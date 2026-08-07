Ripple yöneticisi J.A. Akinyele, XRP Seoul 2026’da konuşacak

Ripple‘ın mühendislik kıdemli direktörü J.A. Akinyele, 3 Ekim’de Seul’de düzenlenecek XRP Seoul 2026 etkinliğinin konuşmacıları arasına katıldı. Duyuru, etkinliğin resmi X hesabı üzerinden paylaşıldı. Etkinlik, XRPL Korea tarafından düzenleniyor ve ana sponsor olarak Ripple yer alıyor.

XRP Seoul 2026’nın konuşmacıları netleşiyor

Akinyele’nin katılımıyla birlikte etkinliğin konuşmacı listesi daha da genişledi. Listede Ripple Başkanı Monica Long, RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger ve t54ai kurucusu Chandler Fang da bulunuyor. Bu tablo, XRP Ledger ekosistemine odaklanan etkinliğin hem kurumsal hem de teknik tarafta güçlü bir katılım hedeflediğine işaret ediyor.

J.A. Akinyele, Ripple’da mühendislik ekiplerini yöneten isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, sınır ötesi ödeme çözümleri ve XRP Ledger odaklı ürün geliştirme çalışmalarıyla biliniyor. Etkinliğin Grand Hyatt Seoul’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ripple’ın mühendislik kıdemli direktörü J.A. Akinyele, XRP Seoul 2026’nın konuşmacıları arasına eklendi; etkinlik 3 Ekim’de Seul’de yapılacak.

XRPL 3.3.0 sürümü yayımlandı

Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak XRP Ledger’ın 3.3.0 sürümü de kullanıma açıldı. Yeni sürüm, oylamaya sunulan altı değişiklik önerisini içeriyor. Bunlar Confidential Transfer, Batch, Sponsor, Permission Delegation, Dynamic MPT ve toplu düzeltmeler içeren fixCleanup olarak sıralanıyor.

Yazılım mühendisi Mayukha Vadari, sürümle birlikte özellik dışı önemli teknik iyileştirmelerin de devreye alındığını açıkladı. Buna göre bellek kullanımı yüzde 15’in üzerinde azaltıldı, online_delete performansı geliştirildi ve yapay zeka destekli kırmızı takım çalışmasında ortaya çıkarılan 60 hata giderildi.

Sürüm ayrıca Permissioned DEX işlemlerinde süresi dolan kimlik bilgilerinin silinmesi gibi küçük ama işlevsel düzeltmeler de getiriyor. Bunun yanında XRPL’nin beklenen şekilde çalışmasını denetleyen değişmez kurallar güçlendirildi, C++20’den C++23’e geçildi ve iki yıldan uzun süredir etkin olan bazı eski değişiklikler kod tabanını sadeleştirmek amacıyla kullanımdan çıkarıldı.

Bakım ve test tarafında ek iyileştirmeler yapıldı

Vadari, güncellemenin kullanıcılar ve düğüm operatörleri açısından doğrudan görünmeyen çok sayıda küçük düzeltme, yeniden düzenleme ve altyapı iyileştirmesi içerdiğini de aktardı. Bu adımların xrpld yazılımını kademeli biçimde daha kararlı hale getirmesi ve bakım süreçlerini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Test kapsamı da bu sürümle birlikte yükseldi. Depo genelindeki test oranı yüzde 82’den yüzde 82.9’a çıktı. Teknik ekip, bu artışın yeni sürümlerde hata riskini azaltmaya ve geliştirme sürecini daha öngörülebilir hale getirmeye katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

Mayukha Vadari, 3.3.0 sürümünün kullanıcıya doğrudan görünmeyen çok sayıda düzeltme ve iyileştirme içerdiğini, bu değişikliklerin xrpld yazılımını daha iyi ve daha kolay sürdürülebilir hale getirdiğini vurguluyor.