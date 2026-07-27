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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 0,08 dolar direnci izlenirken 0,118 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Alıcılar kritik desteği korurken $DOGE için 0,08 dolar direnci yakından izleniyor.
  • 📈 Analistler, 0,08 doların aşılması halinde 0,118 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
  • 💰 Dogecoin odaklı ETF'lerde toplam net giriş 12 milyon doları aşarak ilgide artışa işaret ediyor.
  • 🔍 Desteğin korunması toparlanma ihtimalini güçlendirirken kırılması halinde satış baskısı sürebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin, alıcıların önemli bir destek bölgesini korumasıyla birlikte piyasada yeniden dikkat çekmeye başladı. Analistler, meme coin segmentindeki hareketliliğin artmasının DOGE için toparlanma sinyalleri üretebileceğini değerlendiriyor. Güç kazanan işlem temposu, artan yatırımcı ilgisi ve piyasa katılımındaki yükselişin, daha geniş bir toparlanma sürecine zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

İçindekiler
1 Destek bölgesi ve kritik direnç öne çıkıyor
2 ETF akışı ve piyasa katılımı izleniyor

Destek bölgesi ve kritik direnç öne çıkıyor

DOGE, haberin hazırlandığı sırada 0,07291 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte işlem hacmi 606,79 milyon dolar, piyasa değeri ise 12,49 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Fiyat aynı dönemde %1,04 yükselse de analistler asıl olarak mevcut fiyat yapısına ve destek bölgesinin korunup korunamayacağına odaklanıyor.

Kripto para analisti Daan Crypto Trades, meme coin piyasasında hareketliliğin yeniden arttığını ve yatırımcıların bu alandaki lider varlıklardan biri olarak Dogecoin’i yakından izlediğini belirtiyor. Analistlere göre 0,08 dolar seviyesinin yeniden aşılması, ivmedeki güçlenmeyi teyit edebilir ve fiyatı 0,118 dolar civarındaki bir sonraki hedefe taşıyabilecek alan açabilir.

Daan Crypto Trades, meme coin piyasasında aktivitenin yeniden hızlandığını ve yatırımcıların olası toparlanma işaretleri için Dogecoin’i izlediğini vurguluyor.

Analistler ayrıca DOGE’nin geçmiş düşüş döngülerinde alımların yoğunlaştığı geniş bir destek alanında bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu bölgenin korunması halinde alıcıların daha görünür hale gelmesi ve fiyatın aşağı yönlü baskıya karşı direnç kazanması beklenebilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi, satış baskısının sürmesine yol açabilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,07291 dolar
Kritik direnç0,08 dolar
İzlenen hedef0,118 dolar
24 saatlik hacim606,79 milyon dolar

ETF akışı ve piyasa katılımı izleniyor

dogegod tarafından paylaşılan verilere göre Dogecoin odaklı ETF’lerde toplam net giriş 12 milyon doları aştı. Bu veri, düzenlemeye tabi Dogecoin ürünlerine yönelik talebin güçlendiğine işaret ediyor. ETF, yani borsada işlem gören fon, bir varlığın fiyatını doğrudan elde tutmadan takip etmeyi sağlayan yatırım aracıdır.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın ya da varlık sepetinin performansını izleyen ve borsada hisse gibi alınıp satılan fondur. Kripto odaklı ETF’ler, yatırımcılara düzenlenmiş piyasa yapısı içinde ilgili varlığa dolaylı erişim sunar.

İşlem faaliyetlerindeki artış da piyasanın farklı kesimlerinden katılım geldiğine işaret ediyor. Yatırımcılar, hem destek bölgesinin korunup korunmayacağını hem de ETF tarafındaki para girişlerinin devam edip etmeyeceğini izliyor. Bitcoin‘deki yukarı yönlü hareketin genel piyasa görünümünü desteklemesi de Dogecoin için olumlu bir zemin oluşturuyor.

Dogecoin ETF’lerine toplam net girişin 12 milyon doların üzerine çıkması, düzenlenmiş ürünlere yönelik ilginin arttığını gösteriyor.

Önümüzdeki süreçte piyasanın odak noktası değişmiş değil. Alıcılar mevcut destek alanını savunur ve fiyatı 0,08 dolar direncinin üzerine taşıyabilirse 0,118 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu eşik aşılamazsa satış baskısının bir süre daha etkili kalması olasılığı masada duruyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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