uzantılarının geleceğini, ilk aşamadaki Votor’un devrede olduğunu ve ikinci aşamadaki Rotor’un daha sonraki bir sürümde yayımlanacağını açıkladı.

Hesaplama kapasitesi ve depolama maliyetleri

Performans başlığında ağın hesaplama kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca token hesapları için işlemlerde kullanılan hesaplama birimlerinin yüzde 80 azaltılacağı belirtildi. İfade gücü tarafında ise tamamen zincir üzerinde çalışan modeller için vektör işleme desteği ve işlem başına hesap sayısının 64’ten 96’ya yükseltilmesi planlanıyor.

Watt, zincir üstü geliştirme tarafında da maliyetlerde düşüş olduğunu söyledi. Buna göre Solana’da veri depolama maliyeti bu yıl yüzde 27 geriledi. Önümüzdeki iki hafta içinde bu maliyetin 7 kat daha azaltılması hedefleniyor.