Dogecoin balinaları 1,7 milyar DOGE toplarken fiyat baskısı sürdü

Dogecoin, büyük yatırımcıların bir gün içinde 1,7 milyar DOGE daha toplamasıyla yeniden gündeme geldi. Buna karşın fiyat, teknik açıdan kritik seviyelerin altında kalmayı sürdürdü. Dogecoin, internet kültüründen doğan ve piyasa değeri bakımından öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Balina alımları fiyat düşüşüne rağmen sürdü

Dogecoin fiyatı 0,06905 dolar seviyesinde bulunurken son 24 saatte %1,41 geriledi. Zincir üstü verilerde görülen güçlü birikim ile zayıf fiyat görünümü arasındaki ayrışma, büyük yatırımcıların kısa vadeli baskıya rağmen pozisyon artırdığını gösterdi.

X platformunda paylaşım yapan kripto yorumcusu dogegod, büyük cüzdanların tek bir günde 1,7 milyar DOGE satın aldığını duyurdu.

Dogecoin balinaları tek bir günde 1,7 milyar DOGE daha aldı. Bu alımların toplam karşılığı yaklaşık 119 milyon dolar oldu.

Yaklaşık 119 milyon dolara karşılık gelen bu alımlar, bireysel yatırımcıların daha temkinli davrandığı bir dönemde dikkat çekti. Tek günlük birikim tek başına trend dönüşümünü doğrulamasa da bazı büyük oyuncuların olası bir toparlanma öncesinde konum aldığına işaret etti.

Teknik görünümde zayıflık korunuyor

TradingView günlük grafiğine göre DOGE, 50 günlük hareketli ortalama olan 0,07388 doların ve 200 günlük hareketli ortalama olan 0,09294 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Bu görünüm, kısa ve orta vadede düşüş eğiliminin henüz kırılmadığını ortaya koydu.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 39 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, momentumun zayıf kaldığını ancak piyasanın aşırı satım bölgesine henüz inmediğini gösteriyor. Alıcıların kısa vadede daha güçlü bir görünüm oluşturabilmesi için 50 günlük ortalamanın yeniden aşılması gerekiyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü ifade eder. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik göstergelerden biridir.

Türev piyasası temkinli bekleyişe işaret ediyor

CoinGlass verilerine göre Dogecoin açık pozisyon büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, son fiyat zayıflığına rağmen yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerde tamamen geri çekilmediğini gösterdi.

Öte yandan türev işlem hacmi, temmuz sonundaki yüksek seviyelere göre geriledi. Bu durum, yatırımcıların daha güçlü bir tetikleyici ortaya çıkmadan risklerini büyütmek istemediğine işaret etti. Tasfiye verileri de uzun ve kısa pozisyonlarda birbirine yakın bir denge bulunduğunu ortaya koydu.

Gösterge Seviye Anlamı DOGE fiyatı 0,06905 dolar Kısa vadeli baskı sürüyor 50 günlük ortalama 0,07388 dolar Yukarı kırılması olumlu görünümü güçlendirebilir 200 günlük ortalama 0,09294 dolar Orta vadeli direnç görünümü veriyor Açık pozisyon 1 milyar doların üzerinde Piyasada ilgi tamamen kaybolmadı

Balina birikimi zincir üstü tarafta olumlu bir sinyal üretiyor, ancak bu görünümün fiyat hareketiyle de desteklenmesi gerekiyor.

Kısa vadede 0,0739 doların üzerine çıkılması yukarı yönlü beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık 0,069 dolar desteğinin altına inilmesi halinde ek satış baskısı oluşabilir. Şimdilik güçlü balina alımları ile zayıf teknik göstergelerin aynı anda görülmesi, yatırımcıların yakından izlediği temel tablo olarak öne çıkıyor.