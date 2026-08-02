XRP ETF’leri haftalık 15 milyon dolar girişle öne çıktı

XRP’ye bağlı borsa yatırım fonları, son bir haftada dijital varlık yatırım ürünleri arasında en güçlü performanslardan birini gösterdi. Piyasa yorumcusu CarpeNoctom’un paylaştığı verilere göre XRP odaklı ETF’ler haftalık bazda 15 milyon dolar net giriş aldı. Aynı dönemde Bitcoin ETF’lerinde 0,6 milyon dolar net çıkış görülürken Solana fonlarından 17 milyon dolar çıktı. Ethereum ETF’leri ise 0,4 milyon dolar net girişle sınırlı da olsa pozitif tarafta kaldı.

Yatırımcı tercihlerinde ayrışma öne çıktı

Veriler, kripto para piyasasında yatırımcı talebinin artık genel bir yükseliş ya da düşüş eğiliminden çok, varlık bazında seçici bir yapıya kaydığını gösteriyor. XRP tarafındaki girişler, özellikle Bitcoin ve Solana ürünleriyle karşılaştırıldığında daha belirgin hale geldi.

Bu tablo, Solana ile kıyaslandığında daha da dikkat çekici görünüyor. Geliştirici etkinliği ve ekosistem büyümesi sürmesine rağmen Solana’ya bağlı yatırım ürünleri, izlenen varlıklar arasında haftanın en sert gerilemesini kaydetti.

Varlık Haftalık net akış XRP +15 milyon dolar Bitcoin -0,6 milyon dolar Solana -17 milyon dolar Ethereum +0,4 milyon dolar

XRP odaklı ETF’ler haftalık 15 milyon dolar net girişle Bitcoin ve Solana yatırım ürünlerini geride bıraktı.

Haftanın son bölümünde alımlar hızlandı

En güçlü gün 31 Temmuz’da kaydedildi. XRP spot ETF’leri o gün 7,11 milyon dolar net giriş çekti. Bunun hemen öncesinde 30 Temmuz’da 5,57 milyon dolarlık giriş yaşandı. Böylece iki işlem gününde XRP ETF’lerine yaklaşık 12,7 milyon dolar yöneldi.

Haftalık toplamın büyük bölümünün bu iki günde oluşması, kurumsal alımların haftanın sonuna doğru ivmelendiğine işaret ediyor. Akışın günlere eşit dağılmaması, yatırımcı ilgisinin belirli tarihlerde belirgin biçimde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Dönem boyunca kayda değer bir çıkış gününün görülmemesi de verilerin öne çıkan bir başka unsuru oldu. Yatırımcılar ya pozisyon artırdı ya da beklemede kaldı. 29 Temmuz’daki yaklaşık 547 bin dolarlık ve 27 Temmuz’daki 533 bin dolarlık daha sınırlı girişler de bu tabloyu destekledi.

31 Temmuz’da 7,11 milyon dolar ve 30 Temmuz’da 5,57 milyon dolar giriş kaydedilmesi, haftanın sonunda alımların hızlandığını gösterdi.

Toplam net giriş 775,5 milyon dolara ulaştı

Daha önce 21 Temmuz’da 5,09 milyon dolar ve 20 Temmuz’da 2,27 milyon dolar giriş yaşanmıştı. Bu veriler bir araya geldiğinde, kısa süreli ve sert hareketlerden çok istikrarlı bir birikim sürecine işaret ediyor.

XRP spot ETF’lerinin lansmandan bu yana ulaştığı toplam net giriş ise yaklaşık 775,5 milyon dolar oldu. Düzenlenmiş yatırım ürünleri üzerinden kurumsal erişimin farklı yargı bölgelerinde genişlemesi ve Ripple ekosistemine yönelik iyimserlik, XRP’ye dönük güveni destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Ripple, XRP Ledger ile bağlantılı ödeme ve altyapı çözümleri geliştiren şirket olarak biliniyor.