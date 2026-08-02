Coldcard açığı sonrası kullanıcılar yeni cüzdana geçmeye çağrıldı

Dogecoin topluluğunun öne çıkan isimlerinden Mishaboar, X üzerinden yaptığı paylaşımda Coldcard kullanan kripto para sahiplerine acil güvenlik uyarısında bulundu. Yalnızca Bitcoin saklamak için kullanılan donanım cüzdanı Coldcard’da ortaya çıkan güvenlik ihlali sonrası, kullanıcıların varlıklarını gecikmeden yeni bir cüzdana taşımaları istendi.

Tohum ifadeler için kritik uyarı

Mishaboar, bugüne kadar herhangi bir Coldcard cihazı kullanan herkesin mevcut cüzdanını bırakıp yeni bir cüzdan oluşturması gerektiğini söyledi. En kritik başlıklardan biri de tohum ifade oldu. Kullanıcıların eski Coldcard tohum ifadesini yeniden kullanmaması, yeni cüzdanda tamamen yeni bir tohum ifade oluşturması gerektiği vurgulandı.

Coldcard kullananların fonlarını yeni bir cüzdana taşıması ve eski tohum ifadeyi yeniden kullanmaması gerekiyor.

Coldcard da kullanıcılarına yönelik acil bildirim yayımlayarak cihazların güncellenmesini, yeni bir tohum ifade üretilmesini ve fonların dikkatli biçimde mevcut cüzdandan çıkarılmasını istedi. Uyarılar, güvenlik sorununun tek başına yazılım güncellemesiyle sınırlı kalmayabileceğine işaret etti.

Mini sözlük: Tohum ifade, kripto cüzdanını geri yüklemeyi sağlayan kelime dizisidir. Donanım cüzdanı ise özel anahtarları internetten izole biçimde saklayan fiziksel cihaz olarak kullanılır.

Saldırının kaynağı ve kapsamı

Sorunun kaynağı, Mart 2021’de yayımlanan bir Coldcard ürün yazılımı sürümünde yer alan zafiyet olarak gösterildi. Bu açık, yazılım tabanlı zayıf rastgelelik nedeniyle üretilen anahtarların yeniden oluşturulmasına imkan tanıdı. Böylece saldırganların binlerce cüzdandaki Bitcoin bakiyelerini sistematik biçimde boşaltabildiği aktarıldı.

Galaxy Research, Bitcoin zincir üstü verilerinde Coldcard kaynaklı olduğu düşünülen üç ayrı saldırı dalgası tespit etti. Bu dalgalarda 4.585 adresin hedef alındığı ve toplam 1.367,05 BTC’nin saldırıyla bağlantılı adreslerde toplandığı belirlendi. Bu tutarın yaklaşık 88,6 milyon dolara karşılık geldiği hesaplandı.

Metrik Veri Tespit edilen saldırı dalgası 3 Hedef alınan adres 4.585 Toplam BTC 1.367,05 BTC Yaklaşık değer 88,6 milyon dolar

Galaxy Research ve ek güvenlik önlemleri

Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, Coldcard açığıyla bağlantılı saldırıların sürdüğünü ve varlıklarını henüz taşımayan kullanıcıların bunu mümkün olan en kısa sürede yapması gerektiğini belirtiyor. Thorn ayrıca, tespit edilen üç büyük saldırı dalgasında çalınan Bitcoin’lerin halen saldırganların kontrolündeki adreslerde tutulduğunu, bu varlıkların henüz hareket ettirilmediğini kaydetti.

Alex Thorn, saldırıların sürdüğünü ve etkilenen kullanıcıların fonlarını vakit kaybetmeden taşımasının gerektiğini vurguluyor.

Zincir üstü incelemeye göre çalınan Bitcoin’ler olay öncesinde ortalama 3,18 yıl boyunca hareketsiz kaldı. Medyan süre ise 3,55 yıl olarak ölçüldü. Bu tablo, etkilenen kullanıcıların önemli bölümünün uzun vadeli yatırımcı olabileceğini gösterdi.

Mishaboar, donanım cüzdanı kullanıcıları için ek bir önlem daha paylaştı. Tohum ifadenin hiçbir koşulda bilgisayara girilmemesi gerektiğini belirten Mishaboar, çevrim dışı yedeklerin güvenli yerde saklanmasını ve en az bir kopyanın farklı bir konumda tutulmasını önerdi.