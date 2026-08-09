XRPL 3.3.0 sürümüyle 5 değişiklik kalıcı protokol parçası oldu

XRP Ledger’ın referans sunucu uygulaması olan XRPLD’nin 3.3.0 sürümü geçen hafta kullanıma açıldı. Yeni sürüm, hata düzeltmeleri ve derleme iyileştirmelerinin yanı sıra daha önce etkinleştirilmiş beş değişikliği emekliye ayırarak bunları protokolün kalıcı parçaları haline getirdi.

Beş değişiklik kalıcı hale geldi

Bu kapsamda Clawback, fixDisallowIncomingV1, fixInnerObjTemplate, fixNFTokenReserve ve fixUniversalNumber artık ayrı birer etkin değişiklik olarak değil, doğrudan XRPL protokolünün yerleşik unsurları olarak değerlendiriliyor. Teknik açıdan bu adım, uzun süredir yürürlükte olan değişiklikler için eski kod yollarının sistemden çıkarılması anlamına geliyor.

RippleX yazılım mühendisi Mayukha Vadari, X üzerinde yaptığı açıklamada, değişikliğin emekliye ayrılmasının özelliğin kaldırıldığı anlamına gelmediğini vurguladı. Vadari, burada yapılan işlemin yalnızca eski kodun temizlenmesi olduğunu ve kullanıcılar açısından bir etkisinin bulunmadığını belirtiyor.

Mayukha Vadari, değişikliğin emekliye ayrılmasının özelliğin kapanması anlamına gelmediğini, bunun yalnızca kod tabanındaki eski bölümlerin kaldırılması olduğunu ve kullanıcıları etkilemeyeceğini aktarıyor.

Neden hemen kaldırılmıyor

Vadari’nin verdiği bilgiye göre ekip, bir değişiklik etkinleştirildikten hemen sonra eski kodu silmiyor. Bunun başlıca nedeni, geçmiş işlemler üzerinde hata ayıklama yapılması gerektiğinde önceki kodun bir süre daha gerekli olabilmesi. Bu nedenle çoğu değişiklik için yaklaşık iki yıllık bir bekleme süresi uygulanıyor.

Clawback değişikliği de bu sürecin örneklerinden biri oldu. Şubat 2024’te XRP Ledger üzerinde etkinleşen bu özellik, uzun süre aktif kaldıktan sonra şimdi kalıcı protokol bileşeni olarak sistemde yerini aldı. Böylece ağın davranışında yeni bir değişiklik oluşmadı, yalnızca teknik altyapı sadeleştirildi.

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XRPL değişiklik sistemi nasıl işliyor

XRPL’de değişiklikler, işlem işleme mantığını etkileyen yeni özellikler veya teknik güncellemeler için kullanılıyor. Bu sistemde doğrulayıcılar önerilen değişiklikler üzerinde oy veriyor ve ağ uzlaşı süreciyle karar alıyor.

Bir değişikliğin kabul edilmesi için iki hafta boyunca yüzde 80’in üzerinde destek alması gerekiyor. Bu eşik aşıldığında ilgili değişiklik yürürlüğe giriyor ve sonraki tüm defter sürümlerinde kalıcı olarak uygulanıyor. Kabul edilmiş bir değişikliğin devre dışı bırakılması ise ancak yeni bir değişiklik ve gerekli hata düzeltmeleriyle mümkün oluyor.

XRPL’de işlem işleme sürecini etkileyen değişiklikler, doğrulayıcıların oylamasıyla kabul ediliyor; iki hafta boyunca yüzde 80’in üzerinde destek alan güncellemeler kalıcı olarak devreye giriyor.

3.3.0 sürümüyle yapılan son adım, ağ kurallarını değiştirmekten çok, zaten uzun süredir aktif olan bileşenleri kod düzeyinde sadeleştirmeye odaklanıyor. Bu nedenle güncelleme, kullanıcı deneyiminde doğrudan bir farklılık yaratmaktan ziyade, bakım ve geliştirme süreçlerini daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.