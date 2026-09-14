Zcash (ZEC)

SwissBorg, Litecoin ve Zcash işlemlerini 12 para biriminde açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SwissBorg, Litecoin ve $ZEC işlemlerini 12 itibari para biriminde açtı.
  • 📈 Şirket bu kararı kullanıcı aramalarındaki güçlü artışla açıkladı.
  • ⚖️ Zcash, şeffaf adres yapısı sayesinde Avrupa kurallarıyla uyumlu biçimde listelendi.
  • 🗓️ AB’de 10 Temmuz 2027’de başlayacak yeni kural, Zcash’in lisanslı borsalardaki erişimini daraltacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

İsviçre merkezli kripto platformu SwissBorg, Litecoin ve Zcash için alım satım desteğini genişletti. Şirket, kararın doğrudan kullanıcı aramalarındaki artışla bağlantılı olduğunu açıkladı. Kullanıcılar artık iki kripto varlığı 12 itibari para birimi ve 400’den fazla token karşılığında anında çevirebiliyor.

İçindekiler
1 Avrupa’da düzenlemelere uygun genişleme
2 2027 takvimi Zcash için kritik önem taşıyor
3 Piyasa hareketi listelemeyle aynı döneme denk geldi

Avrupa’da düzenlemelere uygun genişleme

SwissBorg’un bu adımı ilk bakışta iddialı görünse de mevcut Avrupa kurallarıyla çelişmiyor. Özellikle Zcash tarafında hukuki zeminin, varlığın teknik yapısından kaynaklandığı görülüyor. Monero’da gizlilik özellikleri varsayılan olarak açıkken, Zcash şeffaf ve korumalı işlemleri birbirinden ayıran daha esnek bir mimari kullanıyor.

Bu nedenle SwissBorg, Avrupa’daki Coinbase, Kraken ve Bitpanda gibi büyük platformlara benzer şekilde yalnızca şeffaf adreslerle çalışıyor. Böylece mevcut finansal izleme ve uyum yükümlülükleri karşılanabiliyor. SwissBorg, portföy yönetimi ve alım satım hizmetleri sunan İsviçre merkezli bir dijital varlık platformu olarak Avrupa pazarında düzenlemelere uyumlu ürünleriyle öne çıkıyor.

SwissBorg, Litecoin ve Zcash desteğini kullanıcı talebindeki belirgin artışa bağlarken işlemlerin 12 itibari para birimi ve 400’den fazla token ile anında yapılabildiğini duyurdu.

2027 takvimi Zcash için kritik önem taşıyor

Bununla birlikte Zcash için Avrupa’daki hareket alanı kalıcı olmayabilir. Avrupa Birliği’nin yeni Kara Para Aklamayı Önleme Düzenlemesi kapsamındaki 79. madde 10 Temmuz 2027’de yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra lisanslı borsalar ve saklama hizmeti veren kurumlar, anonimleştirme özelliği taşıyan varlıklara hizmet veremeyecek.

Bu değişiklik, Zcash’in düzenlemeye tabi Avrupa borsalarındaki erişimini fiilen sona erdirebilir. Buna karşılık, kişisel cüzdanlarda Zcash tutmak ve kullanıcıdan kullanıcıya işlemler yapmak Avrupa Birliği içinde yasal olmaya devam edecek.

Zcash’in düzenlenmiş platformlardaki erişimi 10 Temmuz 2027 sonrasında daralabilecek olsa da kişisel cüzdan kullanımı ve P2P işlemler yasak kapsamına girmiyor.

Piyasa hareketi listelemeyle aynı döneme denk geldi

Listeleme kararı, Zcash’te son yılların en dikkat çekici yükselişlerinden biriyle aynı dönemde geldi. Kısa pozisyonların tasfiyesi, ihraç modeline ilişkin uzun süredir tartışılan başlıkların çözülmesi ve spot Zcash ETF söylentileri fiyat hareketini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Zcash son bir haftada %45 değer kazandı ve 1.000 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Böylece varlık, yaklaşan düzenleyici baskıya rağmen Avrupa’nın lisanslı işlem alanında görünürlük kazanmış oldu. Litecoin de aynı genişleme kapsamında platformda daha fazla işlem seçeneğine kavuştu.

SwissBorg’un hamlesi, piyasa talebinin en yüksek olduğu dönemde yatırımcılara yeni erişim kanalı sundu. Ancak 2027’de yürürlüğe girecek kurallar dikkate alındığında, özellikle Zcash için bu alanın sınırlı bir zaman penceresi sunduğu anlaşılıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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