Cardano günlük grafikte 14 ay sonra golden cross sinyali verdi

Cardano, günlük grafiğinde son 14 ayın ilk golden cross sinyalini oluşturdu. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla tamamlanan teknik görünüm, ağdaki son gelişmelerle aynı döneme denk geldi.

Teknik görünüm yeniden güç kazandı

Günlük grafikte oluşan bu kesişim, Cardano için Ağustos 2025’ten bu yana görülen ilk golden cross oldu. Daha kısa vadeli zaman dilimlerinde benzer sinyaller daha önce görülse de günlük grafik uzun süredir bu yapıyı üretmemişti.

Aynı dönemde Cardano fiyatı 14 Ağustos 2025’te 0,92 dolara kadar yükselmişti. Ancak bu ivme kalıcı olmadı ve sonraki aylarda satış baskısı arttı. Kasım 2025’te günlük grafikte death cross oluştu, bunun ardından fiyat hareketi aylar boyunca zayıf seyretti.

Günlük grafikte 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması, Cardano’da Ağustos 2025’ten bu yana ilk kez golden cross sinyalini ortaya koydu.

Petrobras ve Japonya adımları öne çıktı

Teknik sinyalin ortaya çıktığı hafta, Cardano cephesinde temel gelişmeler de dikkat çekti. Petrobras’ın bu hafta duyurduğu iki yeni girişimde, havacılık yakıtı ve yenilenebilir dizelle ilgili sürdürülebilirlik verilerinin doğrulanması için Cardano’nun açık blokzincir altyapısının seçildiği açıklandı.

Petrobras, Brezilya merkezli enerji şirketi olarak petrol, doğal gaz ve yakıt alanındaki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Cardano ayrıca Japonya’daki kurumsal varlığını genişletmek için Pacific Meta ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği, Cardano altyapısını yerel pazar bilgisi ve kurumsal entegrasyon kapasitesiyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Cardano, Petrobras’ın havacılık yakıtı ve yenilenebilir dizel odaklı iki girişiminde sürdürülebilirlik verilerinin doğrulanması için seçilen açık blokzincir oldu.

Ağ etkinliği ve yazılım güncellemeleri hızlandı

Cardano ağı 1 Ekim’de son 7 günün en yoğun gününü yaşadı. Ağ üzerinde 43.181 işlem gerçekleşti. Bu veri, zincir üzerindeki kullanımın haftalık ölçekte belirgin biçimde arttığını gösterdi.

Geliştirme tarafında ise node 11.1.3 bu hafta yayımlandı. Yeni sürüm, 11.1.2 ile gelen IPv4 kod çözme davranışındaki değişikliği düzeltiyor ve 11.1.x sürümlerinden önce kullanılan ağ sıralı kod çözmeyi geri getiriyor.

11.2 tam sürümünün yaklaşık 2 ila 3 hafta içinde gelmesi bekleniyor. Bu sürümün, yeni blok formatı ile Plutus V4 bağlamı dahil olmak üzere Dijkstra kapsamının büyük bölümünü içereceği, ancak Leios özelliğini barındırmayacağı ifade edildi.

DijkstraNet adlı herkese açık test ağının da 11.2 ile birlikte devreye alınması planlanıyor. Bu adımın, ekosistem genelinde test ve entegrasyon çalışmalarını daha geniş ölçekte başlatması bekleniyor. Dijkstra özellik setinin tamamını, Leios dahil, içerecek 11.3 sürümünün yayımlanma tarihi ise henüz netleşmedi.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan teknik sinyaldir. Death cross ise bunun tersi yöndeki kesişimi ifade eder ve piyasalarda zayıflayan görünümle ilişkilendirilir.