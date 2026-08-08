Binance’te satışa hazır XRP miktarı 2,61 milyara yükseldi

Binance’te satışa hazır XRP miktarı keskin biçimde arttı. CryptoQuant verilerine göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’te satış için bekleyen XRP bakiyesi 8 Ağustos Cumartesi günü 2,61 milyara ulaştı. Bu artış, son günlerde güçlenen satış baskısıyla aynı döneme denk geldi.

Satış baskısı öne çıktı

XRP son haftadaki sert dalgalanmanın ardından yön arayışını sürdürürken, borsalara taşınan token miktarındaki yükseliş dikkat çekti. İşlem verileri, son günlerde satış amacıyla borsalara yatırılan XRP miktarının, borsalardan çekilen miktarı aştığını gösterdi. Bu tablo, piyasada kısa vadeli temkinli duruşun güçlendiğine işaret etti.

CryptoQuant, zincir üstü ve borsa verilerini izleyen bir kripto analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı son veriler, yatırımcı güvenindeki zayıflamanın XRP fiyatındaki oynaklıkla birlikte derinleştiğini ortaya koydu.

XRP için borsalardaki satışa hazır arzın 2,61 milyara çıkması, son günlerde görülen yoğun satış eğiliminin en belirgin göstergeleri arasında yer aldı.

XRP fiyatı hafta boyunca belirgin baskı altında kaldı. Buna karşın varlık, son dip seviyelerinin üzerine kısa süreli de olsa çıkarak 1,04 dolar civarına toparlandı. Bu hareket, haftanın son bölümünde satış hızının bir miktar yavaşladığını düşündürdü; ancak genel görünümde dalgalanma sürdü.

Piyasa değeri sıralaması geriledi

Fiyattaki düşüş XRP’nin toplam piyasa değerine de yansıdı. Yaklaşık 64 milyar dolara gerileyen piyasa değeriyle XRP, en büyük dört kripto varlık arasındaki yerini kaybetti. Bu değişimle birlikte BNB üst sıraya çıktı ve XRP, USDT ile USDC’nin de gerisinde kalarak piyasa değeri bakımından altıncı sıraya indi.

Gösterge Son durum Binance’teki satışa hazır XRP 2,61 milyar XRP fiyatı 1,04 dolar civarı Piyasa değeri Yaklaşık 64 milyar dolar Piyasa değeri sıralaması 6’ncılık

BNB’nin XRP’nin önüne geçmesi, son düşüşün yalnızca fiyatla sınırlı kalmadığını, varlığın genel piyasa konumunu da etkilediğini gösterdi. Stabilcoin’ler USDT ve USDC’nin arkasına gerileyen XRP, böylece piyasa değeri sıralamasında son dönemin en belirgin kayıplarından birini yaşadı.

BNB, XRP’yi geride bırakarak üst sıraya yerleşti; XRP ise USDT ve USDC’nin ardından altıncı en büyük kripto varlık konumuna indi.

Borsalardaki arzın yükselmesi ile piyasa değerindeki gerileme aynı dönemde gerçekleşirken, XRP’nin kısa vadeli seyrinde yatırımcı davranışı belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle Binance’teki yüksek bakiyenin, önümüzdeki günlerde işlem akışında yakından izleneceği anlaşılıyor.