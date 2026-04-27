DOGE açık faiz 629 milyon doları aşarak yön arayışını güçlendirdi

Kripto piyasasında popülerliğini uzun süredir koruyan Dogecoin (DOGE), son dönemde açık faizde görülen dikkat çekici artışla yeniden gündeme geldi. Toplam açık faiz 629 milyon doların üzerine tırmanırken, hem türev piyasasında hem de spot işlemlerde ilginin arttığı gözlemleniyor. Özellikle Binance borsasında açık faiz hacminde sert bir yükseliş yaşandı.

Açık faiz ve fiyat hareketleri öne çıktı

Geçtiğimiz gün içerisinde DOGE, 0,098 dolar seviyesinden işlem gördü. Son bir ayda ise yüzde 8,5 oranında değer kazanarak piyasadaki hareketliliğin sinyalini verdi. Ayrıca, on gün aradan sonra ilk defa kısa süreliğine de olsa 0,10 dolar barajının aşıldığı kaydedildi.

Türev piyasasına yönelik ilgi, açık faiz tarafında rakamlara yansıdı. CryptoAppsy verilerine göre DOGE son dönemde 0,098 dolardan el değiştirirken, toplam açık faiz piyasa genelinde 629 milyon doları geçti. Binance üzerinde yalnızca beş gün içinde 100 milyon dolarlık ek açık faiz eklendi. Nisan ayı sonuna doğru açık faiz miktarı 3,23 milyar DOGE’ye ulaştı; önceki haftalarda bu rakam 2,31 milyon civarındaydı.

Son dönemdeki hızlı açık faiz artışının, türev yatırımcılarının etkisiyle DOGE’de daha sert ve öngörülemez bir hareketin yaşanabileceğine işaret ettiği aktarıldı. Bu tablo, bir süredir DOGE’nin göz ardı edilmediğinin ve piyasada yeni bir işlem döneminin kapıda olabileceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Buna karşılık, fiyat artışının aynı oranda açık faiz yükselişiyle örtüşmediği belirtiliyor. Son haftalarda birkaç kez benzer şekilde açık faizde birikim görülmüş, ardından pozisyonların tasfiye edildiği süreçler yaşanmıştı. Bu nedenle şu anki artış kısa vadeli riskli bir hamle olarak değerlendiriliyor; uzun soluklu bir toparlanma sinyali ise henüz alınmış değil.

DOGE’de güçlü bekleyiş devam ediyor

Teknik tarafta, DOGE’nin göreli güç endeksi (RSI) 55 seviyesinin üstüne çıkmış durumda. Piyasa oyuncuları, eski bir meme coin olmasına rağmen Dogecoin’in özellikle kendi işlem hacmine ve topluluk desteğine dayalı olarak farklı bir rotada ilerlediğini vurguluyor. Son haftalarda diğer benzer varlıklarda kayda değer bir hareket izlenmezken, DOGE kendi ağırlığını korumayı başardı.

Analizlere göre açık faiz ve RSI’da yaşanan bu yükseliş, yatırımcı ilgisinde canlanmanın habercisi olabilir. Dogecoin fiyatları RSI açısından orta seviyede yer alsa da, XRP ve Solana gibi bazı güçlü alternatiflere kıyasla daha fazla taleple karşı karşıya.

Bununla birlikte DOGE’nin sosyal medyada ilgiyle öne çıkmadığı, hype dalgasından çok geleneksel yatırımcı kitlesiyle hareket ettiği tespit ediliyor. Son dönemdeki açık faiz artışı da sosyal medya gündeminden bağımsız gelişti.

Piyasa aralığında yatay seyir ve büyük işlemler

Binance likidasyon haritası analizine göre DOGE, 0,094 ile 0,104 dolar bandında sıkışmış durumda. Kısa vadede bir short squeeze yaşansa bile fiyatın 0,10 doların hemen üzerini zorlayıp ardından pozisyonların kapanabileceği öngörülüyor.

Şu an için DOGE’de yaşanan fiyat hareketleri, büyük ölçekli tasfiyelere neden olmadı ve piyasadaki en fazla likidasyona uğrayan varlıklar arasında da yer almıyor. Yani teknik olarak Dogecoin’de gözle görülür bir hareket olmasa da, perde arkasında işlem hacmiyle sessiz bir momentum oluşuyor.

Son haftalarda 2,5 milyar dolar değerinde DOGE, Robinhood cüzdanlarından özel cüzdanlara aktarıldı. Ayrıca Upbit borsasındaki sıcak cüzdandan 26 milyar DOGE diğer piyasalara kaydı. Halen günlük 29 bin civarında aktif kullanıcıya sahip olan Dogecoin, borsalar arasında transfer aracı olarak işlev görmeyi sürdürüyor.