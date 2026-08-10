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RIPPLE (XRP)

XRP’de balina alımları arttı, 1,06 dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de büyük cüzdanlar bir haftada 380 milyondan fazla alım yaptı.
  • 📊 $XRP için 1 dolar desteği korunurken 1,06 dolar direnci öne çıktı.
  • 🧾 Ripple 1 Ağustos’ta açtığı 1 milyar XRP’nin 700 milyonunu yeniden emanete aldı.
  • 🏛️ ABD’de CLARITY Act sürecinin eylüle kalması, piyasadaki belirsizliği sürdürdü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP’de büyük yatırımcıların alımları, fiyatın 1 dolar çevresinde yatay seyrettiği dönemde hız kazandı. Zincir üstü veriler, büyük cüzdanların son bir haftada 380 milyondan fazla XRP topladığını gösteriyor. Böylece bu grubun toplam varlığı yaklaşık 8,13 milyar XRP’ye ulaştı.

İçindekiler
1 Balina alımları dikkat çekti
2 Geçmiş sinyaller ve direnç seviyesi
3 Arz tarafında gelişmeler izlendi
4 Düzenleyici belirsizlik sürüyor

Balina alımları dikkat çekti

Santiment verilerine göre büyük cüzdanlar, fiyatın güçlü bir yön oluşturmadığı günlerde de XRP biriktirmeyi sürdürdü. Bu tablo, bazı büyük yatırımcıların mevcut seviyeleri olası bir toparlanma öncesi birikim alanı olarak gördüğüne işaret ediyor. Santiment, kripto para piyasasına yönelik zincir üstü veri ve davranış analizi sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Büyük cüzdanların son bir haftada 380 milyondan fazla XRP toplaması, mevcut seviyelerdeki güvenin arttığına işaret ediyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, aylık grafikte öne çıkan teknik sinyallerle aynı döneme denk geldi. Analist Ali Martinez, Tom DeMark Sequential göstergesinin alım sinyali ürettiğini paylaştı. Geçmişte bu göstergenin XRP’de sert fiyat hareketlerinden önce benzer uyarılar verdiği görülmüştü.

Mini sözlük: Tom DeMark Sequential, fiyat hareketlerinde olası yorulma ve yön değişimini izlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Göstergenin ürettiği alım veya satım sinyalleri, tek başına kesin sonuç vermez ve genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Geçmiş sinyaller ve direnç seviyesi

Paylaşılan verilere göre gösterge, Nisan 2020’de alım sinyali ürettikten sonra XRP yüzde 1.074 yükseldi. Ağustos 2022’de görülen benzer sinyalin ardından da yüzde 973’lük artış yaşandı. Buna karşılık Nisan 2025’te oluşan satım sinyalini, fiyatta yüzde 57’lik düşüş izledi.

TarihSinyalSonraki hareket
Nisan 2020Alım%1.074 yükseliş
Ağustos 2022Alım%973 yükseliş
Nisan 2025Satım%57 düşüş

Buna karşın XRP için kısa vadede en kritik eşik 1,06 dolar olarak öne çıkıyor. Zincir üstü incelemeler, bu seviyede yaklaşık 3 milyar XRP işlemi gerçekleştiğini gösteriyor. Bu nedenle 1,06 doların aşılması, son dönemde etkili olan zayıf görünümün kırılması açısından yakından izleniyor.

1,06 dolar seviyesinin aşılması durumunda XRP’de 1,35 dolar ve 1,64 dolar seviyeleri bir sonraki hedefler olarak izleniyor.

Arz tarafında gelişmeler izlendi

Aşağı yönlü risklerde ise 1 dolar seviyesi temel destek olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin korunması, büyük yatırımcıların alımlarını sürdürmesi halinde satış baskısının sınırlanmasına katkı sağlayabilir. Fiyatın 1 doların altına sarkması durumunda ise kısa vadeli görünüm yeniden zayıflayabilir.

Arz tarafında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ripple, 1 Ağustos’ta planlandığı üzere 1 milyar XRP serbest bıraktı. Ancak bunun 700 milyon XRP’lik bölümü yeniden emanete alındı. Bu adım, piyasaya net giren yeni XRP miktarını düşürdü.

Düzenleyici belirsizlik sürüyor

Piyasadaki teknik ve zincir üstü göstergelere ek olarak, düzenleyici başlıklar da izleniyor. ABD’de CLARITY Act ile ilgili sürecin eylüle taşınması, kripto para piyasasında belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Bu nedenle büyük yatırımcı alımları, azalan net arz ve teknik sinyaller olumlu görülse de fiyat yönü açısından 1,06 dolar eşiği belirleyici olmayı sürdürüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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