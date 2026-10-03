Zcash Foundation, Zebra 7.0.0 rc.0 sürümünü yayımladı. Bu sürüm, Zcash ağının bir sonraki büyük güncellemesi olan NU7 için ilk yayın adayı niteliğini taşıyor. Foundation, NU7 kod tabanının Zebra tarafında tamamlandığını duyururken, düğüm operatörlerine testnet etkinleşme tarihinden önce güncelleme çağrısı yaptı.

Testnet takvimi netleşti

NU7, genel test ağında 4.465.026 numaralı blokta devreye girecek. Bu etkinleşmenin 6 Ekim 2026 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ana ağ için etkinleşme yüksekliği ise 20 Ekim 2026’da belirlenecek.

Zcash Foundation, NU7 kodunun Zebra istemcisinde tamamlandığını ve düğüm operatörlerinin 6 Ekim 2026’daki testnet etkinleşmesinden önce yükseltme yapması gerektiğini açıkladı.

Güncellemenin öne çıkan başlıkları arasında blok süresinin kısaltılması, işlem ücretlerinin bir bölümünü gelecekteki ödüllere yönlendiren yeni bir sürdürülebilirlik mekanizması ve korumalı işlemler için ek sınırlar yer alıyor. Bu değişikliklerin özellikle ağ verimliliği ve cüzdan güvenliği açısından önemli görülmesi bekleniyor.

Blok süresi 75 saniyeden 25 saniyeye inecek

NU7 ile birlikte ZEC ağında hedef blok aralığı 75 saniyeden 25 saniyeye düşecek. Böylece kullanıcıların ilk onay için ortalama bekleme süresi de 75 saniyeden 25 saniyeye gerileyecek. Bu değişiklik, satış noktalarında ödeme, borsalara para yatırma ve zincirler arası köprü işlemleri gibi alanlarda yaşanan gecikmeyi azaltmayı amaçlıyor.

Foundation, günlük üretilen toplam ZEC miktarının ise değişmeyeceğini belirtti. Başka bir ifadeyle ağ daha sık blok üretecek, ancak ihraç temposu toplam arz dengesi korunacak şekilde sürecek. Teknik gelişmelerin bu kadar hızlı fiyatlandığı bir piyasada, grafikler, haber akışı ve portföy verisini aynı anda izlemek daha fazla önem taşıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ücret rezervi modeli devreye girecek

NU7, ağ güvenliğinin uzun vadede yalnızca blok ödüllerine bağlı kalmaması için yeni bir yapı da getiriyor. Her yarılanma sonrası blok ödülleri azalırken, ağın zaman içinde işlem ücretlerine daha fazla dayanacağı değerlendiriliyor. Bu çerçevede ZIP 235 ile her bloktaki işlem ücretlerinin %60’ı dolaşımdan çekilerek bir rezerve aktarılacak, madenciler ise kalan %40’ı almaya devam edecek.

ZIP 237 kapsamında bu rezervin küçük ve öngörülebilir bir bölümü, normal blok ödülüne ek olarak yeniden dağıtılacak; dört yıllık yarılanma takvimi ile 21 milyon ZEC arz sınırı ise korunacak.

Bu model, işlem ücretlerinin bir bölümünü gelecekteki blok ödüllerine aktarmayı hedefliyor. Böylece ağın güvenlik bütçesinin daha öngörülebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Foundation, bu düzenlemenin mevcut yarılanma döngüsünü veya azami arz sınırını değiştirmediğini vurguladı.

Korumalı işlemlere yeni sınırlar geliyor

NU7 ayrıca cüzdanları spam işlemlerine karşı korumak için blok başına yeni sınırlar getiriyor. Buna göre her blokta Orchard veya Ironwood tarafında 330 işlem sınırı uygulanacak. Sapling giriş ve çıkışları için üst sınır 300 olacak. Havuzlar arasında paylaşılan toplam bütçe 330 seviyesinde tutulacak ve yeni Sprout JoinSplit işlemlerine izin verilmeyecek.

Bu sınırlamaların, korumalı işlem kapasitesini daha düzenli yöneterek ağ üzerindeki yükü dengelemesi hedefleniyor. Zcash ekosisteminde testnet aşamasının ardından ana ağ takvimi netleştiğinde, operatörlerin ve hizmet sağlayıcıların güncelleme planlarını buna göre şekillendirmesi gerekecek.