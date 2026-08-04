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RIPPLE (XRP)

XRP sahipleri bu alanı henüz keşfetmedi: $90 milyon kasalarda

Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Harvest Research tarafından bugün yayımlanan güncel verilere göre, XRP tabanlı getiri ürünlerinde yaklaşık 89,6 milyon dolarlık varlık bulunduğunu ortaya koydu. Flare ve Base ağlarındaki 14 farklı ürünü inceleyen rapora göre, sermayenin büyük bölümü Flare ekosisteminde yoğunlaşırken XRP sahiplerinin bu ürünlere katılımı henüz sınırlı seviyede kalıyor.

Harvest Research’ün “XRP Yield Ranking” adlı raporunda, incelenen ürünlerdeki sermaye ağırlıklı ortalama yıllık getiri oranının yüzde 1,63 olduğu belirtildi. Toplam varlıkların yüzde 98’i Flare, yüzde 2’si ise Base ağı üzerinde bulunuyor.

Varlıkların kullanım alanlarına bakıldığında sermayenin yüzde 59’unun getiri kasalarında, yüzde 27’sinin borç verme piyasalarında ve yüzde 14’ünün likidite havuzlarında değerlendirildiği görülüyor.

Araştırmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de adres sayıları oldu. Harvest Research verilerine göre wrapped veya stake edilmiş XRP ürünlerinde yaklaşık 14 bin 361 adresin pozisyonu bulunuyor. XRP Ledger üzerindeki fonlanmış hesap sayısı ise 8 milyonu aşmış durumda.

Bu iki veri karşılaştırıldığında, getiri ürünlerinde pozisyon taşıyan adreslerin XRP Ledger’daki fonlanmış hesaplara oranı yaklaşık yüzde 0,18 seviyesinde kalıyor. Ancak bu oranın doğrudan kullanıcı sayısını göstermediği belirtiliyor. Aynı yatırımcı birden fazla adres veya ürün kullanabilirken bazı akıllı sözleşmeler de çok sayıda kullanıcıyı tek adres altında temsil edebiliyor.

Raporda ayrıca Spectra üzerindeki stXRP sabit getirili piyasalarda bugüne kadar 46,9 milyon dolarlık işlem hacmi oluştuğu aktarıldı. Söz konusu piyasalarda toplam 4 bin 404 işlem gerçekleştirilirken 765 farklı yatırımcının sekiz ayrı stXRP piyasasında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Harvest Research tarafından paylaşılan veriler, XRP için oluşturulan merkeziyetsiz finans ve getiri altyapısında önemli miktarda sermaye bulunduğunu gösteriyor. Buna karşılık adres ve yatırımcı sayıları, söz konusu ürünlerin XRP ekosisteminin geneline kıyasla henüz erken bir kullanım aşamasında olduğuna işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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