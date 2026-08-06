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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin balinaları 1,7 milyar DOGE toplarken fiyat baskısı sürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin balinaları bir günde 1,7 milyar DOGE alımı yaptı.
  • 📉 Buna rağmen $DOGE 0,06905 dolar seviyesinde ve son 24 saatte %1,41 geriledi.
  • 📊 Fiyat 50 ve 200 günlük ortalamaların altında kalırken açık pozisyon 1 milyar doların üzerinde seyretti.
  • 🧭 Piyasada yön arayışı sürerken 0,0739 dolar direnci ve 0,069 dolar desteği izleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin, büyük yatırımcıların bir gün içinde 1,7 milyar DOGE daha toplamasıyla yeniden gündeme geldi. Buna karşın fiyat, teknik açıdan kritik seviyelerin altında kalmayı sürdürdü. Dogecoin, internet kültüründen doğan ve piyasa değeri bakımından öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Balina alımları fiyat düşüşüne rağmen sürdü
2 Teknik görünümde zayıflık korunuyor
3 Türev piyasası temkinli bekleyişe işaret ediyor

Balina alımları fiyat düşüşüne rağmen sürdü

Dogecoin fiyatı 0,06905 dolar seviyesinde bulunurken son 24 saatte %1,41 geriledi. Zincir üstü verilerde görülen güçlü birikim ile zayıf fiyat görünümü arasındaki ayrışma, büyük yatırımcıların kısa vadeli baskıya rağmen pozisyon artırdığını gösterdi.

X platformunda paylaşım yapan kripto yorumcusu dogegod, büyük cüzdanların tek bir günde 1,7 milyar DOGE satın aldığını duyurdu.

Dogecoin balinaları tek bir günde 1,7 milyar DOGE daha aldı. Bu alımların toplam karşılığı yaklaşık 119 milyon dolar oldu.

Yaklaşık 119 milyon dolara karşılık gelen bu alımlar, bireysel yatırımcıların daha temkinli davrandığı bir dönemde dikkat çekti. Tek günlük birikim tek başına trend dönüşümünü doğrulamasa da bazı büyük oyuncuların olası bir toparlanma öncesinde konum aldığına işaret etti.

Teknik görünümde zayıflık korunuyor

TradingView günlük grafiğine göre DOGE, 50 günlük hareketli ortalama olan 0,07388 doların ve 200 günlük hareketli ortalama olan 0,09294 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Bu görünüm, kısa ve orta vadede düşüş eğiliminin henüz kırılmadığını ortaya koydu.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 39 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, momentumun zayıf kaldığını ancak piyasanın aşırı satım bölgesine henüz inmediğini gösteriyor. Alıcıların kısa vadede daha güçlü bir görünüm oluşturabilmesi için 50 günlük ortalamanın yeniden aşılması gerekiyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü ifade eder. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik göstergelerden biridir.

Türev piyasası temkinli bekleyişe işaret ediyor

CoinGlass verilerine göre Dogecoin açık pozisyon büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, son fiyat zayıflığına rağmen yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerde tamamen geri çekilmediğini gösterdi.

Öte yandan türev işlem hacmi, temmuz sonundaki yüksek seviyelere göre geriledi. Bu durum, yatırımcıların daha güçlü bir tetikleyici ortaya çıkmadan risklerini büyütmek istemediğine işaret etti. Tasfiye verileri de uzun ve kısa pozisyonlarda birbirine yakın bir denge bulunduğunu ortaya koydu.

GöstergeSeviyeAnlamı
DOGE fiyatı0,06905 dolarKısa vadeli baskı sürüyor
50 günlük ortalama0,07388 dolarYukarı kırılması olumlu görünümü güçlendirebilir
200 günlük ortalama0,09294 dolarOrta vadeli direnç görünümü veriyor
Açık pozisyon1 milyar doların üzerindePiyasada ilgi tamamen kaybolmadı

Balina birikimi zincir üstü tarafta olumlu bir sinyal üretiyor, ancak bu görünümün fiyat hareketiyle de desteklenmesi gerekiyor.

Kısa vadede 0,0739 doların üzerine çıkılması yukarı yönlü beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık 0,069 dolar desteğinin altına inilmesi halinde ek satış baskısı oluşabilir. Şimdilik güçlü balina alımları ile zayıf teknik göstergelerin aynı anda görülmesi, yatırımcıların yakından izlediği temel tablo olarak öne çıkıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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