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Kripto Para

ABD Senatosu, kripto piyasa yasası için salı günü kritik oylama yapacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, Clarity Act için salı günü kritik bir usul oylaması yapacak.
  • 🧭 Demokrat senatörler, özellikle çıkar çatışması kurallarında daha sıkı hükümler istiyor.
  • 📄 Yaklaşık 630 sayfalık yeni metin perşembe günü sunuldu ve hafta sonu görüşmeleri sürdü.
  • ₿ Tasarı ilerlemezse kapsamlı kripto piyasa düzenlemesinde yıllara yayılabilecek bir gecikme riski bulunuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Senatosu’nda kripto para piyasasının çerçevesini belirlemeyi amaçlayan Clarity Act için kritik bir haftaya girildi. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, salı günü yapılacak usul oylaması öncesinde Demokrat senatörleri pazar akşamı son dakika grup toplantısına çağırdı.

İçindekiler
1 Oylama öncesi anlaşmazlıklar sürüyor
2 Temel çekişme çıkar çatışması kurallarında yoğunlaşıyor
3 630 sayfalık yeni metin perşembe günü sunuldu

Oylama öncesi anlaşmazlıklar sürüyor

Tasarı, Senato genel kurulunda daha kapsamlı şekilde ele alınıp alınamayacağını belirleyecek bir aşamada bulunuyor. Salı günkü usul oylaması, metnin bir sonraki aşamaya geçip geçemeyeceği açısından belirleyici olacak.

Yaklaşık bir düzine Demokrat senatörün aylardır tasarı üzerinde müzakere yürüttüğü, ancak bazı temel başlıklarda uzlaşının henüz sağlanamadığı belirtiliyor. Görüşmelere Kirsten Gillibrand, Mark Warner, Ruben Gallego, Lisa Blunt Rochester, Andy Kim ve Angela Alsobrooks’un da katıldığı kaydedildi.

Galaxy Digital Üst Yöneticisi Mike Novogratz, hafta sonu boyunca müzakerelerin sürdüğünü ve tarafların tasarı üzerindeki pürüzleri gidermeye çalıştığını söyledi.

Yasanın ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyor. Oylamaya katılan tüm Cumhuriyetçilerin destek vermesi halinde bile, usul önergesinin kabulü için bazı Demokrat senatörlerin de evet oyu kullanması gerekecek.

Temel çekişme çıkar çatışması kurallarında yoğunlaşıyor

Demokrat senatörler, özellikle çıkar çatışmasına ilişkin hükümlerin daha sıkı hale getirilmesini istiyor. Bu başlığın şu ana kadar tasarının önündeki en önemli engel olduğu ifade ediliyor. Taraflar, piyasa yapısına ilişkin geniş çerçevede ilerleme sağlasa da etik ve denetim maddelerinde görüş ayrılığı devam ediyor.

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630 sayfalık yeni metin perşembe günü sunuldu

Yaklaşık 630 sayfalık tasarının güncellenmiş versiyonu perşembe günü kamuoyuna açıklandı. Yeni metin, daha önceki müzakerelerde gündeme gelen itirazların bir bölümünü ele almayı amaçlıyor.

Senato Bankacılık Komitesi, tasarıyı mayıs ayında iki partinin desteğiyle 15’e 9 oyla ileri taşımıştı. Bu sonuç, düzenlemenin Kongre içinde tamamen partizan bir zeminde ilerlemediğine işaret etse de, Senato genel kurulundaki eşik daha yüksek görünüyor.

Senatör Cynthia Lummis, tasarının ilerlememesi halinde kapsamlı kripto piyasa yapısı düzenlemesinin yıllarca gecikebileceği uyarısında bulundu.

Salı günkü usul oylamasının kabul edilmesi halinde Clarity Act, Senato’nun tamamında değerlendirilmeye bir adım daha yaklaşacak. Oylamanın reddedilmesi durumunda ise kripto para piyasasına yönelik kapsamlı federal düzenleme girişiminin takvimi yeniden belirsiz hale gelebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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