Ripple yöneticisi, kripto yatırımcılarına yönelik genellemeye itiraz etti

Ripple‘ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, Wall Street Journal’da yayımlanan bir görüş yazısında kripto düzenlemesini destekleyenler için kullanılan “kripto çocukları” ifadesine karşı çıktı. Alderoty, bu tanımlamanın dijital varlık sahibi milyonlarca Amerikalıyı yanlış yansıttığını savundu.

Kripto sahipliğinde demografik vurgu

Alderoty, ABD’de yaklaşık 67 milyon kişinin kripto varlık tuttuğunu söyledi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla öne çıkan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirket yöneticisine göre kripto kullanıcı kitlesi, eleştirmenlerin çizdiği dar profilin çok ötesine uzanıyor.

Alderoty, ABD’deki kripto sahiplerinin yaklaşık üçte birinin kadınlardan oluştuğunu belirtti. Ayrıca 55 yaş üstü yatırımcıların sayısının, 25 yaş altı sahiplerden daha fazla olduğunu vurguladı. Bu tablo, sektörün yalnızca genç erkeklerden oluştuğu yönündeki yaygın algıyla çelişiyor.

Stuart Alderoty, kripto varlık sahiplerinin öğretmenler, inşaat işçileri, gaziler, hemşireler, ebeveynler ve küçük işletme sahiplerinden oluştuğunu vurgulayarak, sektörün toplumun geniş bir kesimine yayıldığını savundu.

CLARITY Act etrafında tartışma büyüdü

Alderoty’nin çıkışı, Wall Street Journal yayın kurulunun Senato’da gündeme gelen CLARITY Act tasarısını eleştiren yazısının ardından geldi. Söz konusu yazıda, düzenlemenin uzun süredir beklenen bir hukuki netlik sağlayabileceği kabul edildi. Bununla birlikte, tasarının mevcut haliyle yasalaşmadan önce değiştirilmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

Yazıda bazı maddelerin, kripto borsalarına stabilcoin bağlantılı ve faiz ödemesine benzeyen ödül yapıları sunma imkanı verebileceği ileri sürüldü. Ayrıca bazı merkeziyetsiz ağlar için öngörülen muafiyetlerin de soru işaretleri doğurduğu belirtildi.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini ve piyasa kurallarını daha net hale getirmeyi amaçlayan yasa girişimlerini ifade ediyor. Tasarının ayrıntıları zaman içinde değişebilse de temel hedef, sektördeki düzenleyici belirsizliği azaltmak olarak öne çıkıyor.

Sektörden hızlı tepki geldi

Kripto sektöründen itirazlar kısa sürede büyüdü. Blockchain Association Üst Yöneticisi Ji Kim, görüş yazısında olgusal ve hukuki hatalar bulunduğunu söyledi. Blockchain Association, Washington’da kripto sektörünü temsil eden önde gelen lobi kuruluşları arasında yer alıyor.

Ji Kim, söz konusu değerlendirmede olgusal ve hukuki yanlışlıklar bulunduğunu savunarak eleştirilerin düzenleme tartışmasını sağlıklı zeminden uzaklaştırdığını dile getirdi.

Alderoty, kripto varlık sahipliğinin artık Amerikan toplumunun geniş bir kesimine yayıldığını savunurken, siyasi tutumların aynı ölçüde değişmediğine dikkat çekti. Bu tablo, düzenleme tartışmalarında kullanıcı tabanı ile siyasi yaklaşım arasındaki farkın sürdüğüne işaret ediyor.

Demokrat seçmende olumsuz algı öne çıktı

Demokratlara yakın araştırma şirketi Normington Petts tarafından yapılan ve Semafor’un ulaştığı ankete göre, Demokrat ön seçim seçmenlerinin %84’ü kripto sektörü tarafından desteklenen adaylara olumsuz yaklaşıyor. Araştırma, kriptonun parti tabanında petrol şirketleri, Wall Street bankaları ve veri merkezlerinden daha olumsuz algılandığını ortaya koydu.