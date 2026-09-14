Cardano, x402 ödeme protokolüne resmi kod tabanında entegre edildi

Cardano, açık ödeme protokolü x402’nin resmi kod tabanında yerel destek alarak ödeme altyapısında önemli bir entegrasyon elde etti. Cardano Foundation mühendislerinin katkı sunduğu uygulama ile geliştiriciler, x402 tabanlı uygulamalar ve yapay zeka ajanları içinde Cardano’yu artık diğer desteklenen ağlarla aynı standart altyapı üzerinden kullanabilecek.

x402 altyapısına doğrudan eklendi

Entegrasyon; istemci, sunucu ve kolaylaştırıcı bileşenlerin yanı sıra çalışan örnekleri de kapsıyor. Destek kapsamına Cardano ana ağının yanında preprod ve preview ortamları da dahil edildi. Bu sayede geliştiriciler, bağımsız bir Cardano uygulaması oluşturmadan doğrudan resmi araç setiyle çalışmaya başlayabilecek.

Daha önce Cardano tabanlı x402 ödemeleri Masumi gibi üçüncü taraf projeler üzerinden mümkün oluyordu. Yeni adım ise bu desteği resmi x402 kod tabanına taşıdı. Böylece Cardano’nun mutabakat ağı olarak kullanımı önündeki teknik giriş eşiğinin belirgin biçimde düştüğü görülüyor.

Cardano Foundation mühendislerinin katkısıyla resmi x402 kod tabanına eklenen yerel destek, geliştiricilere standart istemci ve sunucu bileşenleriyle hazır örnekler sunuyor.

Yapay zeka ajanları için kullanım alanı büyüyor

x402, ilk olarak Coinbase tarafından geliştirilen açık bir ödeme protokolü olarak biliniyor. Sistem, HTTP içindeki uzun süredir atıl durumdaki 402 Payment Required durum kodunu kullanarak uygulamaların internet üzerinden doğrudan ödeme talep etmesine ve ödeme yapmasına imkan tanıyor.

Basit haliyle bir hizmet, başka bir uygulamaya ya da yapay zeka ajanına erişimin belirli bir ücret karşılığında sunulduğunu bildirebiliyor. Bu yapı özellikle otonom yapay zeka ajanları açısından önem taşıyor; çünkü bu ajanlar API erişimi, veri, bilgi işlem gücü veya başka dijital hizmetler için doğrudan ödeme yapabiliyor.

Mini sözlük: x402, HTTP üzerindeki 402 Payment Required kodunu ödeme akışına uyarlayan açık bir protokoldür. Amaç, uygulamaların ve yapay zeka ajanlarının standart internet istekleri içinde ödeme talep edip tamamlayabilmesidir.

x402’nin ağ ve para biriminden bağımsız tasarımı da ek bir avantaj sağlıyor. Ortak HTTP tabanlı ödeme akışı korunurken birden fazla ödeme ağı aynı uygulama içinde desteklenebiliyor. Bu durum, çoklu zincir yapısına sahip uygulamalarda Cardano’nun daha kolay konumlandırılmasına imkan verebilir.

Kurumsal destek alanı genişliyor

Bu gelişme, x402’ye büyük kripto para ve ödeme şirketlerinden gelen desteğin sürdüğü bir dönemde yaşandı. Temmuz ayında kurulan x402 Foundation, Amazon Web Services, American Express, Circle, Coinbase, Google, Mastercard, Ripple, Shopify, Solana Foundation, Stellar Development Foundation, Stripe ve Visa dahil onlarca kuruluşun desteğiyle faaliyete geçti.

x402 Foundation, temmuz ayında Amazon Web Services, American Express, Circle, Coinbase, Google, Mastercard, Ripple, Shopify, Solana Foundation, Stellar Development Foundation, Stripe ve Visa dahil çok sayıda kuruluşun desteğiyle başlatıldı.

Resmi kod tabanına eklenen bu destek, Cardano üzerinde sonuçlandırılan ödemeleri kabul edebilecek uygulama sayısını artırabilir. Aynı zamanda geliştiricilerin başlangıç maliyetini azaltarak Cardano’nun çoklu ağ destekli ödeme senaryolarında daha görünür hale gelmesinin önünü açabilir.