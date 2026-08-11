Dogecoin ETF’lerine 4 Ağustos’tan bu yana yeni para girişi olmadı

Dogecoin’e dayalı borsa yatırım fonları son 24 saatte net 0 dolar giriş kaydetti. SoSoValue verilerine göre Grayscale, 21Shares ve Bitwise ürünlerinde yeni sermaye girişi görülmedi. Böylece 4 Ağustos’ta kaydedilen son pozitif akışın ardından sıfır giriş serisi devam etti.

Fon akışlarında zayıf görünüm sürüyor

4 Ağustos’ta Dogecoin fonlarına 82.640 dolar tutarında sınırlı da olsa pozitif giriş olmuştu. Bu hareket, 22 Temmuz’dan beri süren sıfır giriş günlerini kısa süreliğine kesmişti. Ancak sonraki dönemde net akış yeniden durağan bir görünüme döndü. Tek bir gün sıfır giriş kaydedilmesi tek başına belirleyici sayılmasa da, bunun art arda devam etmesi talebin zayıf kaldığına işaret edebilir.

2026 başından bu yana Dogecoin fonlarında çok sayıda gün net 0 dolar akış görüldü. Bunun yanında sınırlı sayıda pozitif gün yaşanırken, iki günde negatif akış kaydedildi. Piyasada işlem gören Dogecoin ürünleri arasında 2025’in sonlarında piyasaya çıkan REX Osprey DOGE ETF ile birlikte Grayscale, Bitwise ve 21Shares tarafından sunulan spot ürünler de yer alıyor.

SoSoValue verileri, Grayscale, 21Shares ve Bitwise izindeki Dogecoin ETF’lerinde son 24 saatte net girişin 0 dolar seviyesinde kaldığını gösteriyor.

Toplam büyüklük ve işlem hacmi

Dogecoin ETF’lerinde kümülatif toplam net giriş 12,20 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Toplam net varlık değeri ise 10,05 milyon dolar seviyesinde. Net girişin 0 dolar olması, piyasada hiç hareket olmadığı anlamına gelmiyor. Son 24 saatte bu ürünlerde toplam 90.150 dolarlık işlem hacmi oluştu.

Gösterge Değer Son 24 saat net giriş 0 dolar 4 Ağustos net giriş 82.640 dolar Kümülatif toplam net giriş 12,20 milyon dolar Toplam net varlık 10,05 milyon dolar Son 24 saat işlem değeri 90.150 dolar

Piyasada kalıcı ve güçlü pozitif girişlerin yeniden başlaması, Dogecoin için duyarlılığı destekleyen yeni bir unsur olabilir. Özellikle ETF tarafında taze talep oluşması, yatırımcıların ilgisini yeniden canlandırabilecek başlıklardan biri olarak izleniyor.

Piyasa ekonomik verilere odaklandı

Dogecoin fonlarındaki sıfır giriş serisi, yatırımcıların aynı zamanda fiyat hareketlerini ve genel piyasa havasını yakından izlediği bir döneme denk geldi. Son 24 saatte Dogecoin fiyatı yüzde 0,89 artışla 0,07 dolara yükseldi. Piyasada bu hafta açıklanacak yoğun ekonomik veriler öncesinde özellikle enflasyon göstergeleri öne çıkıyor.

Geçen hafta açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı ihtimaline yönelik beklentileri zayıflattı. Buna karşın yatırımcılar, eylül toplantısında faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 46 düzeyinde fiyatlıyor.

Dogecoin ETF’lerinde süren sıfır giriş serisi, yatırımcıların hem fiyat hareketlerini hem de enflasyon verileri öncesindeki piyasa yönünü izlediği bir dönemde devam ediyor.