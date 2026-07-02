Solana ağında günlük, haftalık ve aylık işlemler rekor kırarken, analistler 233,80 dolar direncinin aşılması halinde 450 dolar seviyesini izliyor

Solana, fiyat görünümü ve ağ verileri açısından piyasada yeniden öne çıktı. SOL, haberin hazırlandığı sırada 75,09 dolardan işlem görürken, son 24 saatte yüzde 3,79 yükseldi. Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi 3,27 milyar dolar, piyasa değeri ise 43,66 milyar dolar seviyesinde bulundu. Fiyattaki toparlanma çabasıyla birlikte ağ üzerindeki işlem sayısında görülen tarihi artış, yatırımcıların dikkatini yeniden Solana’ya çevirdi.

Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıkıyor

Kripto para analisti Javon Marks, Solana fiyatının daha önceki yükselişlerin zeminini oluşturan önemli bir destek bölgesini yeniden kazanmaya yaklaştığını belirtiyor. Analistlere göre bu seviyenin korunması, yükseliş eğiliminin güç kazandığına işaret edebilir.

Analistler, Solana’nın kritik destek bölgesini yeniden kazanmasının yükseliş ivmesini teyit edebileceğini, bu durumda fiyatın bir sonraki büyük direnç olan 233,80 dolara doğru yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini değerlendiriyor.

Teknik görünümde 233,80 dolar seviyesi ana direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu eşiğin aşılması halinde alım iştahının artabileceği, bunun da fiyatın 450 dolar ve üzerine uzanan yeni bir hareket alanı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık kısa vadede asıl belirleyici unsur, yeni oluşan destek bölgesinin korunup korunamayacağı olacak.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 75,09 dolar 24 saatlik değişim yüzde 3,79 artış Ana direnç 233,80 dolar İzlenen üst hedef 450 dolar

Ağdaki işlem sayısı tarihi zirveye çıktı

Solana Floor verileri, Solana ağındaki işlem faaliyetinin tüm ana zaman dilimlerinde tarihi zirveye ulaştığını ortaya koydu. Günlük, haftalık ve aylık bazda kaydedilen işlem sayıları yeni rekorlar kırdı. Bu tablo, ağın hem kullanım yoğunluğunun hem de ölçeklenebilirlik kapasitesinin dikkat çekici biçimde arttığına işaret ediyor.

Solana Floor, Solana ekosistemine odaklanan bir veri ve içerik platformu olarak ağdaki kullanım eğilimlerini yakından izliyor.

İşlem hacmindeki kalıcı yükseliş, merkeziyetsiz finans uygulamaları, memecoin işlemleri, NFT faaliyetleri ve blokzincir tabanlı oyunlar dahil olmak üzere farklı alanlarda kullanımın genişlediğini gösteriyor. Veriler, bu artışın kısa süreli bir hareketten çok kullanıcı ve geliştirici etkinliğindeki sürekliliği yansıttığını düşündürüyor.

Günlük, haftalık ve aylık işlem sayılarında görülen yeni rekorlar, Solana ağında kullanıcı ve geliştirici faaliyetinin sürdüğünü ve ekosistemin büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Piyasa koşulları altcoinlere destek veriyor

Genel kripto para piyasasında son dönemde görülen iyileşme, Solana fiyatındaki toparlanma denemesini de destekliyor. Bitcoin’de başlayan yukarı yönlü hareket, altcoin piyasasının genelinde olduğu gibi SOL üzerinde de olumlu etki yaratmış görünüyor.

Bununla birlikte analistlerin fiyat tahminleri kesinlik taşımıyor. Kripto para piyasaları yüksek oynaklık barındırdığı için destek ve direnç seviyelerinin kalıcılığı, kısa vadeli yön açısından belirleyici olmaya devam edecek.