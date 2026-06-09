Ripple, DTCC’nin temmuz 2026’da canlıya alınacak tokenizasyon programında BlackRock ve JPMorgan ile yer aldı

Ripple, kurumsal finans dünyasında yakından izlenen önemli bir blokzincir girişiminde rol üstlendi. Şirketin kurumsal hizmet birimi Ripple Prime, Depository Trust & Clearing Corporation’ın, yani ABD finans piyasalarında takas ve saklama altyapısında kritik konumda bulunan DTCC’nin tokenizasyon programına katılan 50’den fazla büyük finans kurumu ve teknoloji sağlayıcısı arasına girdi.

Programın takvimi ve kapsamı

Programda BlackRock, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Circle ve Ondo Finance gibi küresel ölçekte öne çıkan kurumlar da bulunuyor. Girişimin temel amacı, geleneksel finansal araçları tokenlaştırılmış altyapıya taşıyarak mutabakat süreçlerini hızlandırmak, veri şeffaflığını artırmak ve farklı sistemler arasında birlikte çalışabilirliği güçlendirmek olarak açıklandı.

Mini sözlük: DTCC, ABD sermaye piyasalarında menkul kıymetlerin takas, mutabakat ve saklama süreçlerinde merkezi rol oynayan piyasa altyapısı kuruluşudur. Tokenizasyon ise tahvil, fon payı veya diğer finansal varlıkların dijital temsilinin blokzincir tabanlı sistemlerde kayıt altına alınması anlamına gelir.

Takvime göre DTCC, Temmuz 2026’da canlı üretim aşamasına geçmeyi planlıyor. Bu aşamada tokenlaştırılmış varlıkların, gerçek sermaye akışları ve kurumsal iş akışlarıyla piyasa koşulları altında kullanılmaya başlanması bekleniyor. Daha geniş kapsamlı yayılımın ise Ekim 2026’da gerçekleşmesi ve tokenlaştırılmış kayıt ile mutabakat imkanlarının daha fazla katılımcıya açılması öngörülüyor.

Programın odağında, geleneksel finansal araçların tokenlaştırılmış altyapıya taşınması ve bu sayede mutabakat verimliliği, veri şeffaflığı ile sistemler arası uyumun güçlendirilmesi yer alıyor.

Ripple’ın üstlendiği görev

Metne göre Ripple Prime’ın rolü yalnızca programa dahil olmaktan ibaret değil. Şirket, kurumsal ölçekte tokenlaştırılmış finansı destekleyecek operasyonel standartların ve altyapının test edilmesi ile geliştirilmesine katkı sağlıyor. Böylece Ripple, büyük bankalar, varlık yöneticileri ve piyasa altyapısı sağlayıcılarıyla birlikte, bu modelin pratikte nasıl işleyeceğine ilişkin çerçevenin oluşmasına destek veriyor.

Ripple, ödeme altyapısı ve kurumsal blokzincir çözümleriyle bilinen bir teknoloji şirketi olarak son yıllarda geleneksel finans sistemleriyle daha derin entegrasyon arayışını öne çıkarıyor. Son gelişme de şirketin, küresel piyasalardaki yerleşik kurumlarla aynı çalışma alanında konumlandığını gösteren adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Stellar ile farkı ve çoklu zincir yaklaşımı

Haberde, Ripple ile Stellar’ın DTCC stratejisindeki konumlarına dair karışıklığa da değiniliyor. Buna göre iki yapı aynı geniş girişimle ilişkilendirilse de işlevleri farklı. Ripple Prime daha çok düzenlemeye tabi finans ortamları için çerçeve, iş akışı ve gereksinimlerin tanımlandığı kurumsal altyapı tarafında öne çıkıyor.

Stellar ise çoklu zincir yaklaşımında entegre edilebilecek genel kullanım amaçlı bir blokzincir ağı olarak konumlanıyor. Bu ağın, tokenlaştırılmış varlıkların zincir üstünde ihraç, transfer ve mutabakat süreçlerinde kullanılabileceği belirtiliyor. Bu ayrım, inşa edilen sistemde Ripple’ın standartlar ve kurumsal mimari tarafında, Stellar’ın ise varlık hareketini destekleyebilecek açık defter ortamlarından biri olarak düşünüldüğüne işaret ediyor.

Ripple Prime, düzenlemeye tabi finansal ortamlara uygun çerçeve ve iş akışlarına odaklanırken, Stellar çoklu zincir yapısında varlık ihracı, transferi ve mutabakatı destekleyebilecek açık blokzincir katmanı olarak öne çıkıyor.

Ekosistemdeki diğer gelişmeler

Aynı dönemde Ripple ekosisteminde RLUSD ve Wormhole gibi çapraz zincir entegrasyonları etrafında da gelişmeler sürüyor. Metinde, bu başlıkların kurumsal sistemlerle merkeziyetsiz finans ağları arasındaki potansiyel likidite yollarını genişletebileceği ifade ediliyor. Ancak haberin ana odağını, DTCC’nin 2026 takvimiyle ilerleyen kurumsal tokenizasyon programındaki Ripple katkısı oluşturuyor.