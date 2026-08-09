XRPL’de memo alanını büyütme önerisi teknik tartışma başlattı

XRP Ledger’da işlem kapasitesini farklı bir alana taşımayı amaçlayan bir öneri, kripto para topluluğunda teknik tartışmayı hızlandırdı. Gündeme gelen değişiklik, işlem içindeki Memo alanı sınırının 1 KB’den yaklaşık 1,3 MB’a çıkarılmasını öngörüyor. Bu da mevcut üst sınırın yaklaşık 1.200 kat artırılması anlamına geliyor.

Önerinin kapsamı

Öneriyi savunanlar arasında XRPL Foundation’dan Vet de bulunuyor. XRPL Foundation, XRP Ledger ekosistemine odaklanan bağımsız bir yapı olarak biliniyor. Plan kabul edilirse kullanıcılar, dosyaları doğrudan deftere gömerek işlem verisi içinde daha büyük içerikler saklayabilecek.

Bu çerçevede müzik kayıtları, kısa video klipler, yazılım kaynak kodları ve sıkıştırılmış arşivlerin XRPL işlemlerine eklenebilmesi hedefleniyor. Destek verenler, ağ katılımcısı saklama maliyetini karşılamaya hazırsa protokolün bu seçeneği sunması gerektiğini savunuyor.

Öneriyi destekleyen yaklaşım, içeriği saklamak isteyen kullanıcı gerekli ücreti ödüyorsa, protokolün buna imkan tanıması gerektiği görüşüne dayanıyor.

Başlıca itirazlar

En sert eleştirilerden biri, Ripple‘da daha önce geliştirici ilişkileri direktörü olarak görev yapan Matt Hamilton’dan geldi. Hamilton, söz konusu genişleme planını açık biçimde kötü bir fikir olarak nitelendirdi ve bunun XRPL’nin temel tasarımıyla uyumlu olmadığını savundu.

Hamilton’a göre sorun, ağın mimarisinden kaynaklanıyor. XRP Ledger, bir dosya paylaşım sistemi olarak değil, dağıtık bir ödeme defteri olarak tasarlandı. Ağın güvenli ve senkronize kalabilmesi için doğrulayıcılar ile düğümlerin işlem geçmişinin tamamını saklaması gerekiyor.

Matt Hamilton, büyük medya dosyalarının deftere yazılmasının veri tabanını hızla büyütebileceğini ve bunun ağın uzun vadeli yapısını zorlayabileceğini vurguluyor.

Merkeziyetsizlik ve maliyet endişesi

Büyük boyutlu medya içeriklerinin zincire eklenmesi halinde veri tabanının çok daha hızlı genişleyebileceği belirtiliyor. Bu senaryoda donanım gereksinimlerinin artması, bağımsız katılımcılar için düğüm işletme maliyetini yükseltebilir. Böyle bir baskının zamanla ağdaki katılım eşiğini artırması ve merkeziyetsizlik üzerinde risk oluşturması ihtimali öne çıkıyor.

Hamilton, blockchain protokolleri geliştirme deneyimine dayanarak daha verimli mühendislik çözümlerinin zaten bulunduğunu dile getirdi. Ona göre büyük dosyalar için özel olarak geliştirilen merkeziyetsiz veri saklama ağları daha uygun bir seçenek sunuyor.

Mini sözlük: Filecoin, büyük boyutlu verilerin merkeziyetsiz biçimde saklanması için tasarlanmış bir ağdır. Bu tür sistemler, ödeme odaklı blokzincirlerin zincir üstü veri yükünü artırmadan dosya barındırma ihtiyacını karşılamayı amaçlar.

Alternatif yaklaşım

Hamilton’ın işaret ettiği hibrit modelde, büyük medya içerikleri harici veri saklama ağlarında tutulurken XRP Ledger daha çok ödeme ve kayıt katmanı olarak kullanılabilir. Bu yaklaşım, farklı içerik türleriyle çalışmayı mümkün kılarken XRPL’nin hızlı, hafif ve ölçeklenebilir bir ödeme aracı olarak kalmasını hedefliyor.

Tartışma, blokzincir ağlarında esneklik ile verimlilik arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Memo alanının genişletilmesine ilişkin teklifin nasıl ilerleyeceği ise topluluktaki teknik değerlendirmelerin ardından netleşecek.