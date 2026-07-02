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Solana (SOL)

Solana ağında günlük, haftalık ve aylık işlemler rekor kırarken, analistler 233,80 dolar direncinin aşılması halinde 450 dolar seviyesini izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ağında günlük, haftalık ve aylık işlem sayıları aynı dönemde rekor kırdı.
  • 📈 $SOL 75,09 dolar seviyesinde işlem görürken 233,80 dolar direnci yakından izleniyor.
  • 🧭 Analistler, bu direncin aşılması halinde 450 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.
  • 🔍 Ağdaki güçlü faaliyet, kullanıcı ve geliştirici ilgisinin kalıcı seyrettiğine işaret ediyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, fiyat görünümü ve ağ verileri açısından piyasada yeniden öne çıktı. SOL, haberin hazırlandığı sırada 75,09 dolardan işlem görürken, son 24 saatte yüzde 3,79 yükseldi. Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi 3,27 milyar dolar, piyasa değeri ise 43,66 milyar dolar seviyesinde bulundu. Fiyattaki toparlanma çabasıyla birlikte ağ üzerindeki işlem sayısında görülen tarihi artış, yatırımcıların dikkatini yeniden Solana’ya çevirdi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıkıyor
2 Ağdaki işlem sayısı tarihi zirveye çıktı
3 Piyasa koşulları altcoinlere destek veriyor

Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıkıyor

Kripto para analisti Javon Marks, Solana fiyatının daha önceki yükselişlerin zeminini oluşturan önemli bir destek bölgesini yeniden kazanmaya yaklaştığını belirtiyor. Analistlere göre bu seviyenin korunması, yükseliş eğiliminin güç kazandığına işaret edebilir.

Analistler, Solana’nın kritik destek bölgesini yeniden kazanmasının yükseliş ivmesini teyit edebileceğini, bu durumda fiyatın bir sonraki büyük direnç olan 233,80 dolara doğru yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini değerlendiriyor.

Teknik görünümde 233,80 dolar seviyesi ana direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu eşiğin aşılması halinde alım iştahının artabileceği, bunun da fiyatın 450 dolar ve üzerine uzanan yeni bir hareket alanı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık kısa vadede asıl belirleyici unsur, yeni oluşan destek bölgesinin korunup korunamayacağı olacak.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat75,09 dolar
24 saatlik değişimyüzde 3,79 artış
Ana direnç233,80 dolar
İzlenen üst hedef450 dolar

Ağdaki işlem sayısı tarihi zirveye çıktı

Solana Floor verileri, Solana ağındaki işlem faaliyetinin tüm ana zaman dilimlerinde tarihi zirveye ulaştığını ortaya koydu. Günlük, haftalık ve aylık bazda kaydedilen işlem sayıları yeni rekorlar kırdı. Bu tablo, ağın hem kullanım yoğunluğunun hem de ölçeklenebilirlik kapasitesinin dikkat çekici biçimde arttığına işaret ediyor.

Solana Floor, Solana ekosistemine odaklanan bir veri ve içerik platformu olarak ağdaki kullanım eğilimlerini yakından izliyor.

İşlem hacmindeki kalıcı yükseliş, merkeziyetsiz finans uygulamaları, memecoin işlemleri, NFT faaliyetleri ve blokzincir tabanlı oyunlar dahil olmak üzere farklı alanlarda kullanımın genişlediğini gösteriyor. Veriler, bu artışın kısa süreli bir hareketten çok kullanıcı ve geliştirici etkinliğindeki sürekliliği yansıttığını düşündürüyor.

Günlük, haftalık ve aylık işlem sayılarında görülen yeni rekorlar, Solana ağında kullanıcı ve geliştirici faaliyetinin sürdüğünü ve ekosistemin büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Piyasa koşulları altcoinlere destek veriyor

Genel kripto para piyasasında son dönemde görülen iyileşme, Solana fiyatındaki toparlanma denemesini de destekliyor. Bitcoin’de başlayan yukarı yönlü hareket, altcoin piyasasının genelinde olduğu gibi SOL üzerinde de olumlu etki yaratmış görünüyor.

Bununla birlikte analistlerin fiyat tahminleri kesinlik taşımıyor. Kripto para piyasaları yüksek oynaklık barındırdığı için destek ve direnç seviyelerinin kalıcılığı, kısa vadeli yön açısından belirleyici olmaya devam edecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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