Yapay zeka ajanları için ödeme ağlarında rekabet kızışıyor

Yapay zeka ajanlarının yalnızca soru yanıtlayan araçlar olmaktan çıkıp işlem yapan ve ödeme gerçekleştiren yazılımlara dönüşmesi, bu sistemlerin hangi finansal altyapıyı kullanacağına dair tartışmayı hızlandırdı. Sektörde öne çıkan görüşlere göre stabilcoinler ve blokzincir tabanlı ağlar, veri, işlem gücü ve çeşitli dijital hizmetlerin makinelere uygun biçimde satın alınmasında önemli rol oynayabilir.

Yatırımcıların odağı ajan ekonomisine kayıyor

ARK Invest Üst Yöneticisi Cathie Wood, Houston’da düzenlenen Robinhood Summit etkinliğinde yatırımcıların teknoloji eğilimlerini anlamak için uzun süredir geliştiricileri izlediğini, ancak bundan sonra yapay zeka ajanlarını da yakından takip etmesi gerekebileceğini söyledi. Wood, burada insan adına görev yerine getirebilen yazılım araçlarına işaret etti.

Cathie Wood, yatırımcıların gelecek dönemde yalnızca geliştiricileri değil, yapay zeka ajanlarını da izlemesinin giderek daha önemli hale geleceğini dile getirdi.

Bu yaklaşım, şirketlerin otonom görevler üstlenebilen ajan sistemleri geliştirmek için yarıştığı bir dönemde daha fazla önem kazanıyor. Milyonlarca ajan kendi kullandığı yazılımı, hizmeti ve ağı seçmeye başlarsa, bu tercihler talebin hangi yöne kaydığını gösteren yeni bir sinyal haline gelebilir.

Açık ağlar mı, kapalı platformlar mı?

SharpLink eş Üst Yöneticisi ve BlackRock’ın eski dijital varlıklar yöneticisi Joseph Chalom ise yapay zeka ajanlarının kullanacağı finansal sistemin az sayıdaki banka, ödeme şirketi ya da teknoloji platformunun kontrolüne bırakılmaması gerektiğini savundu. SharpLink, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı çalışmalarıyla bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

Joseph Chalom, zeki ajanlarla dolu bir dünyanın anlamını koruması için paranın nereye gideceğine birkaç şirketin karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Chalom’a göre temel mesele, bir ajanın ödeme yapabilmesinden çok daha geniş. Kullanıcının bu ajana ne kadar yetki verdiği, bu yetkinin nasıl geri alınacağı ve yapılan işlemlerin nasıl denetleneceği belirleyici olacak. Örnek olarak bir kullanıcının otel rezervasyonu için 500 dolara kadar harcama izni vermesi mümkün olabilir, ancak bu durum sınırsız hesap erişimi anlamına gelmeyebilir.

Chalom ayrıca kullanıcıların ajanlarını farklı finansal hizmet sağlayıcıları arasında taşıyabilmesi gerektiğini savundu. Buna göre bir ajanın kimlik bilgileri, finansal verileri ve yetkileri tek bir kapalı sisteme hapsolmamalı.

Blokzincir ve stabilcoinler öne çıkıyor

Chalom, Ethereum gibi açık blokzincirlerin farklı ajanlar, uygulamalar ve şirketler için ortak bir finansal ağ işlevi görebileceğini ifade etti. Böyle bir yapıda her yapay zeka şirketinin kendi kapalı ödeme sistemini kurması yerine, yazılımlar ortak bir ağ üzerinde doğrudan para transferi yapabilir.

BlackRock da eylülde yayımladığı çalışmada yapay zeka ile dijital varlıklar arasındaki kesişime dikkat çekti. Şirket, yapay zeka ajanlarının makinelere uygun ödeme sistemleri için yeni talep oluşturabileceğini değerlendirdi. Bir ajanın API çağrısı için ödeme yapması, veri satın alması ya da işlem gücü kiralaması gibi işlemler, her seferinde insan onayı beklemeden gerçekleşebilir.

Mini sözlük: API, bir yazılımın başka bir yazılımdan veri ya da hizmet almasını sağlayan arayüzdür. x402 ise Coinbase tarafından geliştirilen ve yazılımların çevrim içi hizmetler için doğrudan ödeme yapmasına imkan vermeyi amaçlayan bir ödeme standardı olarak tanıtılıyor.

BlackRock, bu tür ödemelerde stabilcoinler ile blokzincir tabanlı protokollerin kullanılabileceğini kaydetti. Coinbase’in x402 sistemi de veri ve API erişimi gibi çevrim içi hizmetler için makineler arası ödemeleri hedefliyor. Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong ise X paylaşımında Grok’un şu anda Coinbase üzerinde ajan temelli işlem yapanlar arasında önde gelen istemci olduğunu söyledi, ancak bu faaliyetlere ilişkin sayısal veri paylaşmadı.

Rekabette geleneksel oyuncular da var

Kripto ekosistemi bu alanda tek başına değil. Stripe, Visa, Google ve OpenAI de ajanların satın alma yapabilmesine yönelik çözümler geliştiriyor. BlackRock, geleneksel ödeme sistemlerinin önemini koruyacağını değerlendirirken, rekabetin açık blokzincir ağları ile kapalı finansal platformlar arasındaki ayrımı daha görünür hale getirebileceğine işaret etti.

Bu tablo, yatırımcılar için yeni bir izleme alanı oluşturuyor. Yapay zeka ajanları ekonomik faaliyette daha görünür hale gelirse, hangi modelin öne çıktığı kadar ödemelerin hangi ağlar üzerinden geçtiği de stabilcoinler ve blokzincirlerin gerçek kullanım alanı kazanıp kazanmadığını gösterebilir.