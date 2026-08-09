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Solana (SOL)

Solana’da kama kırılımı sonrası 97,50 dolar hedefi izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana'da düşen kama kırıldı ve piyasada $SOL için 97,50 dolar seviyesi izleniyor.
  • 📈 SOL 76,43 dolarda işlem görürken 80 dolar ve 85 dolar yakın direnç olarak öne çıkıyor.
  • 🐋 Yeni bir cüzdan, 8,43 milyon USDC ile 20 kat kaldıraçlı 500 bin SOL pozisyonu açtı.
  • 🧭 Bitcoin 64 bin dolar çevresinde seyrederken Solana'nın kırılımı koruyup koruyamayacağı takip ediliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Solana fiyatı, düşen kama formasyonunun yukarı yönlü kırılmasının ardından yeniden toparlanma sinyalleri verdi. Teknik görünümdeki iyileşmeye, yüksek kaldıraçlı büyük bir alım pozisyonu da eşlik etti. Bu iki unsur, kısa vadede yükseliş eğilimini desteklese de sert geri çekilme riskini ortadan kaldırmıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde toparlanma öne çıktı
2 Balina işlemi dikkat çekti
3 Piyasa yönünde belirsizlik sürüyor

Teknik görünümde toparlanma öne çıktı

SOL, haberin yayımlandığı sırada 76,43 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,2 milyar dolar, piyasa değeri ise 44,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatteki %1,3’lük yükseliş, fiyat yapısındaki güçlenmeyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Gerla, Solana’nın bir süredir fiyatı baskılayan düşen kama formasyonunu yukarı kırdığını belirtiyor. Alıcıların kritik destek bölgesini koruması ve fiyatı formasyonun üst çizgisinin üzerine taşıması, satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor.

Alıcıların kilit desteği savunmasının ardından gelen kırılım, Solana’da momentumun güçlendiğini ve yükseliş yönlü toparlanmanın yeniden hız kazanabileceğini gösteriyor.

Piyasada ilk aşamada 80 dolar seviyesi izleniyor. Bunun üzerinde 85 dolar ve 97,50 dolar seviyeleri sıradaki direnç alanları olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgelerin üzerine yerleşmesi halinde yükseliş beklentisinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

MetrikSeviye
Anlık fiyat76,43 dolar
İlk hedef80 dolar
İkinci hedef85 dolar
Üst hedef97,50 dolar

Balina işlemi dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, yeni oluşturulan bir cüzdanın 8,43 milyon USDC aldığını ve yaklaşık 22,78 milyon dolar büyüklüğünde 500 bin SOL için 20 kat kaldıraçlı uzun pozisyon açtığını aktardı. Lookonchain, blokzincir verilerini izleyerek büyük transferleri ve dikkat çeken işlemleri paylaşan bir analiz hesabı olarak biliniyor.

Söz konusu yatırımcının pozisyonu tek işlemle değil, zaman ağırlıklı ortalama fiyat yöntemiyle kademeli biçimde topladığı görüldü. Şimdiye kadar 199.838 SOL alındı ve bu miktarın değeri yaklaşık 15,2 milyon dolara ulaştı.

Mini sözlük: TWAP, bir emrin piyasaya tek seferde verilmesi yerine belirli zaman aralıklarına bölünerek ortalama fiyattan gerçekleştirilmesini amaçlayan işlem yöntemidir. Bu yaklaşım, büyük emirlerin fiyat üzerindeki ani etkisini azaltmak için kullanılır.

Bekleyen emirlerin devreye girmesi alım yönlü baskıyı artırabilir; ancak 20 kat kaldıraç, fiyatın ters yönde hareket etmesi halinde tasfiye riskini de büyütüyor.

Piyasa yönünde belirsizlik sürüyor

Büyük USDC bakiyesi ve kademeli birikim stratejisi, zincir üstü hareketleri izleyen yatırımcıların odağına yerleşti. Bununla birlikte, tek başına büyük bir pozisyon açılması Solana’da kalıcı yükselişin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

SOL’deki olumlu görünüm sürse de genel kripto para piyasasında daha dengeli bir tablo bulunuyor. Bitcoin‘in 64 bin dolar çevresinde yatay seyretmesi, Solana’nın bir sonraki fiyat hareketi üzerinde belirleyici olabilir. Piyasa katılımcıları, SOL’un kırılımı koruyup koruyamayacağını ve 80 ile 85 dolar bölgelerinin üzerinde kalıcı olup olamayacağını izliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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