ZEC ve AVAX yükselişini korurken SHIB yatay seyrini sürdürüyor

Kripto para piyasasında son rallinin ardından Zcash, Hyperliquid, Avalanche ve Shiba Inu için teknik görünüm birbirinden ayrıştı. Zcash ve Avalanche güçlü yükseliş yapılarını korurken, Hyperliquid rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Shiba Inu ise dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor.

Zcash’te destek bölgesi öne çıktı

Zcash son sert yükselişin ardından yorgunluk işaretleri vermeye başladı. ZEC fiyatı kısa süreliğine 1.600 dolara yaklaştıktan sonra 1.443 dolar civarına çekildi. 19 Eylül’de yaklaşık 1.590 dolara kadar çıkan varlıkta bu seviyede satıcılar yeniden ağırlık kazandı.

Buna karşın genel teknik yapı hala güçlü görünüyor. Günlük grafikte ana hareketli ortalamaların yukarı yönlü seyrini koruduğu ve fiyatın bu seviyelerin belirgin biçimde üzerinde kaldığı görülüyor. Bu nedenle son geri çekilme, kesin bir trend dönüşünden çok sert yükselişin ardından gelen olağan bir soluklanma olarak değerlendiriliyor.

ZEC için 1.400 ile 1.450 dolar aralığı kısa vadede kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alan korunursa 1.500 doların ve ardından 1.580 ile 1.600 dolar bandının yeniden test edilmesi mümkün olabilir.

Göreceli güç endeksi de aşırı alım bölgesinden orta 60’lı seviyelere çekildi. Bu durum, yükseliş yapısını bozmadan piyasadaki aşırı ısınmanın bir bölümünün azaldığına işaret ediyor. 1.400 doların altına inilmesi halinde 1.300 ile 1.350 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Hyperliquid rekor bölgesine yakın kaldı

Hyperliquid tarafında görünüm daha dengeli seyrediyor. HYPE, 94,5 dolara kadar yükseldikten sonra 91 dolar civarında işlem görüyor. Günlük grafikte 77 ile 80 dolar aralığından gelen kırılmanın ardından önce eylül zirveleri aşıldı, sonra da 94 doların üzeri görüldü.

Fiyatın kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalması yükseliş yapısını destekliyor. RSI göstergesinin düşük 60’lı seviyelerde bulunması da ZEC’e kıyasla yukarı yönlü alanın daha açık olduğuna işaret ediyor. İlk önemli destek 88 ile 90 dolar aralığında, bunun altında ise 84 ile 86 dolar ve daha güçlü biçimde 78 ile 80 dolar bandı izleniyor.

Yukarıda 94 ile 95 dolar aralığı direnç konumunda bulunuyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması halinde 100 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında faaliyet gösteren bir platform olarak biliniyor. Son dönemde HYPE ve Bitcoin ile doğrudan manuel borçlanmaya izin veren yeni özelliğin talebi desteklediği aktarılıyor.

Avalanche güçlü kırılma sonrası soluklanabilir

Avalanche son aylardaki en güçlü teknik hamlelerinden birini gerçekleştirdi. AVAX, 7,00 ile 8,20 dolar arasındaki sıkışma bölgesini yukarı kırdıktan sonra 10,27 dolar civarına yükseldi. Hareketin dikkat çeken yönlerinden biri de aynı süreçte birden fazla direnç seviyesinin aşılması oldu.

İşlem hacmindeki belirgin artış, bu kırılmanın önceki toparlanma denemelerine kıyasla daha güçlü algılanmasına yol açtı. Ancak RSI göstergesinin 75’in üzerine çıkması kısa vadede aşırı alım riskine işaret ediyor. Son mumun 10,83 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilmesi de bu görünümü destekliyor.

AVAX için ilk savunma hattı 10,00 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha aşağıda 9,40 ile 9,50 dolar bandı, daha derin bir düzeltmede ise 8,50 ile 8,70 dolar aralığı öne çıkıyor.

Fiyat bu ana kırılma bölgesinin üzerinde kaldığı sürece daha geniş çaplı teknik toparlanmanın sürdüğü değerlendiriliyor. Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması için 10,80 ile 11,00 dolar aralığının aşılması gerekiyor.

Shiba Inu dar bantta yön arıyor

Shiba Inu cephesinde daha sakin bir görünüm hakim. SHIB, 0.00000535 dolar civarında işlem görürken ağustos sonundan bu yana süren geniş konsolidasyon yapısının içinde kalmayı sürdürüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların 0.00000500 ile 0.00000520 bandında yükselmeye başlaması ise sınırlı da olsa olumlu bir sinyal veriyor.

Buna karşılık 0.00000550 ile 0.00000560 aralığında bulunan uzun vadeli hareketli ortalama önemli bir engel oluşturuyor. Bu bölgenin son denemelerde satıcı çektiği görülüyor. Günlük kapanışın 0.00000560 ile 0.00000570 bandı üzerinde gelmesi halinde 0.00000600 ile 0.00000620 aralığına doğru yeni bir alan açılabilir. Aşağıda ise 0.00000520 ve ardından 0.00000500 desteği izleniyor. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda 0.00000470 ile 0.00000480 bandı yeniden gündeme gelebilir.