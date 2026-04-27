K-Bank ve Ripple’dan sınır ötesi transferlerde blockchain hamlesi

Güney Kore’nin önde gelen dijital bankalarından K-Bank, yurt dışı para transferlerinde blockchain teknolojisini ön plana almak amacıyla Ripple ile önemli bir iş birliğine imza attı. Seul’de yapılan anlaşmayla, K-Bank CEO’su Choi Woo-hyung ve Ripple’ın Asya Pasifik sorumlusu Fiona Murray, küresel para transferlerini daha hızlı, cüzdan dostu ve şeffaf hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. K-Bank, 2017’de kurulan ve Güney Kore’nin ilk internet bankalarından biri olarak sektörde hızlı bir büyüme yakalayan yenilikçi bir finans kuruluşu.

Sınır ötesi transferlerde blockchain testi

K-Bank ve Ripple arasında başlatılan bu pilot uygulama, geleneksel transfer yollarının yavaş işlem süreleri, yüksek masraflar ve sınırlı şeffaflık gibi kronik problemlerine çözüm arıyor. Yapılan ilk denemede, bankanın kendi geliştirdiği mobil uygulama üzerinden bağımsız bir para transfer modeli kurgulandı. Şu anki aşamada ise banka, müşterilerin hesaplarını doğrudan iç sistemlerine bağlayarak gerçek zamanlı testler gerçekleştiriyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri, transferin tamamen blockchain altyapısı üzerinde yürütüldüğü, aracı ihtiyaçlarını büyük ölçüde azaltan bir modelin hayata geçirilmesi. Bu yöntemle, BAE ve Tayland gibi büyük transfer hatlarında, para hareketleri neredeyse anlık hale getiriliyor.

Uyum ve teknik altyapı gündemde

Proje kapsamında K-Bank, kendi dijital cüzdan sistemini geliştirerek özellikle esnekliği ve kontrolü ön plana çıkardı. Ancak bu tercihin, özellikle kara para aklamanın önlenmesi, yaptırım taraması, anahtar yönetimi gibi alanlarda önemli ölçüde düzenleyici yükümlülükler getirdiği belirtiliyor. Banka ise artan özelleştirme ihtiyacını ve operasyonel verimliliği, mevzuata uygunlukla dengelemeye çalışıyor.

Bu noktada K-Bank, Ripple’ın SaaS tabanlı dijital cüzdanı Palisade’ı incelemeye aldı. Kurumsal güvenlik standartlarıyla birlikte gelen Palisade, özellikle donanımsal güvenlik modülleri ve çok katmanlı onay süreçleriyle dikkat çekiyor. Böylece, sıfırdan sistem geliştirmek yerine, yerleşik ve regülasyonlara uyumlu altyapılar kullanılarak hızlı devreye alma avantajı sağlanabilir gözüküyor.

Dijital varlıklarda stratejik adımlar

K-Bank’ın Ripple ile başlattığı çalışma sadece yurtdışı transferlerle sınırlı kalmayacak. Banka, dijital varlıklar ve stabilcoinler için Asya’da hızla şekillenen yasal düzenlemelere de uyum sağlamayı, finansal ürün gamını genişletmeyi planlıyor.

Özellikle SBI Ripple Asia ve DSRV gibi kurumların Japonya–Güney Kore ödeme hatlarında yürüttüğü ortak araştırmalar, bölgesel bir blockchain finans ağı oluşumunun ilk adımları olarak görülüyor. Diğer yandan Ripple Custody, saklama hizmetleri ve altyapıda kurumsal alanda büyüyen etkisiyle ödemeler dışında dijital varlık alanında önemli bir rol üstleniyor.

Seul’deki anlaşmada dile getirilen ortak vizyona göre, K-Bank ve Ripple, sınırları aşan finansın geleceğinde yer almak ve blockchain’in sunduğu yeni altyapıyı, daha hızlı ve güvenli transferlerde standart haline getirmek için çalışmayı sürdürecek.

K-Bank’ın Ripple ile attığı bu adım, bankanın dijital varlık ekosisteminde liderliği hedeflediği ve uluslararası finans dünyasında hızla artan blockchain odaklı çözümleri merkezi strateji olarak benimsediğini gösteriyor.