ABD, İran bağlantılı 2 kripto borsasına yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı olduğu belirtilen iki kripto para borsasına yaptırım uyguladı. Bakanlığın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi olan OFAC, Shelbit ve Aban Tether’i kara para aklamayı kolaylaştırmak ve ABD yaptırımlarının aşılmasına destek vermekle suçladı.

Yaptırım listesine yeni isimler eklendi

Karar, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde alındı. ABD’li yetkililer, yaptırım altındaki kurumların faaliyetlerini incelerken kripto para platformlarının giderek daha önemli bir alan haline geldiğini değerlendiriyor. OFAC, son adım kapsamında İran vatandaşı Siavash Kayvanpour’u, onunla bağlantılı bazı şirketleri ve çeşitli kripto cüzdanlarını da yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kayvanpour ile ilişkili şirketlerden birinin Shelbit olduğunu açıkladı. ABD’li yetkililer, bu ağların İranlı kuruluşlardan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı cüzdanlardan dijital varlık transferine yardım ettiğini öne sürdü. OFAC, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde yaptırım programlarını yürüten ve kişi, şirket, gemi ile cüzdan adreslerini yaptırım listelerine ekleyebilen bir birim olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dolar, riyal ya da kripto varlık fark etmeksizin İran yönetimini ayakta tutan yasa dışı finans ağlarının hedef alınacağını vurguladı.

Scott Bessent, ABD yönetiminin İran ekonomisine finansal destek sağladığı değerlendirilen ağları hedef almaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Bessent’in açıklaması, ABD’nin kripto varlıkları da finansal yaptırım uygulamalarının önemli bir başlığı olarak gördüğünü ortaya koydu.

Kripto transferlerinde milyonlarca dolarlık hareket izlendi

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan adreslerle bağlantılı kripto işlemlerinde milyonlarca dolarlık hareket tespit etti. OFAC verilerine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı cüzdanlar, Shelbit ile ilişkili cüzdanlara 1 milyon doların üzerinde transfer gönderdi. Kayvanpour ile bağlantılı cüzdanların ise Nobitex’e yakın 2 milyon dolar aktardığı belirtildi.

OFAC, Shelbit’in İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı cüzdanlara yaklaşık 2 milyon dolar değerinde kripto para transferine yardımcı olduğunu da ileri sürdü. Yetkililer, bu örneğin İran’daki kripto para borsalarının farklı kuruluşlar arasında fon aktarımında nasıl kullanılabildiğini gösterdiğini savunuyor.

OFAC verilerine göre Shelbit, İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı cüzdanlara yaklaşık 2 milyon dolarlık kripto transferinde rol oynadı.

ABD baskıyı genişletiyor

Son yaptırımlar, ABD’nin İran’ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamaya yönelik daha geniş stratejisinin parçası olarak öne çıktı. ABD Hazine Bakanlığı ocak ayında Zedcex ve Zedxio adlı kripto borsalarını da yaptırım listesine almıştı. Haziran ayında ise İran bağlantılı 131 milyon dolarlık kripto varlığa el konuldu.

Shelbit, Aban Tether ve Siavash Kayvanpour hakkında alınan karar, yaptırım altındaki İranlı kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılabileceği değerlendirilen borsalar, cüzdanlar ve şirketlere yönelik son dalgayı oluşturdu. ABD’li yetkililer, yaptırım uygulanan ülkelerde faaliyet gösteren dijital varlık platformları üzerindeki denetimin daha da sıkılaşacağını ve şüpheli işlemlerin engellenmesinin öncelik olmaya devam edeceğini belirtiyor.