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RIPPLE (XRP)

XRP için dikkat çeken ihtimal: Yeni bir kapı açılabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔗 XRP Ledger CTO Denis Angell, Canton Network ile XRP Ledger arasında gelecekte bağlantı kurulabileceğini düşünüyor.
  • ⚠️ İki ağ arasında açıklanmış resmî bir entegrasyon veya ortaklık henüz bulunmuyor.
  • 🏦 Euroclear ve DTCC gibi büyük finans kuruluşlarının Canton Network’te yer alması dikkat çekici.
  • 🌐 Angell’e göre iki altyapı doğrudan rakip olmak yerine gelecekte birbirini tamamlayabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Rare Evo 2026 Las Vegas etkinliğinde XRP Ledger Foundation Teknolojiden Sorumlu Başkanı Denis Angell ile gerçekleştirilen röportajda, XRP Ledger’ın Canton Network ile olası ilişkisi ve ağın konsensüs yapısındaki UNL sistemi ele alındı.

İçindekiler
1 Crypto Eri’nin Tahmini Doğru Olabilir
2 XRP Ledger’daki UNL Sistemi Nedir?

Ray Fuentes’in sorularını yanıtlayan Angell, Canton Network ile Ripple veya XRP Ledger arasında gelecekte bir bağlantı kurulabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak Angell, iki taraf arasında şu anda açıklanmış herhangi bir entegrasyon ya da resmî ortaklık bulunmadığının altını çizdi.

Crypto Eri’nin Tahmini Doğru Olabilir

Röportajda Angell’e, Canton Network’ün XRP Ledger açısından bir rakip olup olmadığı ve gelecekte iki ağ arasında bağlantı kurulup kurulamayacağı soruldu.

Angell, XRP topluluğunda tanınan Crypto Eri’nin daha önce Canton Network ile XRP Ledger arasında ilerleyen dönemde bağlantı kurulabileceği yönünde bir tahminde bulunduğunu hatırlattı. Bu öngörünün doğru çıkabileceğini belirten Angell, değerlendirmesinin kişisel beklentisine dayandığını vurguladı.

Canton Network bünyesinde Euroclear ve DTCC gibi küresel finans piyasalarında önemli rol oynayan kuruluşların bulunmasına dikkat çeken Angell, ağın kurumsal finans alanında oluşturduğu yapının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu değerlendirmeler, Canton Network ile XRP Ledger’ın birbirini ortadan kaldırmaya çalışan doğrudan rakiplerden ziyade, farklı alanlarda faaliyet gösteren ve gelecekte aralarında bağlantı kurulabilecek altyapılar olarak görülebileceğine işaret etti.

XRP Ledger’daki UNL Sistemi Nedir?

Röportajın bir diğer bölümünde Angell’e XRP Ledger’ın konsensüs sisteminde kullanılan UNL kavramı soruldu.

Angell, UNL’nin bir XRP Ledger sunucusunun konsensüs sürecinde görüşlerini dikkate aldığı güvenilir doğrulayıcıların listesini ifade ettiğini anlattı. Güvenilir doğrulayıcılar, ağdaki işlemlerin doğrulanması ve konsensüsün sağlanması sürecinde rol oynuyor.

Röportajdan çıkan en önemli mesaj, Canton Network ile Ripple veya XRP Ledger arasında açıklanmış resmî bir entegrasyonun bulunmadığı oldu. Denis Angell, Euroclear ve DTCC gibi kuruluşların Canton Network’teki konumundan hareketle, iki altyapı arasında gelecekte bağlantı kurulabileceğine ilişkin kişisel beklentisini paylaştı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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